Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Заря» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 18 августа 2025 с коэффициентом 2.25

17 августа 2025 8:35
Заря - Кривбасс
18 авг. 2025, понедельник 18:00 | Украина. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Зари»
Сделать ставку

18 августа в 3-м туре украинской Премьер-лиги «Заря» примет «Кривбасс» на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Обе команды начали сезон с разной динамикой: хозяева демонстрируют осторожный и прагматичный футбол, а гости чаще включаются в результативные перестрелки, но испытывают проблемы в обороне. Этот матч станет важным индикатором амбиций клубов в текущем сезоне.

«Заря»

К старту нового сезона «Заря» подходит с неплохими результатами: команда не проигрывает в трeх последних матчах Премьер-лиги и взяла четыре очка в двух турах. В предыдущем туре луганчане обыграли «Кудровку» 2:1, а до этого сыграли вничью с «ЛНЗ» – 0:0. Команда показывает достаточно закрытую игру, в пяти последних матчах забив всего трижды и пропустив также три гола. Несмотря на скромную результативность, оборона работает стабильно: в среднем «Заря» пропускает по 0,6 мяча за игру, что позволяет бороться за очки даже в матчах с минимальным количеством моментов.

«Кривбасс»

«Кривбасс» в этом сезоне делает ставку на атаку: команда забивает в каждом из четырeх последних матчей Премьер-лиги, включая победу над «Металлистом 1925» (2:0). Однако при этом оборона нестабильна: в пяти последних встречах команда пропустила девять мячей, включая товарищеские игры. Особенно заметны проблемы в гостях – три последних выезда в Премьер-лиге закончились поражениями. Несмотря на это, атакующий стиль приносит плоды: в среднем «Кривбасс» забивает один гол за матч, и даже против соперников с организованной обороной находит возможности для взятия ворот.

Факты о командах

«Заря»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах в Премьер-лиге
  • В последних 5 играх забила 3 гола и пропустила 3
  • В среднем пропускает 0.60 гола за матч
  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч

«Кривбасс»

  • Забил в 4 последних матчах Премьер-лиги
  • В последних 5 играх забил 5 голов, пропустил 9
  • В среднем забивает 1.00 гола и пропускает 1.80 за матч
  • Проиграл 3 последних выездных матча в Премьер-лиге

Личные встречи
26% (5)
11% (2)
63% (12)
17
Забитых мячей
35
0.89
В среднем за матч
1.84
2:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Кривбасс
4 : 0
20.04.2025
Заря
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Заря
0 : 1
20.10.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Кривбасс
2 : 2
09.12.2023
Заря
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Заря
1 : 3
06.08.2023
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Кривбасс
1 : 0
08.04.2023
Заря
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Заря
2 : 2
02.10.2022
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Кривбасс
3 : 0
09.03.2013
Заря
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Заря
0 : 1
11.08.2012
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Заря
2 : 0
16.03.2012
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Кривбасс
2 : 1
27.08.2011
Заря
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Кривбасс
0 : 2
15.05.2011
Заря
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Заря
1 : 0
23.10.2010
Кривбасс
Чемпионат Украины, 25 тур
Заря
1 : 0
15.04.2010
Кривбасс
Чемпионат Украины, 10 тур
Кривбасс
4 : 0
17.10.2009
Заря
Датагруп Кубок Украины, 1/16 финала
Кривбасс
5 : 0
15.08.2009
Заря
Чемпионат Украины, 22 тур
Кривбасс
2 : 1
04.04.2009
Заря
Чемпионат Украины, 7 тур
Заря
1 : 2
31.08.2008
Кривбасс
Чемпионат Украины, 24 тур
Заря
1 : 2
05.04.2008
Кривбасс
Чемпионат Украины, 9 тур
Кривбасс
1 : 2
16.09.2007
Заря
Показать все

Прогноз на матч

У «Зари» крепкая и сдержанная оборона, тогда как «Кривбасс» делает упор на атаку, но при этом уязвим сзади. В таких матчах ключевым фактором становится контроль темпа – и здесь преимущество у хозяев. Если «Заря» навяжет свою игру, гости будут вынуждены атаковать на фоне высокой плотности, где риски возрастут. Оборона «Кривбасса» допускает слишком много, чтобы сохранить сухой матч, а «Заря» при дисциплине и экономии моментов способна использовать слабые зоны соперника. Несмотря на боеспособную атаку гостей, более устойчивый баланс в игре у «Зари».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зари» – коэффициент 2.25
  • Обе забьют – нет – коэффициент 1.82

2.25
Победа «Зари»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Кривбасс Заря
Другие прогнозы
17.08.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Верес - Шахтер
Победа «Шахтера»
17.08.2025
15:45
1.70
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин - Ростов
Победа «Рубина»
17.08.2025
16:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ноттингем Форест - Брентфорд
X2 – «Брентфорд»
17.08.2025
16:00
2.16
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест - Лилль
1Х – «Брест» не проиграет
17.08.2025
16:00
1.90
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Спартак К - Челябинск
Обе забьют
17.08.2025
16:00
1.60
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси - Кристал Пэлас
Победа «Челси»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 