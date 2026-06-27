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«Иртыш Павлодар» – «Кайсар»: кто победит в матче 15 тура Премьер-лиги 2026

27 июня 2026 10:00
Иртыш - Кайсар
28 июн. 2026, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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3.10
Победа «Кайсара»
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Матч 15 тура Премьер-лиги между «Иртыш Павлодар» и «Кайсар» пройдет 28 июня 2026 года в Павлодаре на стадионе «Орталык Павлодар». Хозяева переживают затяжную безвыигрышную серию – они не могут победить в десяти последних матчах чемпионата и занимают 14-е место с 10 очками. Гости расположились на 12-й строчке с 14 очками и также не блещут стабильностью. Сможет ли «Иртыш Павлодар» прервать свою ужасную серию и добыть долгожданную победу перед своими болельщиками, или «Кайсар» воспользуется проблемами соперника и добьется успеха?

Кто победит в матче

«Иртыш Павлодар» подходит к игре с невыразительной статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда не может выиграть уже десять матчей подряд, и этот отрезок включает как поражения, так и ничьи. Лучший бомбардир Жан По забил всего три гола в 12 матчах, что говорит об ограниченном атакующем потенциале. Домашнее поле может стать фактором, но против такого соперника, как «Кайсар», павлодарцам будет сложно прервать свою негативную серию.

«Кайсар» подходит к игре с чуть лучшими показателями: шесть голов в пяти матчах (1,2 в среднем) и пять пропущенных (1,0). Команда показывает более сбалансированную игру, хотя и не демонстрирует выдающихся результатов. В активе кызылординцев ничьи с Улытау и Кайратом, а также победа над Тоболом. В очных встречах с «Иртыш Павлодар» «Кайсар» имеет преимущество – четыре победы в последних пяти матчах, что дает гостям психологическое преимущество, хотя эти встречи состоялись несколько лет назад.

Итоговый вывод: «Кайсар» выглядит предпочтительнее за счет более стабильных результатов и преимущества в личных встречах, тогда как «Иртыш Павлодар» находится в глубоком кризисе и не может победить уже десять матчей. Учитывая разницу в форме и историю противостояний, победа «Кайсара» представляется наиболее вероятным исходом. Наш прогноз – победа «Кайсара».

Форма и история личных встреч

«Иртыш Павлодар» не может выиграть в десяти последних матчах и редко забивает, тогда как «Кайсар» показывает более стабильную игру и имеет преимущество в очных встречах – четыре победы в пяти последних матчах. Это дает гостям серьезное психологическое преимущество перед предстоящей игрой.

Личные встречи
19% (3)
38% (6)
44% (7)
12
Забитых мячей
18
0.75
В среднем за матч
1.13
4:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
1 : 0
08.03.2020
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 1
19.10.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Кайсар
2 : 0
31.05.2019
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Иртыш
0 : 1
30.03.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
0 : 1
21.10.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Иртыш
0 : 1
23.06.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайсар
0 : 0
14.04.2018
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Иртыш
0 : 0
20.08.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Иртыш
1 : 0
24.06.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайсар
1 : 1
16.04.2017
Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур
Иртыш
4 : 2
24.05.2015
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Кайсар
0 : 0
15.03.2015
Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Иртыш
1 : 1
14.06.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Кайсар
4 : 2
13.04.2014
Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Иртыш
1 : 1
05.08.2012
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур
Кайсар
2 : 0
22.04.2012
Иртыш
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Прогноз на победителя

«Кайсар» имеет преимущество в очных встречах и более сбалансированную игру, тогда как «Иртыш Павлодар» переживает затяжной кризис и не может победить уже десять матчей. Учитывая эти факторы, победа гостей с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Кайсара» с коэффициентом 3,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 15 тура Премьер-лиги между «Иртыш Павлодар» и «Кайсар» состоится 28 июня 2026 года в Павлодаре на стадионе «Орталык Павлодар» и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Иртыш Павлодар» – «Кайсар»: кто победит в матче 15 тура Премьер-лиги 2026

3.10
Победа «Кайсара»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига
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00:00
1.75
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