«Алания» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

13 сентября 2025 10:31
Алания - Текстильщик
14 сент. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Алании» с форой 0
Сделать ставку

14 сентября на стадионе «Спартак» во Владикавказе состоится матч 9 тура Второй лиги А, где «Алания» примет «Текстильщик». Обе команды переживают непростые времена, но матч обещает быть напряжeнным: хозяева не выигрывают уже 7 игр подряд, тогда как гости не могут одержать победу в 26 встречах турнира. Встреча станет проверкой на прочность для обеих сторон.

«Алания»

Команда из Владикавказа продолжает искать пути выхода из кризиса. Последнее поражение от «Машука-КМВ» (1:2) вновь подчеркнуло проблемы в обороне и нестабильность. Несмотря на это, «Алания» забивает в трeх последних матчах, что говорит о наличии атакующего потенциала. Основная проблема – слабая игра в защите: 4 пропущенных мяча за два последних тура, при том что команда старается действовать активно впереди. Важным фактором является поддержка домашних трибун, которая может помочь прервать серию неудач.

«Текстильщик»

Ивановский клуб также находится в затяжном кризисе: 26 матчей без побед в рамках турнира – показатель системных проблем. Несмотря на это, команда набирает очки за счeт ничьих и играет более надeжно в обороне, чем соперник: всего 4 пропущенных мяча в последних 5 играх. В атаке «Текстильщик» выглядит слабо, всего 3 гола за тот же период, и именно это мешает претендовать на победы. Тем не менее, коллектив умеет навязывать борьбу и сдерживать более статусных соперников.

Факты о командах

«Алания»

  • Не выигрывает в 12 последних матчах
  • Забивает в 4 последних встречах
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

«Текстильщик»

  • Не выигрывает в 26 последних матчах турнира
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Имеет одну из худших атак лиги

Личные встречи
100% (4)
0% (0)
0% (0)
13
Забитых мячей
1
3.25
В среднем за матч
0.25
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:4
Россия. ФНЛ, 26 тур
Текстильщик
0 : 4
06.03.2022
Алания
Россия. ФНЛ, 8 тур
Алания
4 : 0
29.08.2021
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0 : 2
24.03.2021
Алания
Россия. ФНЛ, 12 тур
Алания
3 : 1
27.09.2020
Текстильщик

Прогноз на матч «Алания» – «Текстильщик»

Матч обещает быть напряжeнным и вряд ли станет результативным: обе команды испытывают проблемы с победами и страдают от низкой реализации моментов. У «Алании» есть небольшой перевес за счeт домашнего поля и чуть более активной игры в атаке. «Текстильщик» же традиционно делает ставку на оборону и игру вторым номером. Вероятнее всего, встреча пройдeт в равной борьбе, и многое будет решаться в середине поля. Учитывая текущие тенденции, наиболее логичными вариантами ставок выглядят осторожные рынки с подстраховкой.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Алании» с форой 0 – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

1.80
Победа «Алании» с форой 0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Текстильщик Алания
