9 сентября на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште состоится матч 6 тура квалификации чемпионата мира, в котором сборная Венгрии примет Португалию. Обе команды решают разные задачи: хозяева борются за восстановление формы, а португальцы уверенно идут в лидерах группы.

Венгрия

Сборная Венгрии проводит отборочный цикл нестабильно. В последнем туре команда сыграла вничью с Ирландией (2:2), но до этого проиграла Швеции и дважды Турции. Команда Доминика Собослаи забила 5 голов в 5 последних матчах, но пропустила 11 – тревожный показатель для обороны, особенно на фоне атакующей мощи предстоящего соперника. Венгрия не побеждает дома уже 6 матчей подряд, и даже несмотря на домашнюю атмосферу на «Пушкаш Арене», игра команды вызывает сомнения. В последних матчах команда пропускает в среднем 2.20 гола за игру, что может стать ключевым фактором в игре против Португалии.

Португалия

Португалия пребывает в отличной форме: в последнем матче отбора команда уничтожила Армению со счeтом 5:0, а ранее обыграла Германию и Данию, сыграв вничью с Испанией. Команда забила 14 голов за 5 последних матчей и показывает уверенную игру в атаке, во многом благодаря стабильной форме Криштиану Роналду (21 гол в 29 матчах за сборную). При этом оборона Португалии не всегда выглядит безупречно – 6 пропущенных за последние 5 встреч говорят о возможностях соперников для ответных атак. Тем не менее, класс команды позволяет ей доминировать даже в сложных выездных встречах.

Факты о командах

Венгрия

Не выигрывает в 6 последних матчах дома

В среднем: 1.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 матчах подряд

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Португалия

Победы в 4 последних матчах

В среднем: 2.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 матчах подряд

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч Венгрия – Португалия

Португалия подходит к матчу в более стабильной форме, располагая глубокой атакой и опытом побед в выездных матчах. Венгрия испытывает трудности в обороне и, несмотря на игровую дисциплину и поддержку болельщиков, вряд ли сможет сдержать натиск португальцев. При этом гол от хозяев исключать нельзя – Португалия регулярно допускает ошибки в защите. Ожидается результативная игра с преимуществом гостей.

