«Оренбург» – «Рубин»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 14.00

30 августа 2025 8:00
Оренбург - Рубин
30 авг. 2025, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
В субботу, 30 августа, в 7-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Рубин». Игра состоится в Москве, начало – в 14:00 (мск).

«Оренбург»

Команда Владимира Шлишковича набрала 6 очков и располагается на 11-й позиции в РПЛ. «Оренбург» добыл 1 победу, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 7:8.

Последние результаты «Оренбурга»:

  • 26.08.25 «Оренбург» – «Зенит» – 3:5 Кубок России;
  • 22.08.25 «Оренбург» – «Ахмат» – 2:2 РПЛ;
  • 17.08.25 «Акрон» – «Оренбург» – 1:2 РПЛ.

«Рубин»

«Рубин» набрал 10 очков и занимает 5-е место. Подопечные Рашида Рахимова добыли 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 8:10.

Предыдущие результаты «Рубина»:

Очные встречи

  • 31.07.25 «Рубин» – «Оренбург» – 2:0 Кубок России;
  • 24.05.25 «Рубин» – «Оренбург» – 4:2 РПЛ;
  • 27.10.24 «Оренбург» – «Рубин» – 1:2 РПЛ;
  • 08.04.24 «Оренбург» – «Рубин» – 3:0 РПЛ;
  • 30.07.23 «Рубин» – «Оренбург» – 1:1 РПЛ.

Прогноз на матч «Оренбург» – «Рубин»

Команды обычно не дают скучать в очных встречах. Прогноз – счет 2:2 с коэффициентом 14.00.

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Рубин Оренбург
Рекомендуем
