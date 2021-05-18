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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Астана
Кайсар - Астана: обзор матча 18 мая 2021
Кайсар
18.05.2021, вторник, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
2 : 5
Завершен
Астана
44'
Е. Потапов
87'
С. Денкович (П)
31'
М. Томасов
37'
В. Ароян
45+1'
М. Эбонг
47'
Р. Муртазаев
61'
М. Томасов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсар - Астана
ГОЛ с пенальти! 2:5!
С. Денкович
87'
84'
Замена
С. Совет
️️️️
К. Кадете
84'
Замена
С. Басманов
️️️️
М. Эбонг
Желтая карточка
Б. Курманбекулы
75'
Замена
Б. Курманбекулы
️️️️
Д. Нарзилдаев
72'
71'
Замена
С. Сагнаев
️️️️
В. Чуперка
71'
Замена
И. Куат
️️️️
А. Бейсебеков
65'
Желтая карточка
М. Томасов
Замена
M. Baizhanov
️️️️
Б. Шадманов
62'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:5!
М. Томасов
Замена
С. Денкович
️️️️
К. Лаукжемис
61'
Замена
Ш. Абзалов
️️️️
Э. Алтынбеков
58'
Желтая карточка
C. Bitang
49'
47'
ГОЛ! 1:4!
Р. Муртазаев
Замена
O. N'Diaye
️️️️
Т. Рудосельский
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
М. Эбонг
ГОЛ! 1:2!
Е. Потапов
44'
37'
ГОЛ! 0:2!
В. Ароян
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Томасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
16
Марсель Исламкулов
ВР
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
80
Арман Кенесов
АП
0
C. Bitang
ЦФ
10
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Астана
1
Дмитрий Непогодов
ВР
21
Кике Кадете
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Лука Шимунович
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Роман Муртазаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Стефан Денкович
ЛВ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
20
Йован Чадженович
ОП
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Maksat Baizhanov
ЦФ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
91
Ousmane N'Diaye
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
14
S. Smajlagic
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
3-3-2-2
16
Исламкулов
5
Потапов
25
Рудосельский
33
Карпович
4
Шадманов
10
Нарзилдаев
23
Амирсеитов
7
Алтынбеков
80
Кенесов
10
Лаукжемис
0
3-2-3-1-1
1
Непогодов
5
Томашевич
2
15
Бейсебеков
21
Кадете
33
Ароян
24
Шимунович
92
Чуперка
10
Томасов
7
Эбонг
7
Муртазаев
7
Алтынбеков
9
Абзалов
9
Абзалов
7
Алтынбеков
4
Шадманов
11
11
4
Шадманов
10
Нарзилдаев
20
Курманбекулы
20
Курманбекулы
10
Нарзилдаев
10
Лаукжемис
7
Денкович
7
Денкович
10
Лаукжемис
25
Рудосельский
91
91
25
Рудосельский
21
Кадете
12
Совет
12
Совет
21
Кадете
92
Чуперка
66
Сагнаев
66
Сагнаев
92
Чуперка
7
Эбонг
13
Басманов
13
Басманов
7
Эбонг
15
Бейсебеков
5
Куат
5
Куат
15
Бейсебеков
Остались в запасе
Кайсар
Астана
29
Оркен Махан
ЦФ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
20
Йован Чадженович
ОП
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
1
Нуримжан Салайдин
ВР
92
Гегам Кадымян
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
4
Марк Гурман
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
S. Smajlagic
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
29
Оркен Махан
ЦФ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
20
Йован Чадженович
ОП
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
1
Нуримжан Салайдин
ВР
92
Гегам Кадымян
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
4
Марк Гурман
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
S. Smajlagic
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Кайсар - Астана
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
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