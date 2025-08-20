В четвертом раунде плей-офф Лиги Европы «Маккаби Тель-Авив» сыграет против «Динамо Киев». Встреча пройдет в Сербии на нейтральном поле – на Городском стадионе Бачка-Топола. Израильский клуб уверенно прошeл «Хамрун Спартанс», но в последних матчах стабильно допускает ошибки в обороне. «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов, проиграв «Пафосу», и теперь стремится реабилитироваться в Лиге Европы. Украинская команда на старте сезона демонстрирует результативность и атакующий настрой, что делает еe опасным соперником даже в гостях.

«Маккаби Тель-Авив»

Израильский клуб не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, но стабильно допускает ошибки в обороне. «Маккаби» пропускает в пяти встречах подряд, в том числе дважды от «Пафоса» в Лиге чемпионов. При этом команда забивает стабильно: в 17 из 19 матчей и 8 раз за последние 5 встреч. Это делает «Маккаби» опасной в атаке, но уязвимой в обороне. Последний матч против «Хамруна» завершился победой 3:1, но даже в такой игре израильтяне позволили сопернику отличиться. Оборона требует перестроения, иначе против «Динамо» возникнут проблемы.

«Динамо Киев»

«Динамо» на внутренней арене показывает яркий футбол – 10 голов в 5 матчах, в среднем 2 за игру. Команда уверенно обыгрывает соперников в УПЛ: 4:1 с «Эпицентром», 5:1 с «Рухом», 1:0 с «Вересом». Однако в еврокубках ситуация сложнее – поражения от «Пафоса» в обоих матчах квалификации Лиги чемпионов. Несмотря на это, у киевлян стабильная атака и лишь небольшие проблемы с обороной: в последних 5 играх пропущено столько же голов, сколько и у «Маккаби». Стиль игры команды предполагает высокую интенсивность и уверенное давление с первых минут.

Факты о командах

«Маккаби Тель-Авив»:

Забивает в 17 из 19 последних матчей

Пропускает в 5 играх подряд

Средняя результативность: 1.6 гола за игру

«Динамо Киев»:

Забивает в среднем 2 гола за игру

Пропускает в 4 последних матчах

10 голов в последних 5 матчах

Прогноз на матч

С учeтом атакующего потенциала обеих команд и нестабильности в обороне можно ожидать результативный матч. «Маккаби» действует с позиции силы дома и не отходит от атакующего стиля даже в международных играх, но оборона даeт сбои. «Динамо» будет стремиться отыграться за неудачу в Лиге чемпионов и наверняка выйдет с агрессивным планом. На нейтральном поле шансы команд примерно равны, но украинский клуб выглядит чуть стабильнее по качеству завершения атак. Прогноз: обмен голами и ничейный результат выглядят наиболее логично в этой ситуации.

Рекомендованные ставки