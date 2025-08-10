Введите ваш ник на сайте
«Жувентуде» – «Коринтианс»: прогноз и ставки на матч 12 августа 2025 с коэффициентом 1.85

10 августа 2025 9:06
Жувентуде - Коринтианс
12 авг. 2025, вторник 02:00 | Бразилия. Серия А, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Коринтианс»
Сделать ставку

12 августа на стадионе «Эштадиу Алфреду Жакони» состоится матч 19-го тура чемпионата Бразилии между «Жувентуде» и «Коринтианс». Хозяева пытаются выбраться из зоны вылета, но серия поражений усложняет задачу. Гости же идут в середине таблицы и стремятся закрепить стабильные результаты. Встреча может получиться упорной, с упором на тактику и борьбу в центре поля.

«Жувентуде»

Команда переживает сложный отрезок: четыре поражения подряд и всего 11 очков после 16 матчей. За этот период «Жувентуде» забил лишь 3 мяча и пропустил 11. Лучшая новость для болельщиков – лидер атаки Энмерсон Баталья, забивший 6 голов за сезон, однако поддержка партнeров пока минимальна. Проблемы в обороне очевидны – команда пропускает в каждом из последних четырeх туров, а средний показатель 2,20 пропущенных за игру в последних пяти матчах лишь подтверждает слабость задней линии.

«Коринтианс»

Клуб из Сан-Паулу подходит к матчу с серией из пяти игр без поражений во всех турнирах. В чемпионате «Коринтианс» имеет три ничьи подряд, но в Кубке Бразилии команда обыграла «Палмейрас» дважды (1:0 и 2:0), что стало серьeзным психологическим подъeмом. Сильная сторона – оборона: всего два пропущенных гола в пяти последних матчах Серии A. Юри Алберто в хорошей форме, на его счету 13 мячей в сезоне, а команда стабильно забивает в четырeх матчах подряд.

Факты о командах

«Жувентуде»

  • Проигрывает в 4 последних матчах Серии A
  • В среднем: 0.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • 3 забитых мяча в 5 последних играх

«Коринтианс»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Победил «Палмейрас» в двух последних встречах в Кубке Бразилии

Личные встречи
43% (3)
43% (3)
14% (1)
9
Забитых мячей
7
1.29
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 19 тур
Жувентуде
2 : 1
12.08.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коринтианс
1 : 1
04.08.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 30 тур
Жувентуде
2 : 2
05.10.2022
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
2 : 0
11.06.2022
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Жувентуде
1 : 0
10.12.2021
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
1 : 1
08.09.2021
Жувентуде
Показать все

Прогноз на матч «Жувентуде» – «Коринтианс»

С учeтом текущей формы и статистики, «Коринтианс» выглядит более сбалансированным и стабильным коллективом. «Жувентуде» проигрывает слишком много, а защита остаeтся главным слабым местом. При этом «Коринтианс» не так много забивает, но его надeжная оборона способна сдержать атаки хозяев. Оптимально рассмотреть ставку на победу гостей или с подстраховкой.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Коринтианс» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

1.85
Победа «Коринтианс»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Коринтианс Жувентуде
Рекомендуем
