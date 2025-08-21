В 19 туре чемпионата Беларуси «Гомель» на своeм поле примет БАТЭ. Оба коллектива располагаются в нижней части турнирной таблицы, и этот матч имеет повышенное значение с точки зрения борьбы за выживание. Разница между командами составляет всего одно очко, и победа может значительно повлиять на их положение. В последних матчах оба клуба демонстрируют неустойчивую форму: «Гомель» проиграл трижды подряд в Высшей лиге, а БАТЭ чередует победы и поражения, но стабильно пропускает. Этот поединок станет важным тестом на прочность для обеих сторон, особенно учитывая домашнее поле «Гомеля» и его положительную статистику в очных встречах.

«Гомель»

Команда переживает сложный отрезок, проиграв три последних матча в рамках Высшей лиги. Последнее поражение от «Славии Мозырь» (1:2) опустило клуб на 12-е место с 18 очками. Несмотря на неудачные результаты, «Гомель» стабильно забивает: в пяти последних матчах команда отличилась семь раз, что говорит о сохраняющемся атакующем потенциале. Однако оборона остаeтся уязвимой – также семь пропущенных голов за этот период. Лучшим бомбардиром остаeтся Евгений Барсуков, забивший 5 голов в 18 матчах. Важным фактором остаeтся домашняя поддержка и уверенность в играх против БАТЭ: в пяти последних матчах против этого соперника «Гомель» не проигрывал.

БАТЭ

Команда пока не может стабилизировать результаты. После 18 туров она идeт на 11-м месте с 19 очками. В прошлом туре удалось обыграть «Молодечно» 2:1, но в целом БАТЭ допускает много ошибок в обороне: 11 пропущенных мячей в последних пяти играх и серия из 11 матчей с пропущенными голами подряд говорят об этом. Также команда не выигрывает в последних пяти гостевых матчах чемпионата, что создаeт риск в выездной игре. Лучший бомбардир – Роман Пилецкий с 3 голами в 19 матчах, что подчеркивает отсутствие ярко выраженного лидера в атаке. В среднем БАТЭ пропускает 2.2 гола за игру в последних матчах – это серьeзная угроза в контексте предстоящей встречи.

Факты о командах

«Гомель»

Проиграл в 3 последних матчах в чемпионате

Забивает в среднем 1.4 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает в среднем 1.4 гола за матч в последних 5 играх

Не проигрывает БАТЭ в 5 последних встречах

БАТЭ

Пропускает в 11 матчах подряд в чемпионате

Пропустил 11 голов в последних 5 матчах

Не выигрывает 5 выездных игр подряд в чемпионате

Забивает в среднем 1.6 гола за матч в последних 5 играх

Прогноз на матч

Обе команды находятся в непростой ситуации и демонстрируют нестабильную игру. При этом «Гомель» выглядит более сбалансированным, особенно в атаке, а серия положительных результатов против «БАТЭ» добавляет уверенности. Гости часто допускают ошибки в обороне, особенно в выездных встречах. Учитывая уязвимость защиты БАТЭ и неплохую результативность «Гомеля», хозяева выглядят предпочтительнее в борьбе за очки. Скорее всего, матч будет упорным, с обменом голами, но с минимальным перевесом в пользу хозяев.

Рекомендованные ставки