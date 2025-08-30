30 августа 2025 8:00
Оренбург - Рубин
30 авг. 2025, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 7 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 30 августа, в 7-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Рубин». Игра состоится в Москве, начало – в 14:00 (мск).
«Оренбург»
Команда Владимира Шлишковича набрала 6 очков и располагается на 11-й позиции в РПЛ. «Оренбург» добыл 1 победу, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 7:8.
Последние результаты «Оренбурга»:
- 26.08.25 «Оренбург» – «Зенит» – 3:5 Кубок России;
- 22.08.25 «Оренбург» – «Ахмат» – 2:2 РПЛ;
- 17.08.25 «Акрон» – «Оренбург» – 1:2 РПЛ.
«Рубин»
«Рубин» набрал 10 очков и занимает 5-е место. Подопечные Рашида Рахимова добыли 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 8:10.
Предыдущие результаты «Рубина»:
- 26.08.25 «Ахмат» – «Рубин» – 2:0 Кубок России;
- 23.08.25 «Рубин» – «Спартак» М – 0:2 РПЛ;
- 17.08.25 «Рубин» – «Ростов» – 1:0 РПЛ.
Очные встречи
- 31.07.25 «Рубин» – «Оренбург» – 2:0 Кубок России;
- 24.05.25 «Рубин» – «Оренбург» – 4:2 РПЛ;
- 27.10.24 «Оренбург» – «Рубин» – 1:2 РПЛ;
- 08.04.24 «Оренбург» – «Рубин» – 3:0 РПЛ;
- 30.07.23 «Рубин» – «Оренбург» – 1:1 РПЛ.
Прогноз на матч «Оренбург» – «Рубин»
Команды обычно не дают скучать в очных встречах. Прогноз – счет 2:2 с коэффициентом 14.00.
