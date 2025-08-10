12 августа на стадионе «Эштадиу Алфреду Жакони» состоится матч 19-го тура чемпионата Бразилии между «Жувентуде» и «Коринтианс». Хозяева пытаются выбраться из зоны вылета, но серия поражений усложняет задачу. Гости же идут в середине таблицы и стремятся закрепить стабильные результаты. Встреча может получиться упорной, с упором на тактику и борьбу в центре поля.

«Жувентуде»

Команда переживает сложный отрезок: четыре поражения подряд и всего 11 очков после 16 матчей. За этот период «Жувентуде» забил лишь 3 мяча и пропустил 11. Лучшая новость для болельщиков – лидер атаки Энмерсон Баталья, забивший 6 голов за сезон, однако поддержка партнeров пока минимальна. Проблемы в обороне очевидны – команда пропускает в каждом из последних четырeх туров, а средний показатель 2,20 пропущенных за игру в последних пяти матчах лишь подтверждает слабость задней линии.

«Коринтианс»

Клуб из Сан-Паулу подходит к матчу с серией из пяти игр без поражений во всех турнирах. В чемпионате «Коринтианс» имеет три ничьи подряд, но в Кубке Бразилии команда обыграла «Палмейрас» дважды (1:0 и 2:0), что стало серьeзным психологическим подъeмом. Сильная сторона – оборона: всего два пропущенных гола в пяти последних матчах Серии A. Юри Алберто в хорошей форме, на его счету 13 мячей в сезоне, а команда стабильно забивает в четырeх матчах подряд.

Факты о командах

«Жувентуде»

Проигрывает в 4 последних матчах Серии A

В среднем: 0.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних матчах

3 забитых мяча в 5 последних играх

«Коринтианс»

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах

Победил «Палмейрас» в двух последних встречах в Кубке Бразилии

Прогноз на матч «Жувентуде» – «Коринтианс»

С учeтом текущей формы и статистики, «Коринтианс» выглядит более сбалансированным и стабильным коллективом. «Жувентуде» проигрывает слишком много, а защита остаeтся главным слабым местом. При этом «Коринтианс» не так много забивает, но его надeжная оборона способна сдержать атаки хозяев. Оптимально рассмотреть ставку на победу гостей или с подстраховкой.

Рекомендованные ставки