В субботу, 30 августа, в 7-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Рубин». Игра состоится в Москве, начало – в 14:00 (мск).

«Оренбург»

Команда Владимира Шлишковича набрала 6 очков и располагается на 11-й позиции в РПЛ. «Оренбург» добыл 1 победу, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 7:8.

Последние результаты «Оренбурга»:

«Рубин»

«Рубин» набрал 10 очков и занимает 5-е место. Подопечные Рашида Рахимова добыли 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 8:10.

Предыдущие результаты «Рубина»:

Очные встречи

Прогноз на матч «Оренбург» – «Рубин»

Команды обычно не дают скучать в очных встречах. Прогноз – счет 2:2 с коэффициентом 14.00.