«Акрон» – «Оренбург»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.66

16 августа 2025 8:11
Акрон - Оренбург
17 авг. 2025, воскресенье 13:30 | Россия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.66
Победа «Акрона» с форой (0)
Сделать ставку

В 5-м туре российской Премьер-лиги «Акрон» примет «Оренбург» на «Самара-Арене». Команды подходят к матчу в разном настроении: «Акрон» демонстрирует стабильную форму и не проигрывает уже 7 матчей подряд, а «Оренбург» остаeтся без побед в текущем чемпионате и выглядит уязвимым в обороне.

«Акрон»

«Акрон» остаeтся одной из главных сенсаций старта сезона. Команда не проигрывает 7 матчей подряд, в том числе в последних трeх турах РПЛ против «Спартака», «Сочи» и «Динамо Махачкала». Особенно ярко проявляет себя Жилсон Тавареш – 3 гола за 4 матча в лиге. При этом коллектив демонстрирует высокую результативность: 9 мячей за 5 последних игр, в том числе разгром «Сочи» (4:0) на выезде. В обороне команда действует достаточно надeжно, пропуская менее одного мяча за игру в среднем.

«Оренбург»

Для «Оренбурга» сезон складывается тяжело: всего 2 очка в 4 турах и 14-е место. Команда проиграла «Краснодару» и «Балтике», едва спаслась в игре с «Динамо Махачкала» и вылетела из Кубка. Единственный гол в последних двух турах забил Болотов, но в целом атака команды малорезультативна – 5 голов за 5 игр. Защитная линия также нестабильна – 8 пропущенных мячей за тот же период. Форма явно нестабильна, а серия без побед в РПЛ длится уже 9 матчей.

Факты о командах

«Акрон»:

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • Забивает в 11 подряд матчах Премьер-лиги
  • В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

«Оренбург»:

  • Без побед в 9 матчах Премьер-лиги
  • В среднем 1.00 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает в каждом из 5 последних матчей
  • Среднее количество пропущенных – 1.60 за матч

Личные встречи
17% (1)
50% (3)
33% (2)
4
Забитых мячей
7
0.67
В среднем за матч
1.17
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
1 : 0
30.11.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Оренбург
2 : 2
10.08.2024
Акрон
Россия. ФНЛ, 25 тур
Акрон
0 : 3
27.11.2021
Оренбург
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
1 : 0
21.08.2021
Акрон
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1 : 1
14.03.2021
Оренбург
Россия. ФНЛ, 10 тур
Оренбург
0 : 0
19.09.2020
Акрон
Показать все

Прогноз на матч

«Акрон» выглядит более уверенно, результативно и сбалансировано. Команда умеет атаковать, стабильно забивает и при этом надeжно действует в защите. «Оренбург» не может выбраться из кризиса, оборона допускает ошибки, а нападение редко радует голами. Даже несмотря на историю личных встреч, текущая форма делает хозяев фаворитами встречи. Учитывая, что «Акрон» играет дома и демонстрирует более зрелый футбол, логично ждать минимум одного гола от них и скорее всего – положительного результата.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Акрона» с форой (0) – коэффициент 1.66
  • Индивидуальный тотал «Акрона» больше 1 – коэффициент 1.72

1.66
Победа «Акрона» с форой (0)
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Оренбург Акрон
