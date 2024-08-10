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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Акрон
Оренбург - Акрон: обзор матча 10 августа 2024
Оренбург
10.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Акрон
48'
С. Сахархизан
61'
М. Горбани
45+3'
К. Савичев (П)
65'
К. Данилин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Акрон
89'
Замена
В. Бардыбахин
️️️️
Б. Димоски
Замена
Т. Муро
️️️️
И. Башич
81'
Желтая карточка
М. Перес
78'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Х. Марин
76'
66'
Замена
Беншимоль
️️️️
И. Тимошенко
66'
Замена
В. Хубулов
️️️️
К. Данилин
65'
ГОЛ! 2:2!
К. Данилин
62'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
М. Палиенко
ГОЛ! 2:1!
М. Горбани
Пас отдал
А. Малых
61'
ГОЛ! 1:1!
С. Сахархизан
Пас отдал
Х. Марин
48'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Савичев
Желтая карточка
И. Башич
45'
+1
Желтая карточка
М. Горбани
32'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
Г. Флорентин
14'
4'
Желтая карточка
К. Савичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
(К)
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
10
Габриэль Флорентин
АП
13
Иван Башич
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К)
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
99
Максим Палиенко
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
4-1-3-2
99
Сысуев
81
Сидоров
2
Перес
4
Хотулев
12
Малых
6
Горбани
11
Мансилья
13
Башич
26
Марин
11
Сахархизан
10
Флорентин
4-2-3-1
13
Волков
4
Савичев
26
Эсковаль
3
Витор
23
Димоски
5
Джурасович
15
Лончар
17
Бакаев
99
Палиенко
23
Данилин
99
Тимошенко
13
Башич
29
Муро
29
Муро
13
Башич
10
Флорентин
5
Михайлов
5
Михайлов
10
Флорентин
26
Марин
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
26
Марин
23
Димоски
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
23
Димоски
99
Палиенко
6
Кузьмин
6
Кузьмин
99
Палиенко
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
99
Тимошенко
7
Беншимоль
7
Беншимоль
99
Тимошенко
Остались в запасе
Оренбург
Акрон
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
78
Александр Васютин
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Оренбург - Акрон
3
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
13
Офсайды
0
2
Количество передач
378
405
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
74
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Хамид Талаев
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; АVAR – Сергей Чебан
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Шмельков, Белов)
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