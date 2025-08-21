Введите ваш ник на сайте
«Гомель» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 22 августа с коэффициентом 1.74

21 августа 2025 10:05
Гомель - БАТЭ
22 авг. 2025, пятница 19:00 | Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.74
Победа «Гомеля» с форой (0)
Сделать ставку

В 19 туре чемпионата Беларуси «Гомель» на своeм поле примет БАТЭ. Оба коллектива располагаются в нижней части турнирной таблицы, и этот матч имеет повышенное значение с точки зрения борьбы за выживание. Разница между командами составляет всего одно очко, и победа может значительно повлиять на их положение. В последних матчах оба клуба демонстрируют неустойчивую форму: «Гомель» проиграл трижды подряд в Высшей лиге, а БАТЭ чередует победы и поражения, но стабильно пропускает. Этот поединок станет важным тестом на прочность для обеих сторон, особенно учитывая домашнее поле «Гомеля» и его положительную статистику в очных встречах.

«Гомель»

Команда переживает сложный отрезок, проиграв три последних матча в рамках Высшей лиги. Последнее поражение от «Славии Мозырь» (1:2) опустило клуб на 12-е место с 18 очками. Несмотря на неудачные результаты, «Гомель» стабильно забивает: в пяти последних матчах команда отличилась семь раз, что говорит о сохраняющемся атакующем потенциале. Однако оборона остаeтся уязвимой – также семь пропущенных голов за этот период. Лучшим бомбардиром остаeтся Евгений Барсуков, забивший 5 голов в 18 матчах. Важным фактором остаeтся домашняя поддержка и уверенность в играх против БАТЭ: в пяти последних матчах против этого соперника «Гомель» не проигрывал.

БАТЭ

Команда пока не может стабилизировать результаты. После 18 туров она идeт на 11-м месте с 19 очками. В прошлом туре удалось обыграть «Молодечно» 2:1, но в целом БАТЭ допускает много ошибок в обороне: 11 пропущенных мячей в последних пяти играх и серия из 11 матчей с пропущенными голами подряд говорят об этом. Также команда не выигрывает в последних пяти гостевых матчах чемпионата, что создаeт риск в выездной игре. Лучший бомбардир – Роман Пилецкий с 3 голами в 19 матчах, что подчеркивает отсутствие ярко выраженного лидера в атаке. В среднем БАТЭ пропускает 2.2 гола за игру в последних матчах – это серьeзная угроза в контексте предстоящей встречи.

Факты о командах

«Гомель»

  • Проиграл в 3 последних матчах в чемпионате
  • Забивает в среднем 1.4 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за матч в последних 5 играх
  • Не проигрывает БАТЭ в 5 последних встречах

БАТЭ

  • Пропускает в 11 матчах подряд в чемпионате
  • Пропустил 11 голов в последних 5 матчах
  • Не выигрывает 5 выездных игр подряд в чемпионате
  • Забивает в среднем 1.6 гола за матч в последних 5 играх

Личные встречи
15% (5)
30% (10)
55% (18)
22
Забитых мячей
50
0.67
В среднем за матч
1.52
3:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
0 : 0
12.04.2025
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Гомель
2 : 0
18.08.2024
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
1 : 2
26.09.2023
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Гомель
0 : 2
18.03.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Гомель
0 : 1
04.09.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
2 : 1
22.04.2022
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Гомель
2 : 2
02.08.2021
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
3 : 2
03.04.2021
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
1 : 1
19.10.2019
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Гомель
0 : 2
01.06.2019
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Гомель
0 : 1
28.10.2018
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
БАТЭ
3 : 0
13.06.2018
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
3 : 0
29.07.2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Гомель
1 : 1
01.04.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Гомель
0 : 0
14.08.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
2 : 0
25.04.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
БАТЭ
4 : 0
22.11.2014
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
05.10.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
БАТЭ
0 : 0
22.06.2014
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Гомель
0 : 3
13.04.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
БАТЭ
2 : 0
01.12.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Гомель
0 : 1
20.10.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Гомель
3 : 2
18.08.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
БАТЭ
1 : 2
24.05.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Гомель
1 : 2
02.09.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
БАТЭ
0 : 0
17.08.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Гомель
0 : 1
12.05.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
БАТЭ
0 : 0
02.10.2011
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
БАТЭ
1 : 1
20.08.2011
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Гомель
0 : 0
21.05.2011
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 26 тур
БАТЭ
3 : 0
08.11.2009
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 13 тур
Гомель
0 : 3
10.07.2009
БАТЭ
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды находятся в непростой ситуации и демонстрируют нестабильную игру. При этом «Гомель» выглядит более сбалансированным, особенно в атаке, а серия положительных результатов против «БАТЭ» добавляет уверенности. Гости часто допускают ошибки в обороне, особенно в выездных встречах. Учитывая уязвимость защиты БАТЭ и неплохую результативность «Гомеля», хозяева выглядят предпочтительнее в борьбе за очки. Скорее всего, матч будет упорным, с обменом голами, но с минимальным перевесом в пользу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Гомеля» с форой (0) – коэффициент 1.74
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.83

1.74
Победа «Гомеля» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Гомель
