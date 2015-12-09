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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Маккаби
Динамо К - Маккаби: обзор матча 09 декабря 2015
Динамо К
09.12.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
1 : 0
Завершен
Маккаби
16'
Д. Гармаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Маккаби
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Мораес
89'
87'
Желтая карточка
Б. Ицхаки
83'
Замена
Б. Ицхаки
️️️️
Т. Бен-Хаим II
81'
Желтая карточка
Э. Тиби
72'
Замена
Д. Перец
️️️️
Н. Игьебор
72'
Замена
Г. Вермут
️️️️
Д. Мича
Замена
М. Велозу
️️️️
Д. Гармаш
64'
Желтая карточка
С. Рыбалка
45'
42'
Желтая карточка
Н. Игьебор
Желтая карточка
Д. Силва
41'
Желтая карточка
Антунеш
31'
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Ярмоленко
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гармаш
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
40
Носа Игьебор
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
15
Дор Мича
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Маккаби
1
Даниэль Лифшиц
ВР
14
Давид Зив
ЦЗ
22
Никола Митрович
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
4-2-2-2
1
Шовковский
5
Антунеш
15
Драгович
34
Хачериди
21
Данило Силва
37
Рыбалка
8
Сидорчук
19
Гармаш
7
Ярмоленко
18
Мораес
10
Гонсалес
4-4-2
1
Райкович
2
Даса
18
Тиби
20
Бен Харуш
31
Гарсиа
22
Рикан
15
Мича
6
Альберман
40
Игьебор
7
Захави
11
Бен-Хаим II
19
Гармаш
44
Велозу
44
Велозу
19
Гармаш
7
Ярмоленко
20
Гусев
20
Гусев
7
Ярмоленко
18
Мораес
91
Теодорчик
91
Теодорчик
18
Мораес
40
Игьебор
8
Перец
8
Перец
40
Игьебор
15
Мича
28
Вермут
28
Вермут
15
Мича
11
Бен-Хаим II
10
Ицхаки
10
Ицхаки
11
Бен-Хаим II
Остались в запасе
Динамо К
Маккаби
23
Александр Рыбка
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
14
Давид Зив
ЦЗ
22
Никола Митрович
ЦП
1
Даниэль Лифшиц
ВР
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
Остались в запасе
14
Давид Зив
ЦЗ
22
Никола Митрович
ЦП
1
Даниэль Лифшиц
ВР
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Динамо К - Маккаби
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
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