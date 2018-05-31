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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Астана
Кайсар - Астана: обзор матча 31 мая 2018
Кайсар
31.05.2018, четверг, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Астана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кайсар - Астана
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
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