Венгрия – Португалия: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

08 сентября 2025 9:30
Венгрия - Португалия
09 сент. 2025, вторник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа Португалии и тотал больше 2.5
Сделать ставку

9 сентября на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште состоится матч 6 тура квалификации чемпионата мира, в котором сборная Венгрии примет Португалию. Обе команды решают разные задачи: хозяева борются за восстановление формы, а португальцы уверенно идут в лидерах группы.

Венгрия

Сборная Венгрии проводит отборочный цикл нестабильно. В последнем туре команда сыграла вничью с Ирландией (2:2), но до этого проиграла Швеции и дважды Турции. Команда Доминика Собослаи забила 5 голов в 5 последних матчах, но пропустила 11 – тревожный показатель для обороны, особенно на фоне атакующей мощи предстоящего соперника. Венгрия не побеждает дома уже 6 матчей подряд, и даже несмотря на домашнюю атмосферу на «Пушкаш Арене», игра команды вызывает сомнения. В последних матчах команда пропускает в среднем 2.20 гола за игру, что может стать ключевым фактором в игре против Португалии.

Португалия

Португалия пребывает в отличной форме: в последнем матче отбора команда уничтожила Армению со счeтом 5:0, а ранее обыграла Германию и Данию, сыграв вничью с Испанией. Команда забила 14 голов за 5 последних матчей и показывает уверенную игру в атаке, во многом благодаря стабильной форме Криштиану Роналду (21 гол в 29 матчах за сборную). При этом оборона Португалии не всегда выглядит безупречно – 6 пропущенных за последние 5 встреч говорят о возможностях соперников для ответных атак. Тем не менее, класс команды позволяет ей доминировать даже в сложных выездных встречах.

Факты о командах

Венгрия

  • Не выигрывает в 6 последних матчах дома
  • В среднем: 1.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

Португалия

  • Победы в 4 последних матчах
  • В среднем: 2.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
14% (1)
86% (6)
5
Забитых мячей
17
0.71
В среднем за матч
2.43
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  3:3
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Венгрия
2 : 3
09.09.2025
Португалия
Чемпионат Европы, 1 тур
Венгрия
0 : 3
15.06.2021
Португалия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Венгрия
0 : 1
03.09.2017
Португалия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Португалия
3 : 0
25.03.2017
Венгрия
Чемпионат Европы, 3 тур
Венгрия
3 : 3
22.06.2016
Португалия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Португалия
3 : 0
10.10.2009
Венгрия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Венгрия
0 : 1
09.09.2009
Португалия
Показать все

Прогноз на матч Венгрия – Португалия

Португалия подходит к матчу в более стабильной форме, располагая глубокой атакой и опытом побед в выездных матчах. Венгрия испытывает трудности в обороне и, несмотря на игровую дисциплину и поддержку болельщиков, вряд ли сможет сдержать натиск португальцев. При этом гол от хозяев исключать нельзя – Португалия регулярно допускает ошибки в защите. Ожидается результативная игра с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Португалии и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал Португалии больше 1.5 – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – да – коэффициент 2.05

1.75
Победа Португалии и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия Венгрия
Рекомендуем
18+
