14 сентября на «Ростех Арене» в Калининграде состоится матч 8 тура Премьер-лиги, где «Балтика» примет «Зенит». Хозяева начали сезон впечатляюще и идут в числе лидеров чемпионата, сохраняя беспроигрышную серию. Гости после неудачного старта постепенно набирают форму и уже вернулись в зону претендентов на верхние места. Встреча обещает быть напряжeнной: обе команды демонстрируют результативную игру и способны доставить друг другу серьeзные трудности.

«Балтика»

Команда из Калининграда стала главным открытием старта сезона. После семи туров у «Балтики» 15 очков и третье место в таблице. В прошлом туре коллектив уверенно обыграл «Акрон» 2:0. Подопечные показывают стабильность и дисциплину: не проигрывают семь матчей подряд и неизменно забивают. Лидером атаки является Брайан Александр Хиль, оформивший пять голов за семь матчей. За последние пять игр команда забила пять мячей и пропустила столько же, что говорит о хорошей организации в обороне при умеренной результативности впереди.

«Зенит»

Питерский клуб идeт на шестом месте с 12 очками после семи туров, постепенно выравнивая старт сезона. В прошлом туре «Зенит» дома победил «Пари НН» 2:0 и продлил серию без поражений до трeх матчей. Особое внимание стоит уделить атаке: за пять последних игр команда забила 18 голов, показывая высочайшую продуктивность в нападении. Лидером выступает Матео Кассьерра, на счету которого семь мячей. Однако оборона не безупречна – восемь пропущенных голов за этот же отрезок говорят о том, что соперники регулярно находят возможности для взятия ворот.

Факты о командах

«Балтика»

15 очков после 7 туров, 3-е место в таблице

Не проигрывает 7 матчей Премьер-лиги подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в каждом матче текущего сезона

«Зенит»

12 очков после 7 туров, 6-е место

Победы в 3 последних матчах Премьер-лиги

В среднем: 3.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в каждом матче последних туров

Прогноз на матч «Балтика» – «Зенит»

Противостояние в Калининграде обещает быть ярким. «Балтика» демонстрирует уверенность и не намерена сдавать позиции на своeм поле. Однако атакующая мощь «Зенита» способна создать серьeзное давление на оборону хозяев. При этом и «Балтика» с еe дисциплинированной игрой и поддержкой трибун вряд ли останется без гола. Сценарий с высокой результативностью выглядит наиболее вероятным, а класс и глубина состава гостей делают их фаворитом встречи.

Рекомендованные ставки