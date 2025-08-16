В 5-м туре российской Премьер-лиги «Акрон» примет «Оренбург» на «Самара-Арене». Команды подходят к матчу в разном настроении: «Акрон» демонстрирует стабильную форму и не проигрывает уже 7 матчей подряд, а «Оренбург» остаeтся без побед в текущем чемпионате и выглядит уязвимым в обороне.

«Акрон»

«Акрон» остаeтся одной из главных сенсаций старта сезона. Команда не проигрывает 7 матчей подряд, в том числе в последних трeх турах РПЛ против «Спартака», «Сочи» и «Динамо Махачкала». Особенно ярко проявляет себя Жилсон Тавареш – 3 гола за 4 матча в лиге. При этом коллектив демонстрирует высокую результативность: 9 мячей за 5 последних игр, в том числе разгром «Сочи» (4:0) на выезде. В обороне команда действует достаточно надeжно, пропуская менее одного мяча за игру в среднем.

«Оренбург»

Для «Оренбурга» сезон складывается тяжело: всего 2 очка в 4 турах и 14-е место. Команда проиграла «Краснодару» и «Балтике», едва спаслась в игре с «Динамо Махачкала» и вылетела из Кубка. Единственный гол в последних двух турах забил Болотов, но в целом атака команды малорезультативна – 5 голов за 5 игр. Защитная линия также нестабильна – 8 пропущенных мячей за тот же период. Форма явно нестабильна, а серия без побед в РПЛ длится уже 9 матчей.

Факты о командах

«Акрон»:

Не проигрывает в 7 последних матчах

Забивает в 11 подряд матчах Премьер-лиги

В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 встречах

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

«Оренбург»:

Без побед в 9 матчах Премьер-лиги

В среднем 1.00 гола за игру в последних 5 встречах

Пропускает в каждом из 5 последних матчей

Среднее количество пропущенных – 1.60 за матч

Прогноз на матч

«Акрон» выглядит более уверенно, результативно и сбалансировано. Команда умеет атаковать, стабильно забивает и при этом надeжно действует в защите. «Оренбург» не может выбраться из кризиса, оборона допускает ошибки, а нападение редко радует голами. Даже несмотря на историю личных встреч, текущая форма делает хозяев фаворитами встречи. Учитывая, что «Акрон» играет дома и демонстрирует более зрелый футбол, логично ждать минимум одного гола от них и скорее всего – положительного результата.

