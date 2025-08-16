В первом туре Лиги 1 сезона 2025/26 «Осер» примет на своем поле «Лорьян». Обе команды провели насыщенную предсезонную подготовку, но подошли к старту чемпионата в разном настроении. «Осер» завершил серию товарищеских матчей двумя поражениями подряд и не может выиграть в трeх официальных матчах Лиги 1. «Лорьян», напротив, демонстрирует уверенную результативность и стабильность в атаке, несмотря на неудачный крайний спарринг с «Анже».

«Осер»

Команда провела пять товарищеских встреч, в которых одержала две победы, сыграла одну ничью и потерпела два поражения. При этом в последних двух матчах клуб не сумел забить: 0:2 от «Леванте» и 0:3 от «Ипсвича». Единственная победа в августе пришлась на игру с «Орлеаном» (2:1). В официальных матчах «Осер» не может победить в Лиге 1 на протяжении трeх туров, а последняя игра завершилась поражением от ПСЖ (1:3). Команда стабильно забивает (10 матчей подряд в Лиге 1), но при этом регулярно пропускает – 7 из 9 последних матчей, в среднем 1.60 гола за игру.

«Лорьян»

Гости провели четыре предсезонные встречи, из которых две выиграли – уверенно против «Флери-Мерожи» (5:1) и «Суонси» (3:1), один раз сыграли вничью и проиграли последний матч «Анже» со счeтом 0:1. Несмотря на это, атакующая линия команды в полном порядке – 14 голов за 5 матчей, в среднем 2.80 за игру. При этом и оборона нестабильна – «Лорьян» пропускает в 6 последних матчах. Это может стать ключевым фактором при встрече с «Осером», который умеет реализовывать моменты, несмотря на слабую форму.

Факты о командах

«Осер»

Не побеждает в Лиге 1 три матча подряд.

Забивает в 10 последних матчах турнира.

Пропускает в 7 из 9 последних матчей.

В последних пяти матчах забил 5 голов, пропустил 8.

«Лорьян»

Забил 14 голов в последних 5 играх.

Пропускает в 6 матчах подряд.

В среднем забивает 2.80 гола за игру.

Уверенно провeл большинство товарищеских матчей.

Прогноз на матч

Обе команды имеют явный атакующий потенциал, но при этом слабо действуют в обороне. «Осер» играет дома, где традиционно чувствует себя увереннее, однако перед стартом сезона команда испытывает трудности с результативностью. У «Лорьяна» есть преимущество в атакующей динамике, что может компенсировать гостевой статус. Команды предрасположены к открытому футболу, и при нынешнем балансе сил велика вероятность обмена голами. Также логично ожидать, что «Лорьян» не проиграет – даже несмотря на выездной матч.

