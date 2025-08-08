9 августа на стадионе ЦСК Витебский в рамках 17 тура чемпионата Беларуси встретятся «Витебск» и «Минск». Оба клуба находятся в середине таблицы и стремятся закрепиться в зоне, позволяющей бороться за еврокубки. Матч обещает быть напряжeнным: хозяева недавно разгромили БАТЭ, а гости идут с трeхматчевой серией без поражений.

«Витебск»

Команда идeт 9-й с 21 очком после 16 туров. Последний тур стал ярким: разгром БАТЭ 5:1 на выезде. Лидером атаки остаeтся Александр Ксенофонтов с 6 мячами в 17 матчах. В последних пяти играх «Витебск» забил 8 и пропустил столько же, при этом отличался результативной игрой дома. Однако есть проблемы в обороне – в среднем 1.60 пропущенного за матч за последние туры.

«Минск»

Столичный клуб занимает 8-е место с 24 очками. В последнем туре «Минск» уверенно обыграл «Нафтан» 3:0. Илья Свириденко – лучший бомбардир команды с 5 голами. Гости не проигрывают три тура подряд и забивают в каждом из семи последних матчей чемпионата. В последних пяти встречах на их счету 10 забитых и 7 пропущенных мячей, что подчeркивает сбалансированную, но не идеальную игру.

Факты о командах

«Витебск»

Победа в последнем туре над БАТЭ 5:1

1.60 гола в среднем за последние 5 матчей

Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей

Пропускает в 4 из 5 последних игр

«Минск»

3 матча без поражений в чемпионате

Забивает в 9 из 11 последних матчей

2.00 гола в среднем за последние 5 матчей

Пропускает в 4 из 5 последних игр

Прогноз на матч

Обе команды подходят к игре в неплохой атакующей форме, но имеют проблемы в защите. «Витебск» вдохновлeн крупной победой и будет активно играть на своeм поле. «Минск» стабильно забивает и редко уходит без гола. С учeтом статистики забитых и пропущенных, логично ожидать результативный матч с обменом голами.

