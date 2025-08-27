28 августа на стадионе «Арена Люблин» состоится ответный матч плей-офф Лиги Европы, где киевское «Динамо» примет «Маккаби Тель-Авив». Первая игра в Израиле завершилась победой хозяев 3:1, и теперь украинскому клубу необходимо отыгрывать двухголевой дефицит, чтобы сохранить шансы на групповую стадию.

«Динамо» Киев

Киевляне остаются одной из самых результативных команд внутреннего чемпионата, забив 10 мячей в последних пяти встречах, но при этом пропустили 8. Средние показатели – 2.00 гола в атаке и 1.60 в обороне. Проблема команды кроется в нестабильности: убедительные победы над «Эпицентром» (4:1) и «Рухом» (5:1) чередуются с неудачами в еврокубках, где защита регулярно допускает ошибки. «Динамо» обязано действовать агрессивно и играть с позиции силы, ведь только победа с разницей в два мяча оставит шансы на проход дальше.

«Маккаби Тель-Авив»

Израильский клуб демонстрирует отличную серию в Лиге Европы – три победы подряд, при этом команда стабильно забивает. В последних пяти матчах «Маккаби» отличился 9 раз и пропустил 5 мячей, в среднем – 1.80 гола в атаке и 1.00 в обороне. Команда показывает уверенную реализацию и эффективно использует быстрые атаки. Однако есть проблемы в обороне: клуб пропускает в шести последних встречах подряд. Несмотря на это, психологическое преимущество после победы 3:1 в первом матче играет важную роль.

Факты о командах

«Динамо» Киев

В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 последних матчах

10 голов за 5 последних игр

Необходима победа минимум в два мяча для прохода

«Маккаби Тель-Авив»

3 победы подряд в Лиге Европы

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 последних матчах

Забивает в каждом из 3 последних матчей Лиги Европы

Прогноз на матч

Встреча обещает стать напряжeнной: «Динамо» вынуждено играть первым номером и рисковать в атаке, что открывает пространство для быстрых выпадов «Маккаби». Оборонительные проблемы обеих команд повышают вероятность результативного сценария. Украинцы будут давить с первых минут, но гости обладают достаточным опытом, чтобы воспользоваться контратаками. Наиболее вероятным исходом выглядит открытый матч с голами обеих сторон и шансами хозяев на победу.

