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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Коринтианс
Жувентуде - Коринтианс: обзор матча 10 декабря 2021
Жувентуде
10.12.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Коринтианс
83'
Чико (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жувентуде - Коринтианс
90'
+1
Красная карточка
Фагнер
90'
Желтая карточка
Рони
88'
Замена
Витиньо
️️️️
Г. Перейра
Замена
D.
️️️️
R.
86'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Чико
83'
Замена
R.
️️️️
D.
74'
68'
Замена
Рони
️️️️
Г. Силва
Замена
R.
️️️️
J. Quintero
67'
Замена
Бруниньо
️️️️
Жадсон
66'
60'
Замена
Адсон
️️️️
Габриэль
60'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Жо
Замена
W.
️️️️
Г. Кастильо
46'
40'
Желтая карточка
Жил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
10
Чико
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
11
Габриэль Перейра
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Жувентуде
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
31
Dudu
ЦП
21
Roberson
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
43
Витиньо
ЦП
7
Луан
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
28
Адсон
ЦФ
2-1-5
13
Форстер
2
16
Жадсон
7
Капиксаба
7
Соррисо
23
8
Кастильо
34
Мендес
4-1-1-3-1
1
Кассио
4
Жил
23
Фагнер
4
Виктор
6
Питон
6
Габриэль
37
Ду Кейрос
11
Перейра
20
Жулиано
19
Силва
21
Жо
2
21
21
2
20
20
16
Жадсон
37
Бруниньо
37
Бруниньо
16
Жадсон
8
Кастильо
91
91
8
Кастильо
23
20
20
23
21
Жо
31
Мантуан
31
Мантуан
21
Жо
19
Силва
70
Рони
70
Рони
19
Силва
11
Перейра
43
Витиньо
43
Витиньо
11
Перейра
6
Габриэль
28
Адсон
28
Адсон
6
Габриэль
Остались в запасе
Жувентуде
Коринтианс
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
31
Dudu
ЦП
13
Cleberson
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
10
Виллиан
ЛВ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
39
Хавьер
ОП
7
Луан
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
31
Dudu
ЦП
13
Cleberson
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
39
Хавьер
ОП
7
Луан
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Жувентуде - Коринтианс
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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