Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Астана
Кайсар - Астана: обзор матча 23 апреля 2023
Кайсар
23.04.2023, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Астана
78'
Ж. Педро
51'
Ж. Томашевич
83'
А. Аимбетов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсар - Астана
Желтая карточка
Е. Горшунов
89'
Замена
Э. Алтынбеков
️️️️
К. Калмуратов
85'
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Аимбетов
82'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
Д. Дарбо
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
78'
71'
Замена
И. Иванович
️️️️
М. Томасов
Замена
К. Калмуратов
️️️️
В. Совпель
67'
Желтая карточка
В. Совпель
66'
Замена
N. Dišić
️️️️
Б. Зульфикаров
58'
Замена
В. Прындета
️️️️
Д. Жалмукан
58'
Замена
Е. Горшунов
️️️️
Р. Сахалбаев
58'
51'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Томашевич
Желтая карточка
А. Кенесбек
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
99
Жоао Педро
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
5
Горан Миложко
ОП
77
Василий Совпель
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
21
Prosper Mendy
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
73
Дидар Жалмукан
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
5
Исламбек Куат
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайсар
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
55
Джео Данни Экра
ОП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
9
Елисей Горшунов
ЦП
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
45
Nikola Dišić
ЦФ
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Астана
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
3-2-1-1-3
88
Сикач
89
Загре
99
Педро
5
Кенесбек
5
Миложко
77
Совпель
9
Бородин
13
Сахалбаев
73
Жалмукан
45
Зульфикаров
21
3-3-2-1-1
93
Чондрич
5
Томашевич
15
Бейсебеков
33
Ароян
13
Оганесян
5
Куат
55
Аманович
10
Томасов
70
Урега
7
Эбонг
98
Дарбо
73
Жалмукан
18
Прындета
18
Прындета
73
Жалмукан
13
Сахалбаев
9
Горшунов
9
Горшунов
13
Сахалбаев
Калмуратов
7
Алтынбеков
7
Алтынбеков
Калмуратов
77
Совпель
17
Калмуратов
17
Калмуратов
77
Совпель
45
Зульфикаров
45
45
45
Зульфикаров
10
Томасов
11
Иванович
11
Иванович
10
Томасов
98
Дарбо
95
Аимбетов
95
Аимбетов
98
Дарбо
Остались в запасе
Кайсар
Астана
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
29
Душан Йованчич
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
29
Душан Йованчич
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайсар - Астана
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
Новости команд
Все
Кайсар
Астана
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Астана» – «Каспий»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Астана» – «Каспий»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
«Кайсар» – «Атырау»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Астана» – «Каспий»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Астана» – «Каспий»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+