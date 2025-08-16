Введите ваш ник на сайте
«Осер» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.75

16 августа 2025 9:05
Осер - Лорьян
17 авг. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Обе забьют — да
Сделать ставку

В первом туре Лиги 1 сезона 2025/26 «Осер» примет на своем поле «Лорьян». Обе команды провели насыщенную предсезонную подготовку, но подошли к старту чемпионата в разном настроении. «Осер» завершил серию товарищеских матчей двумя поражениями подряд и не может выиграть в трeх официальных матчах Лиги 1. «Лорьян», напротив, демонстрирует уверенную результативность и стабильность в атаке, несмотря на неудачный крайний спарринг с «Анже».

«Осер»

Команда провела пять товарищеских встреч, в которых одержала две победы, сыграла одну ничью и потерпела два поражения. При этом в последних двух матчах клуб не сумел забить: 0:2 от «Леванте» и 0:3 от «Ипсвича». Единственная победа в августе пришлась на игру с «Орлеаном» (2:1). В официальных матчах «Осер» не может победить в Лиге 1 на протяжении трeх туров, а последняя игра завершилась поражением от ПСЖ (1:3). Команда стабильно забивает (10 матчей подряд в Лиге 1), но при этом регулярно пропускает – 7 из 9 последних матчей, в среднем 1.60 гола за игру.

«Лорьян»

Гости провели четыре предсезонные встречи, из которых две выиграли – уверенно против «Флери-Мерожи» (5:1) и «Суонси» (3:1), один раз сыграли вничью и проиграли последний матч «Анже» со счeтом 0:1. Несмотря на это, атакующая линия команды в полном порядке – 14 голов за 5 матчей, в среднем 2.80 за игру. При этом и оборона нестабильна – «Лорьян» пропускает в 6 последних матчах. Это может стать ключевым фактором при встрече с «Осером», который умеет реализовывать моменты, несмотря на слабую форму.

Факты о командах

«Осер»

  • Не побеждает в Лиге 1 три матча подряд.
  • Забивает в 10 последних матчах турнира.
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей.
  • В последних пяти матчах забил 5 голов, пропустил 8.

«Лорьян»

  • Забил 14 голов в последних 5 играх.
  • Пропускает в 6 матчах подряд.
  • В среднем забивает 2.80 гола за игру.
  • Уверенно провeл большинство товарищеских матчей.

Личные встречи
42% (5)
50% (6)
8% (1)
20
Забитых мячей
13
1.67
В среднем за матч
1.08
5:3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 25 тур
Лорьян
0 : 1
26.02.2023
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 3
16.09.2022
Лорьян
Франция. Лига 1, 23 тур
Осер
1 : 1
11.02.2012
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 1
21.09.2011
Осер
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1 : 2
29.05.2011
Осер
Франция. Лига 1, 1 тур
Осер
2 : 2
07.08.2010
Лорьян
Франция. Лига 1, 33 тур
Осер
4 : 1
17.04.2010
Лорьян
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
0 : 0
12.12.2009
Осер
Франция. Лига 1, 22 тур
Осер
0 : 0
31.01.2009
Лорьян
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
0 : 2
30.08.2008
Осер
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1 : 1
15.03.2008
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Осер
5 : 3
20.10.2007
Лорьян
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды имеют явный атакующий потенциал, но при этом слабо действуют в обороне. «Осер» играет дома, где традиционно чувствует себя увереннее, однако перед стартом сезона команда испытывает трудности с результативностью. У «Лорьяна» есть преимущество в атакующей динамике, что может компенсировать гостевой статус. Команды предрасположены к открытому футболу, и при нынешнем балансе сил велика вероятность обмена голами. Также логично ожидать, что «Лорьян» не проиграет – даже несмотря на выездной матч.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.75
  • «Лорьян» не проиграет (Х2) – коэффициент 1.65

1.75
Обе забьют — да
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Лорьян Осер
Рекомендуем
