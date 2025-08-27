Введите ваш ник на сайте
«Динамо» Киев – «Маккаби»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10

27 августа 2025 10:26
Динамо К - Маккаби
28 авг. 2025, четверг 21:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Динамо» Киев
Сделать ставку

28 августа на стадионе «Арена Люблин» состоится ответный матч плей-офф Лиги Европы, где киевское «Динамо» примет «Маккаби Тель-Авив». Первая игра в Израиле завершилась победой хозяев 3:1, и теперь украинскому клубу необходимо отыгрывать двухголевой дефицит, чтобы сохранить шансы на групповую стадию.

«Динамо» Киев

Киевляне остаются одной из самых результативных команд внутреннего чемпионата, забив 10 мячей в последних пяти встречах, но при этом пропустили 8. Средние показатели – 2.00 гола в атаке и 1.60 в обороне. Проблема команды кроется в нестабильности: убедительные победы над «Эпицентром» (4:1) и «Рухом» (5:1) чередуются с неудачами в еврокубках, где защита регулярно допускает ошибки. «Динамо» обязано действовать агрессивно и играть с позиции силы, ведь только победа с разницей в два мяча оставит шансы на проход дальше.

«Маккаби Тель-Авив»

Израильский клуб демонстрирует отличную серию в Лиге Европы – три победы подряд, при этом команда стабильно забивает. В последних пяти матчах «Маккаби» отличился 9 раз и пропустил 5 мячей, в среднем – 1.80 гола в атаке и 1.00 в обороне. Команда показывает уверенную реализацию и эффективно использует быстрые атаки. Однако есть проблемы в обороне: клуб пропускает в шести последних встречах подряд. Несмотря на это, психологическое преимущество после победы 3:1 в первом матче играет важную роль.

Факты о командах

«Динамо» Киев

  • В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • 10 голов за 5 последних игр
  • Необходима победа минимум в два мяча для прохода

«Маккаби Тель-Авив»

  • 3 победы подряд в Лиге Европы
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Забивает в каждом из 3 последних матчей Лиги Европы

Личные встречи
40% (2)
40% (2)
20% (1)
8
Забитых мячей
7
1.6
В среднем за матч
1.4
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  3:3
Лига Европы, 4 раунд
Маккаби
3 : 1
21.08.2025
Динамо К
Лига чемпионов, 6 тур
Динамо К
1 : 0
09.12.2015
Маккаби
Лига чемпионов, 2 тур
Маккаби
0 : 2
29.09.2015
Динамо К
Лига Европы, 6 тур
Динамо К
3 : 3
14.12.2011
Маккаби
Лига Европы, 2 тур
Маккаби
1 : 1
29.09.2011
Динамо К

Прогноз на матч

Встреча обещает стать напряжeнной: «Динамо» вынуждено играть первым номером и рисковать в атаке, что открывает пространство для быстрых выпадов «Маккаби». Оборонительные проблемы обеих команд повышают вероятность результативного сценария. Украинцы будут давить с первых минут, но гости обладают достаточным опытом, чтобы воспользоваться контратаками. Наиболее вероятным исходом выглядит открытый матч с голами обеих сторон и шансами хозяев на победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо» Киев – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

2.10
Победа «Динамо» Киев
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Маккаби Динамо К
