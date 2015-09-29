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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби - Динамо К
Маккаби - Динамо К: обзор матча 29 сентября 2015
Маккаби
29.09.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
4'
А. Ярмоленко
50'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Динамо К
81'
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Мораес
80'
Желтая карточка
Антунеш
Замена
Д. Мича
️️️️
Г. Вермут
79'
78'
Замена
Д. Вида
️️️️
Д. Гонсалес
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
75'
70'
Замена
В. Буяльский
️️️️
М. Велозу
64'
Желтая карточка
Е. Хачериди
Замена
Б. Ицхаки
️️️️
Н. Митрович
61'
50'
ГОЛ! 0:2!
А. Мораес
Пас отдал
Д. Гонсалес
Желтая карточка
А. Рикан
47'
Замена
Т. Бен-Хаим II
️️️️
Э. Бен-Басат
46'
36'
Желтая карточка
М. Велозу
Желтая карточка
Э. Бен-Басат
20'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
22
Никола Митрович
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Маккаби
1
Даниэль Лифшиц
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
27
Оз Рали
ЦП
15
Дор Мича
ЦП
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
6
Николай Морозюк
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
3-5-2
1
Райкович
26
Бен-Хаим
18
Тиби
2
Даса
6
Альберман
28
Вермут
22
Рикан
8
Перец
22
Митрович
9
Бен-Басат
7
Захави
4-3-1-2
1
Шовковский
21
Данило Силва
15
Драгович
5
Антунеш
34
Хачериди
44
Велозу
8
Сидорчук
37
Рыбалка
7
Ярмоленко
18
Мораес
10
Гонсалес
28
Вермут
15
Мича
15
Мича
28
Вермут
9
Бен-Басат
11
Бен-Хаим II
11
Бен-Хаим II
9
Бен-Басат
22
Митрович
10
Ицхаки
10
Ицхаки
22
Митрович
10
Гонсалес
21
Вида
21
Вида
10
Гонсалес
44
Велозу
29
Буяльский
29
Буяльский
44
Велозу
18
Мораес
11
Кравец
11
Кравец
18
Мораес
Остались в запасе
Маккаби
Динамо К
27
Оз Рали
ЦП
1
Даниэль Лифшиц
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
6
Николай Морозюк
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
27
Оз Рали
ЦП
1
Даниэль Лифшиц
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
6
Николай Морозюк
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Маккаби - Динамо К
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Блумфилд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Теннис
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