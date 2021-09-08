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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Жувентуде
Коринтианс - Жувентуде: обзор матча 08 сентября 2021
Коринтианс
08.09.2021, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Жувентуде
85'
Р. Гедес
32'
Р. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Жувентуде
Желтая карточка
Фагнер
90'
+7
89'
Желтая карточка
Капиксаба
ГОЛ! 1:1!
Р. Гедес
85'
85'
Замена
Чико
️️️️
Г. Кастильо
85'
Замена
R.
️️️️
Жадсон
85'
Замена
Р. Форстер
️️️️
J. Quintero
83'
Желтая карточка
П. Энрике
Замена
Г. Перейра
️️️️
Г. Силва
76'
71'
Замена
Капиксаба
️️️️
P. Boia
68'
Желтая карточка
В. Матеус
Замена
Луан
️️️️
Р. Аугусто
66'
Желтая карточка
Жил
62'
58'
Замена
Соррисо
️️️️
W.
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Буэно
Пас отдал
П. Энрике
Желтая карточка
Г. Силва
30'
7'
Желтая карточка
D.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
7
Ренато Аугусто
ЦП
10
Роджер Гедес
ЦП
6
Габриэль
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ЦФ
4
Жил
ЦФ
21
Жо
ЦФ
1
Кассио
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Жувентуде
2
Juan Quintero
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
20
Wagner
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
31
Марсело Карне
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Коринтианс
43
Витиньо
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
7
Луан
ЦФ
70
Рони
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
Жувентуде
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
20
Didi
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
10
Чико
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
3-3-1-4
6
Сантос
4
Виктор
23
Фагнер
7
Аугусто
10
Гедес
6
Габриэль
20
Жулиано
19
Силва
1
Кассио
21
Жо
4
Жил
1-1-5
2
16
Жадсон
8
Кастильо
31
Карне
96
Энрике
34
Мендес
2
Матеус
19
Силва
11
Перейра
11
Перейра
19
Силва
7
Аугусто
7
Луан
7
Луан
7
Аугусто
2
13
Форстер
13
Форстер
2
16
Жадсон
20
20
16
Жадсон
98
7
Капиксаба
7
Капиксаба
98
8
Кастильо
10
Чико
10
Чико
8
Кастильо
20
7
Соррисо
7
Соррисо
20
Остались в запасе
Коринтианс
Жувентуде
43
Витиньо
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
70
Рони
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
20
Didi
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
43
Витиньо
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
70
Рони
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
Остались в запасе
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
20
Didi
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Коринтианс - Жувентуде
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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