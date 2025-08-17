18 августа в 3-м туре украинской Премьер-лиги «Заря» примет «Кривбасс» на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Обе команды начали сезон с разной динамикой: хозяева демонстрируют осторожный и прагматичный футбол, а гости чаще включаются в результативные перестрелки, но испытывают проблемы в обороне. Этот матч станет важным индикатором амбиций клубов в текущем сезоне.

«Заря»

К старту нового сезона «Заря» подходит с неплохими результатами: команда не проигрывает в трeх последних матчах Премьер-лиги и взяла четыре очка в двух турах. В предыдущем туре луганчане обыграли «Кудровку» 2:1, а до этого сыграли вничью с «ЛНЗ» – 0:0. Команда показывает достаточно закрытую игру, в пяти последних матчах забив всего трижды и пропустив также три гола. Несмотря на скромную результативность, оборона работает стабильно: в среднем «Заря» пропускает по 0,6 мяча за игру, что позволяет бороться за очки даже в матчах с минимальным количеством моментов.

«Кривбасс»

«Кривбасс» в этом сезоне делает ставку на атаку: команда забивает в каждом из четырeх последних матчей Премьер-лиги, включая победу над «Металлистом 1925» (2:0). Однако при этом оборона нестабильна: в пяти последних встречах команда пропустила девять мячей, включая товарищеские игры. Особенно заметны проблемы в гостях – три последних выезда в Премьер-лиге закончились поражениями. Несмотря на это, атакующий стиль приносит плоды: в среднем «Кривбасс» забивает один гол за матч, и даже против соперников с организованной обороной находит возможности для взятия ворот.

Факты о командах

«Заря»

Не проигрывает в 3 последних матчах в Премьер-лиге

В последних 5 играх забила 3 гола и пропустила 3

В среднем пропускает 0.60 гола за матч

Забивает в среднем 0.60 гола за матч

«Кривбасс»

Забил в 4 последних матчах Премьер-лиги

В последних 5 играх забил 5 голов, пропустил 9

В среднем забивает 1.00 гола и пропускает 1.80 за матч

Проиграл 3 последних выездных матча в Премьер-лиге

Прогноз на матч

У «Зари» крепкая и сдержанная оборона, тогда как «Кривбасс» делает упор на атаку, но при этом уязвим сзади. В таких матчах ключевым фактором становится контроль темпа – и здесь преимущество у хозяев. Если «Заря» навяжет свою игру, гости будут вынуждены атаковать на фоне высокой плотности, где риски возрастут. Оборона «Кривбасса» допускает слишком много, чтобы сохранить сухой матч, а «Заря» при дисциплине и экономии моментов способна использовать слабые зоны соперника. Несмотря на боеспособную атаку гостей, более устойчивый баланс в игре у «Зари».

