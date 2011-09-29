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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Динамо К
Маккаби - Динамо К: обзор матча 29 сентября 2011
Маккаби
29.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 2 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
44'
М. Дор
9'
Б. Идейе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Динамо К
Желтая карточка
Д. Силва
Замена
А. Милевский
️️️️
Б. Идейе
Травма
Юссуф
Замена
Г. Исраилевич
️️️️
Р. Пунчец
Травма
Р. Пунчец
Желтая карточка
М. Логаси
Замена
Б. Ицхаки
️️️️
М. Даббур
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Алиев
Замена
М. Логаси
️️️️
Г. Альберман
+1
Желтая карточка
Л. Аруна
ГОЛ! 1:1!
М. Дор
Желтая карточка
М. Дор
Замена
Л. Аруна
️️️️
Д. Гармаш
Желтая карточка
М. Даббур
20'
16'
Травма
А. Ярмоленко
ГОЛ! 0:1!
Б. Идейе
Пас отдал
А. Алиев
Желтая карточка
Д. Гармаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
55
Гай Хаймов
ВР
14
Йоав Цив
ЛЗ
21
Ширан Йейни
ЛЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
4
Нивалдо
(К)
ЦЗ
27
Омер Веред
ПЗ
9
Мунас Даббур
ЛП
6
Гал Альберман
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
15
Миха Дор
ПП
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
88
Александр Алиев
АП
7
Андрей Шевченко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Маккаби
1
Барал Леви
ВР
28
Моше Логаси
ЦЗ
2
Клеми Шабан
ПЗ
42
Рахамим Чекол
ЦП
7
Гилльермо Исраилевич
ЦП
25
Эли Зизов
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
36
Милош Нинкович
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
3-2-4-1
55
Хаймов
14
Цив
14
Пунчец
4
Нивалдо
21
Йейни
27
Веред
9
Даббур
6
Альберман
6
Медуньянин
15
Дор
9
Колаутти
4-1-3-2
1
Шовковский
21
Данило Силва
24
Юссуф
3
Бетао
3
Попов
5
Вукоевич
7
Шевченко
88
Алиев
7
Ярмоленко
12
Идейе
19
Гармаш
14
Пунчец
7
Исраилевич
7
Исраилевич
14
Пунчец
6
Альберман
28
Логаси
28
Логаси
6
Альберман
9
Даббур
10
Ицхаки
10
Ицхаки
9
Даббур
19
Гармаш
25
Аруна
25
Аруна
19
Гармаш
88
Алиев
20
Гусев
20
Гусев
88
Алиев
12
Идейе
0
Милевский
0
Милевский
12
Идейе
Остались в запасе
Маккаби
Динамо К
42
Рахамим Чекол
ЦП
1
Барал Леви
ВР
2
Клеми Шабан
ПЗ
25
Эли Зизов
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
35
Максим Коваль
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
42
Рахамим Чекол
ЦП
1
Барал Леви
ВР
2
Клеми Шабан
ПЗ
25
Эли Зизов
ЦФ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Маккаби - Динамо К
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:55 (прямая) 15:45 (пятница, 30 сентября)
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