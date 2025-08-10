Введите ваш ник на сайте
«КАМАЗ» – «Факел»: прогноз и ставки на матч 11 августа 2025 с коэффициентом 2.15

10 августа 2025 9:05
КАМАЗ - Факел
11 авг. 2025, понедельник 20:00 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
11 августа на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах состоится матч 4-го тура Первой лиги, где хозяева примут «Факел». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и подходят к игре без поражений в текущем сезоне. И КАМАЗ, и «Факел» демонстрируют результативный футбол, что делает предстоящую встречу одной из самых интригующих в туре.

«КАМАЗ»

Команда уверенно стартовала в сезоне, набрав 7 очков за три тура и закрепившись в четвeрке лидеров. Победа над «Челябинском» (2:1) в прошлом туре продлила беспроигрышную серию в Первой лиге до пяти матчей. Лидером атаки остаeтся Руслан Апеков, уже забивший дважды в трeх встречах. КАМАЗ стабильно забивает (9 голов в 5 последних матчах), но и пропускает регулярно – 5 мячей за тот же отрезок. Домашнее поле и поддержка болельщиков – важный фактор, особенно против сильного соперника.

«Факел»

Воронежская команда идeт без потерь, имея 9 очков после трeх туров. Победа над «Соколом» (1:0) стала продолжением успешной серии, которая насчитывает уже шесть побед подряд во всех турнирах. «Факел» впечатляет надeжной обороной – всего 1 пропущенный мяч в последних пяти играх, и при этом мощной атакой – 11 забитых. В команде нет ярко выраженного бомбардира, но атакующие действия распределены между несколькими игроками, что делает еe непредсказуемой.

Факты о командах

«КАМАЗ»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Первой лиги
  • В последних 5 матчах: 9 забитых и 5 пропущенных голов
  • Руслан Апеков – 2 гола в 3 матчах
  • Забивает в каждом из 5 последних матчей

«Факел»

  • Победы в 6 последних матчах
  • Не пропускает 4 игры подряд
  • В последних 5 матчах: 11 забитых и 1 пропущенный гол
  • Забивает в 8 матчах подряд

Личные встречи
40% (4)
10% (1)
50% (5)
12
Забитых мячей
14
1.2
В среднем за матч
1.4
3:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:1
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
КАМАЗ
1 : 2
11.08.2025
Факел
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1 : 0
11.05.2022
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 8 тур
КАМАЗ
2 : 1
29.08.2021
Факел
Россия. ФНЛ, 32 тур
КАМАЗ
0 : 0
18.04.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 14 тур
Факел
4 : 1
04.10.2015
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 48 тур
КАМАЗ
2 : 0
21.05.2012
Факел
Россия. ФНЛ, 33 тур
КАМАЗ
3 : 1
14.10.2011
Факел
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
1 : 0
04.06.2011
КАМАЗ
Чемпионат России, 33 тур
КАМАЗ
3 : 0
01.11.1997
Факел
Чемпионат России, 16 тур
Факел
4 : 0
02.07.1997
КАМАЗ
Показать все

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Факел»

Матч обещает быть напряжeнным: КАМАЗ будет активно использовать преимущество своего поля, но «Факел» на старте сезона выглядит чуть более сбалансированным. Оборона гостей – одна из лучших в лиге, а атака стабильно реализует моменты. Учитывая текущую форму команд, «Факел» имеет хорошие шансы продлить победную серию, однако КАМАЗ вряд ли останется без гола.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Факела» – коэффициент 2.15
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Автор: Миронов Николай
Россия. PARI Первая лига Факел КАМАЗ
