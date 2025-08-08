Введите ваш ник на сайте
«Витебск» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.80

08 августа 2025 11:49
Витебск - Минск
09 авг. 2025, суббота 20:55 | Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе забьют
Сделать ставку

9 августа на стадионе ЦСК Витебский в рамках 17 тура чемпионата Беларуси встретятся «Витебск» и «Минск». Оба клуба находятся в середине таблицы и стремятся закрепиться в зоне, позволяющей бороться за еврокубки. Матч обещает быть напряжeнным: хозяева недавно разгромили БАТЭ, а гости идут с трeхматчевой серией без поражений.

«Витебск»

Команда идeт 9-й с 21 очком после 16 туров. Последний тур стал ярким: разгром БАТЭ 5:1 на выезде. Лидером атаки остаeтся Александр Ксенофонтов с 6 мячами в 17 матчах. В последних пяти играх «Витебск» забил 8 и пропустил столько же, при этом отличался результативной игрой дома. Однако есть проблемы в обороне – в среднем 1.60 пропущенного за матч за последние туры.

«Минск»

Столичный клуб занимает 8-е место с 24 очками. В последнем туре «Минск» уверенно обыграл «Нафтан» 3:0. Илья Свириденко – лучший бомбардир команды с 5 голами. Гости не проигрывают три тура подряд и забивают в каждом из семи последних матчей чемпионата. В последних пяти встречах на их счету 10 забитых и 7 пропущенных мячей, что подчeркивает сбалансированную, но не идеальную игру.

Факты о командах

«Витебск»

  • Победа в последнем туре над БАТЭ 5:1
  • 1.60 гола в среднем за последние 5 матчей
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей
  • Пропускает в 4 из 5 последних игр

«Минск»

  • 3 матча без поражений в чемпионате
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • 2.00 гола в среднем за последние 5 матчей
  • Пропускает в 4 из 5 последних игр

Личные встречи
43% (12)
25% (7)
32% (9)
35
Забитых мячей
37
1.25
В среднем за матч
1.32
3:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
1 : 2
09.08.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Минск
2 : 1
29.03.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Витебск
2 : 1
04.10.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Минск
1 : 2
18.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Минск
2 : 0
13.08.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Витебск
1 : 1
03.04.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Витебск
3 : 1
19.09.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Минск
3 : 3
08.05.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Минск
2 : 2
22.11.2020
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Витебск
1 : 0
21.06.2020
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Витебск
1 : 1
21.07.2019
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Минск
0 : 0
29.03.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Минск
1 : 3
15.09.2018
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Витебск
1 : 0
05.05.2018
Минск
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Минск
0 : 0
24.09.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Витебск
3 : 0
14.05.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Витебск
0 : 0
31.07.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
1 : 0
02.04.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
3 : 2
08.11.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Витебск
0 : 4
04.07.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Витебск
1 : 0
23.10.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
1 : 0
09.07.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Минск
1 : 3
23.04.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Витебск
1 : 3
13.11.2010
Минск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Минск
5 : 1
22.08.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Витебск
0 : 3
21.05.2010
Минск
Чемпионат Белоруссии, 17 тур
Витебск
1 : 0
30.08.2009
Минск
Чемпионат Белоруссии, 4 тур
Минск
0 : 1
26.04.2009
Витебск
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды подходят к игре в неплохой атакующей форме, но имеют проблемы в защите. «Витебск» вдохновлeн крупной победой и будет активно играть на своeм поле. «Минск» стабильно забивает и редко уходит без гола. С учeтом статистики забитых и пропущенных, логично ожидать результативный матч с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.80
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Минск Витебск
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 