«Балтика» – «Зенит»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.83

13 сентября 2025 9:09
Балтика - Зенит
14 сент. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «Зенита»
Сделать ставку

14 сентября на «Ростех Арене» в Калининграде состоится матч 8 тура Премьер-лиги, где «Балтика» примет «Зенит». Хозяева начали сезон впечатляюще и идут в числе лидеров чемпионата, сохраняя беспроигрышную серию. Гости после неудачного старта постепенно набирают форму и уже вернулись в зону претендентов на верхние места. Встреча обещает быть напряжeнной: обе команды демонстрируют результативную игру и способны доставить друг другу серьeзные трудности.

«Балтика»

Команда из Калининграда стала главным открытием старта сезона. После семи туров у «Балтики» 15 очков и третье место в таблице. В прошлом туре коллектив уверенно обыграл «Акрон» 2:0. Подопечные показывают стабильность и дисциплину: не проигрывают семь матчей подряд и неизменно забивают. Лидером атаки является Брайан Александр Хиль, оформивший пять голов за семь матчей. За последние пять игр команда забила пять мячей и пропустила столько же, что говорит о хорошей организации в обороне при умеренной результативности впереди.

«Зенит»

Питерский клуб идeт на шестом месте с 12 очками после семи туров, постепенно выравнивая старт сезона. В прошлом туре «Зенит» дома победил «Пари НН» 2:0 и продлил серию без поражений до трeх матчей. Особое внимание стоит уделить атаке: за пять последних игр команда забила 18 голов, показывая высочайшую продуктивность в нападении. Лидером выступает Матео Кассьерра, на счету которого семь мячей. Однако оборона не безупречна – восемь пропущенных голов за этот же отрезок говорят о том, что соперники регулярно находят возможности для взятия ворот.

Факты о командах

«Балтика»

  • 15 очков после 7 туров, 3-е место в таблице
  • Не проигрывает 7 матчей Премьер-лиги подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в каждом матче текущего сезона

«Зенит»

  • 12 очков после 7 туров, 6-е место
  • Победы в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • В среднем: 3.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в каждом матче последних туров

Личные встречи
38% (5)
23% (3)
38% (5)
18
Забитых мячей
18
1.38
В среднем за матч
1.38
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 2
06.07.2025
Балтика
Россия. Кубок, Суперфинал
Балтика
1 : 2
02.06.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
1 : 0
07.04.2024
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 2
04.11.2023
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Зенит
2 : 1
03.10.2023
Балтика
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
1 : 0
30.08.2023
Зенит
Россия. Кубок, 1/16 финала
Балтика
1 : 2
25.09.2012
Зенит
Чемпионат России, 29 тур
Балтика
3 : 2
25.10.1998
Зенит
Чемпионат России, 14 тур
Зенит
2 : 2
24.06.1998
Балтика
Чемпионат России, 31 тур
Зенит
0 : 1
14.10.1997
Балтика
Чемпионат России, 14 тур
Балтика
2 : 2
18.06.1997
Зенит
Чемпионат России, 25 тур
Балтика
2 : 0
24.08.1996
Зенит
Чемпионат России, 8 тур
Зенит
2 : 2
20.04.1996
Балтика
Показать все

Прогноз на матч «Балтика» – «Зенит»

Противостояние в Калининграде обещает быть ярким. «Балтика» демонстрирует уверенность и не намерена сдавать позиции на своeм поле. Однако атакующая мощь «Зенита» способна создать серьeзное давление на оборону хозяев. При этом и «Балтика» с еe дисциплинированной игрой и поддержкой трибун вряд ли останется без гола. Сценарий с высокой результативностью выглядит наиболее вероятным, а класс и глубина состава гостей делают их фаворитом встречи.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зенита» – коэффициент 1.83
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

1.83
Победа «Зенита»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Зенит Балтика
