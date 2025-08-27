Введите ваш ник на сайте
«Динамо Киев» – «Маккаби Тель-Авив»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.95

27 августа 2025 8:10
Динамо К - Маккаби
28 авг. 2025, четверг 21:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
28 августа в Люблине на стадионе «Арена Люблин» состоится ответный матч плей-офф Лиги Европы, в котором «Динамо Киев» примет «Маккаби Тель-Авив». В первой встрече израильский клуб добился уверенной победы со счeтом 3:1, что значительно повысило его шансы на выход в групповой этап. Однако украинская команда по-прежнему сохраняет теоретические перспективы отыграться.

«Динамо Киев»

Столичный клуб демонстрирует нестабильную игру в последних встречах. С одной стороны, в пяти последних матчах «Динамо» отличилось 10 раз, что даeт средний показатель 2 гола за игру. При этом команда пропустила 8 мячей, а оборона регулярно допускает ошибки. Достаточно вспомнить поражение от «Пафоса» в квалификации Лиги чемпионов (0:1 и 0:2), где проблемы в защите были особенно заметны. В Премьер-лиге Украины «Динамо» сумело разгромить «Эпицентр» (4:1) и «Рух» (5:1), что подтверждает атакующий потенциал команды, особенно против соперников, уступающих в классе. Однако в еврокубках результативность команды снижена из-за более высокого уровня конкуренции.

«Маккаби Тель-Авив»

Израильский клуб набрал отличный ход. В последних пяти встречах «Маккаби» забил 9 мячей и пропустил 5. Особенно стоит отметить три победы подряд в Лиге Европы, включая результативный матч против «Хамрун Спартанс» (3:1) и нынешнюю игру с «Динамо». Команда действует прагматично: она регулярно забивает, но и оборона не является эталонной, пропуская практически в каждом матче. Средняя результативность на уровне 1.80 голов за игру позволяет уверенно чувствовать себя в атаке. Ключевым фактором остаeтся серия из трeх побед подряд и психологическое преимущество после домашнего успеха в первом матче.

Факты о командах

«Динамо Киев»

  • Забивает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Не играет «на ноль» в 5 последних встречах
  • Отличается стабильной результативностью в атаке (10 голов за 5 игр)

«Маккаби Тель-Авив»

  • Побеждает в 3 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 6 последних играх подряд
  • Отличается серией из 3 побед в Лиге Европы

Личные встречи
40% (2)
40% (2)
20% (1)
8
Забитых мячей
7
1.6
В среднем за матч
1.4
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  3:3
Лига Европы, 4 раунд
Маккаби
3 : 1
21.08.2025
Динамо К
Лига чемпионов, 6 тур
Динамо К
1 : 0
09.12.2015
Маккаби
Лига чемпионов, 2 тур
Маккаби
0 : 2
29.09.2015
Динамо К
Лига Европы, 6 тур
Динамо К
3 : 3
14.12.2011
Маккаби
Лига Европы, 2 тур
Маккаби
1 : 1
29.09.2011
Динамо К

Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Маккаби Тель-Авив»

«Динамо Киев» вынуждено играть с акцентом на атаку, ведь необходимо отыгрывать два мяча после первого матча. Это приведeт к открытой игре, где украинцы наверняка создадут моменты, но оголeнная оборона станет уязвимой для быстрых контратак «Маккаби». Израильский клуб находится в хорошей форме и вполне способен отличиться, даже играя на выезде. Наиболее вероятный сценарий – обмен голами и результативный матч.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Динамо Киев» больше 1.5 голов – коэффициент 2.00

Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Маккаби Динамо К
