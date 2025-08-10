11 августа на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах состоится матч 4-го тура Первой лиги, где хозяева примут «Факел». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и подходят к игре без поражений в текущем сезоне. И КАМАЗ, и «Факел» демонстрируют результативный футбол, что делает предстоящую встречу одной из самых интригующих в туре.

«КАМАЗ»

Команда уверенно стартовала в сезоне, набрав 7 очков за три тура и закрепившись в четвeрке лидеров. Победа над «Челябинском» (2:1) в прошлом туре продлила беспроигрышную серию в Первой лиге до пяти матчей. Лидером атаки остаeтся Руслан Апеков, уже забивший дважды в трeх встречах. КАМАЗ стабильно забивает (9 голов в 5 последних матчах), но и пропускает регулярно – 5 мячей за тот же отрезок. Домашнее поле и поддержка болельщиков – важный фактор, особенно против сильного соперника.

«Факел»

Воронежская команда идeт без потерь, имея 9 очков после трeх туров. Победа над «Соколом» (1:0) стала продолжением успешной серии, которая насчитывает уже шесть побед подряд во всех турнирах. «Факел» впечатляет надeжной обороной – всего 1 пропущенный мяч в последних пяти играх, и при этом мощной атакой – 11 забитых. В команде нет ярко выраженного бомбардира, но атакующие действия распределены между несколькими игроками, что делает еe непредсказуемой.

Факты о командах

«КАМАЗ»

Не проигрывает в 5 последних матчах Первой лиги

В последних 5 матчах: 9 забитых и 5 пропущенных голов

Руслан Апеков – 2 гола в 3 матчах

Забивает в каждом из 5 последних матчей

«Факел»

Победы в 6 последних матчах

Не пропускает 4 игры подряд

В последних 5 матчах: 11 забитых и 1 пропущенный гол

Забивает в 8 матчах подряд

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Факел»

Матч обещает быть напряжeнным: КАМАЗ будет активно использовать преимущество своего поля, но «Факел» на старте сезона выглядит чуть более сбалансированным. Оборона гостей – одна из лучших в лиге, а атака стабильно реализует моменты. Учитывая текущую форму команд, «Факел» имеет хорошие шансы продлить победную серию, однако КАМАЗ вряд ли останется без гола.

Рекомендованные ставки