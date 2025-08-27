Введите ваш ник на сайте
«Астана» – «Кайсар»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.50

27 августа 2025 9:48
Астана - Кайсар
28 авг. 2025, четверг 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Победа «Астаны»
Сделать ставку

28 августа на «Астана Арене» состоится матч 19-го тура чемпионата Казахстана, в котором один из фаворитов турнира – «Астана» примет «Кайсар». Хозяева борются за чемпионство, занимая второе место, тогда как гости находятся в нижней части таблицы и решают задачи выживания.

«Астана»

Столичный клуб продолжает оставаться одной из самых результативных команд лиги. После 20 туров в активе «Астаны» 43 очка и лучшая разница мячей (+28). В последних пяти встречах команда забила 9 голов и пропустила 8, средние показатели – 1.80 забитого и 1.60 пропущенного за матч. Лидер атак – Назми Грипши, на счету которого 10 мячей в 23 играх. «Астана» уверенно выступает дома и забивает в 6 из 8 последних встреч, опираясь на комбинационный футбол и индивидуальное мастерство игроков атаки.

«Кайсар»

Команда из Кызылорды переживает сложный отрезок сезона. После 21 тура «Кайсар» набрал 19 очков и занимает лишь 11-е место, находясь близко к зоне вылета. В последних пяти матчах клуб забил 3 и пропустил столько же, средние показатели составляют 0.60 забитого и 0.60 пропущенного за игру. Лидером является Айбар Жаксылыков, оформивший 7 голов в 21 встрече. «Кайсар» играет прагматично, редко забивает много и в трeх последних турах не сумел одержать победу.

Факты о командах

«Астана»

  • 43 очка и 2-е место после 20 туров
  • В среднем: 1.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 47 голов в сезоне – лучший показатель в лиге
  • Забивает в 3 последних матчах подряд

«Кайсар»

  • 19 очков и 11-е место после 21 тура
  • В среднем: 0.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не может выиграть в 3 последних турах
  • Забивает крайне мало – всего 3 гола за 5 игр

Личные встречи
68% (17)
24% (6)
8% (2)
46
Забитых мячей
13
1.84
В среднем за матч
0.52
5:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайсар
1 : 1
04.05.2025
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кайсар
0 : 1
18.09.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Астана
1 : 1
12.05.2024
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Астана
1 : 1
20.08.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайсар
1 : 2
23.04.2023
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Астана
2 : 0
17.10.2021
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайсар
2 : 5
18.05.2021
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Астана
3 : 1
24.11.2020
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайсар
0 : 1
24.09.2020
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Астана
4 : 1
16.06.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайсар
0 : 0
07.04.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Астана
0 : 0
16.09.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Кайсар
0 : 2
31.05.2018
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
2 : 0
31.03.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кайсар
1 : 4
18.09.2017
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Астана
2 : 0
06.07.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайсар
0 : 3
29.04.2017
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Астана
2 : 0
04.07.2015
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Кайсар
2 : 1
25.04.2015
Астана
Казахстан. Финальный раунд, 9 тур
Астана
3 : 0
01.11.2014
Кайсар
Казахстан. Финальный раунд, 5 тур
Кайсар
1 : 1
28.09.2014
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур
Кайсар
1 : 0
24.05.2014
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Астана
1 : 0
29.03.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 23 тур
Астана
3 : 0
23.09.2012
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Кайсар
0 : 1
20.05.2012
Астана


Прогноз на матч

Разница в классе и задачах команд очевидна. «Астана» мощнее в атаке, имеет лучший показатель результативности в лиге и на своeм поле способна доминировать с первых минут. «Кайсар» старается играть осторожно и неплохо выглядит в обороне, но против одного из фаворитов чемпионата ему будет крайне сложно сдерживать давление весь матч. Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа «Астаны» с возможностью забить несколько мячей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Астаны» – коэффициент 1.50
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • «Астана» забьeт больше 1.5 голов – коэффициент 1.65

1.50
Победа «Астаны»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Астана
Рекомендуем
