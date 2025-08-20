Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Маккаби» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.76

20 августа 2025 8:04
Маккаби - Динамо К
21 авг. 2025, четверг 21:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.76
Обе забьют
Сделать ставку

В четвертом раунде плей-офф Лиги Европы «Маккаби Тель-Авив» сыграет против «Динамо Киев». Встреча пройдет в Сербии на нейтральном поле – на Городском стадионе Бачка-Топола. Израильский клуб уверенно прошeл «Хамрун Спартанс», но в последних матчах стабильно допускает ошибки в обороне. «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов, проиграв «Пафосу», и теперь стремится реабилитироваться в Лиге Европы. Украинская команда на старте сезона демонстрирует результативность и атакующий настрой, что делает еe опасным соперником даже в гостях.

«Маккаби Тель-Авив»

Израильский клуб не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, но стабильно допускает ошибки в обороне. «Маккаби» пропускает в пяти встречах подряд, в том числе дважды от «Пафоса» в Лиге чемпионов. При этом команда забивает стабильно: в 17 из 19 матчей и 8 раз за последние 5 встреч. Это делает «Маккаби» опасной в атаке, но уязвимой в обороне. Последний матч против «Хамруна» завершился победой 3:1, но даже в такой игре израильтяне позволили сопернику отличиться. Оборона требует перестроения, иначе против «Динамо» возникнут проблемы.

«Динамо Киев»

«Динамо» на внутренней арене показывает яркий футбол – 10 голов в 5 матчах, в среднем 2 за игру. Команда уверенно обыгрывает соперников в УПЛ: 4:1 с «Эпицентром», 5:1 с «Рухом», 1:0 с «Вересом». Однако в еврокубках ситуация сложнее – поражения от «Пафоса» в обоих матчах квалификации Лиги чемпионов. Несмотря на это, у киевлян стабильная атака и лишь небольшие проблемы с обороной: в последних 5 играх пропущено столько же голов, сколько и у «Маккаби». Стиль игры команды предполагает высокую интенсивность и уверенное давление с первых минут.

Факты о командах

«Маккаби Тель-Авив»:

  • Забивает в 17 из 19 последних матчей
  • Пропускает в 5 играх подряд
  • Средняя результативность: 1.6 гола за игру

«Динамо Киев»:

  • Забивает в среднем 2 гола за игру
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • 10 голов в последних 5 матчах

Личные встречи
0% (0)
50% (2)
50% (2)
4
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
1.75
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Самая крупная ничья:  3:3
Лига чемпионов, 6 тур
Динамо К
1 : 0
09.12.2015
Маккаби
Лига чемпионов, 2 тур
Маккаби
0 : 2
29.09.2015
Динамо К
Лига Европы, 6 тур
Динамо К
3 : 3
14.12.2011
Маккаби
Лига Европы, 2 тур
Маккаби
1 : 1
29.09.2011
Динамо К

Прогноз на матч

С учeтом атакующего потенциала обеих команд и нестабильности в обороне можно ожидать результативный матч. «Маккаби» действует с позиции силы дома и не отходит от атакующего стиля даже в международных играх, но оборона даeт сбои. «Динамо» будет стремиться отыграться за неудачу в Лиге чемпионов и наверняка выйдет с агрессивным планом. На нейтральном поле шансы команд примерно равны, но украинский клуб выглядит чуть стабильнее по качеству завершения атак. Прогноз: обмен голами и ничейный результат выглядят наиболее логично в этой ситуации.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.76
  • Ничья – коэффициент 3.40

1.76
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Динамо К Маккаби
Другие прогнозы
20.08.2025
22:00
1.55
Лига чемпионов, 4 раунд
Селтик - Кайрат
Победа «Селтика»
20.08.2025
22:00
1.73
Лига чемпионов, 4 раунд
Фенербахче - Бенфика
Победа «Бенфики» или ничья (Х2)
20.08.2025
22:00
9.00
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт - Штурм
Победа «Буде-Глимт» со счетом 2:1
20.08.2025
22:00
6.50
Лига чемпионов, 4 раунд
Базель - Копенгаген
Ничья
21.08.2025
14:30
1.55
Россия. Кубок, 2 раунд
Иркутск - Сибирь
Победа «Иркутска»
21.08.2025
17:00
1.70
Россия. Кубок, 2 раунд
Авангард - БроукБойз
«БроукБойз» не проиграют (Х2)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 