«Рух» – «Динамо» Киев: прогноз и ставки на матч 8 августа 2025 с коэффициентом 1.60

08 августа 2025 10:11
Рух - Динамо К
08 авг. 2025, пятница 18:00 | Украина. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Динамо» Киев
Сделать ставку

8 августа на стадионе в Львове «Рух» примет «Динамо Киев» во втором туре Премьер-лиги Украины. Хозяева начали сезон с победы, но им предстоит серьeзное испытание против одного из фаворитов турнира. Киевляне же продолжают демонстрировать стабильность в национальном первенстве, хотя в еврокубках допустили осечку.

«Рух»

Львовская команда стартовала с победы над «СК Полтава» (2:1), но показала уязвимость в обороне. В последних 5 матчах «Рух» забил 7 мячей (1,40 в среднем) и пропустил 9 (1,80 в среднем). Коллектив способен на быстрые переходы и реализует свои моменты, но при этом часто теряет концентрацию при обороне штрафной. Ещe один фактор риска – серия из трeх матчей с пропущенными мячами подряд.

«Динамо Киев»

Старт чемпионата для команды Александра Шовковского прошeл успешно: минимальная победа над «Вересом» (1:0) продлила серию без поражений в Премьер-лиге до 14 матчей. В последних 5 играх во всех турнирах «Динамо» забило 7 мячей (1,40 за игру) и пропустило всего 2 (0,40 за игру). Киевляне сильны в позиционных атаках, уверенно играют при стандартах и надeжно действуют в обороне. Даже после поражения в Лиге чемпионов от «Пафоса» (0:1) команда сохраняет высокий уровень организации игры.

Факты о командах

«Рух»

  • Победа в первом туре Премьер-лиги
  • 7 голов в 5 последних матчах
  • Пропускает в 6 из 8 последних игр
  • Средние показатели: 1,40 забитых и 1,80 пропущенных за матч

«Динамо Киев»

  • 14 матчей без поражений в Премьер-лиге
  • 7 голов и 2 пропущенных в 5 последних встречах
  • Средние показатели: 1,40 забитых и 0,40 пропущенных за матч
  • Забивает в 3 матчах подряд в чемпионате

Личные встречи
0% (0)
18% (2)
82% (9)
3
Забитых мячей
23
0.27
В среднем за матч
2.09
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Рух
1 : 5
08.08.2025
Динамо К
Украина. Кубок, 1/4 финала
Рух
0 : 1
02.04.2025
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Рух
0 : 2
29.03.2025
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Динамо К
0 : 0
21.09.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Рух
1 : 2
25.05.2024
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Динамо К
2 : 0
26.11.2023
Рух
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Рух
1 : 1
14.04.2023
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Динамо К
3 : 0
09.10.2022
Рух
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Рух
0 : 2
25.09.2021
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Динамо К
3 : 0
21.03.2021
Рух
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Рух
0 : 2
17.10.2020
Динамо К
Показать все

Прогноз на матч

Форма и статистика говорят в пользу «Динамо». Киевляне уверенно контролируют ход матчей, редко позволяют создавать опасные моменты у своих ворот и стабильно реализуют свои шансы. «Рух» может рассчитывать на быстрые атаки, но против столь организованного соперника им будет сложно регулярно выходить на ударные позиции. Вероятен сценарий с победой «Динамо» при низовой результативности, так как гости будут контролировать игру и минимизировать риски.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо» Киев – коэффициент 1.60
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85

1.60
Победа «Динамо» Киев
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Динамо К Рух
