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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Астана
Кайсар - Астана: обзор матча 24 сентября 2020
Кайсар
24.09.2020, четверг, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Астана
87'
Ж. Томашевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсар - Астана
87'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Томашевич
85'
Замена
Д. Ротариу
️️️️
Р. Мар Сигурйонссон
Замена
A. Fortes
️️️️
А. Колев
57'
Замена
М. Гурман
️️️️
А. Тагыберген
57'
Желтая карточка
А. Колев
31'
30'
Замена
Ю. Логвиненко
️️️️
И. Маевский
Желтая карточка
C. Bitang
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
16
Александр Заруцкий
ВР
55
Иван Граф
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
11
Максим Федин
ПВ
0
C. Bitang
ЦФ
20
Александар Колев
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Астана
1
Nenad Eric
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Иван Маевский
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
24
Лука Шимунович
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Кайсар
16
Марсель Исламкулов
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
0
A. Stanisavljevic
ЦФ
0
Reginaldo
ЦФ
0
A. Fortes
ЦФ
23
Olzhas Altaev
ЦФ
Астана
35
Станислав Павлов
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
44
Evgeny Postnikov
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
21
Мади Жакипбаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Заруцкий
23
Амирсеитов
55
Граф
22
Марочкин
5
Каиров
10
Нарзилдаев
8
Тагыберген
11
Федин
29
Лобжанидзе
20
Колев
0
3-5-1-1
1
5
Томашевич
15
Бейсебеков
26
Радакович
18
Маевский
24
Шимунович
10
Томасов
11
Барсегян
16
Мар Сигурйонссон
7
Эбонг
79
Сотириу
20
Колев
0
0
20
Колев
8
Тагыберген
4
Гурман
4
Гурман
8
Тагыберген
18
Маевский
27
Логвиненко
27
Логвиненко
18
Маевский
16
Мар Сигурйонссон
7
Ротариу
7
Ротариу
16
Мар Сигурйонссон
Остались в запасе
Кайсар
Астана
16
Марсель Исламкулов
ВР
0
A. Stanisavljevic
ЦФ
0
Reginaldo
ЦФ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
23
Olzhas Altaev
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЛВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦП
66
Султан Сагнаев
ОП
35
Станислав Павлов
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
44
Evgeny Postnikov
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
16
Марсель Исламкулов
ВР
0
A. Stanisavljevic
ЦФ
0
Reginaldo
ЦФ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
23
Olzhas Altaev
ЦФ
Остались в запасе
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЛВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦП
66
Султан Сагнаев
ОП
35
Станислав Павлов
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
44
Evgeny Postnikov
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Кайсар - Астана
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
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