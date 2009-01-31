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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Лорьян
Осер - Лорьян: обзор матча 31 января 2009
Осер
31.01.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 0
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Лорьян
Замена
Б. Жентон
️️️️
Ж. Кальве
Желтая карточка
Х. Намуши
Замена
Х. Намуши
️️️️
Я. Жуффре
Желтая карточка
Б. Педретти
Желтая карточка
М. Нэрри
Замена
Т. Каленберг
️️️️
К. Лежен
Замена
Л. Китамбала
️️️️
Д. Никулаэ
Замена
М. Ваируа
️️️️
Г. Обертан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
22
Кевин Лежен
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Жан Кальве
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
7
Фабрис Абриэль
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
8
Исса Ба
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
9
Морис Дале
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Лорьян
20
Бертран Робер
ЛЗ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
8
Хамед Намуши
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
4-3-3
16
Сорен
12
Миньо
6
Кулибали
3
Грихтинг
2
Ангбар
25
Педретти
25
Шафни
4
Нэрри
21
Никулаэ
27
Йелень
22
Лежен
4-5-1
16
Каппоне
21
Морель
5
Маршаль
13
Сиани
6
Кальве
7
Абриэль
8
Жуффре
5
Эволо
31
Амалфитано
32
Обертан
9
Гамейро
22
Лежен
7
Каленберг
7
Каленберг
22
Лежен
21
Никулаэ
99
Китамбала
99
Китамбала
21
Никулаэ
8
Жуффре
8
Намуши
8
Намуши
8
Жуффре
6
Кальве
0
Жентон
0
Жентон
6
Кальве
32
Обертан
19
Ваируа
19
Ваируа
32
Обертан
Остались в запасе
Осер
Лорьян
9
Морис Дале
ЦФ
8
Исса Ба
ЦП
1
Реми Риу
ВР
88
Дельвин Ндинга
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
Главный тренер
Жан Фернандес
20
Бертран Робер
ЛЗ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
23
Язид Мансури
ЦП
Остались в запасе
9
Морис Дале
ЦФ
8
Исса Ба
ЦП
1
Реми Риу
ВР
88
Дельвин Ндинга
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
Остались в запасе
20
Бертран Робер
ЛЗ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
23
Язид Мансури
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Осер - Лорьян
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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