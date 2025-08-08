8 августа на стадионе в Львове «Рух» примет «Динамо Киев» во втором туре Премьер-лиги Украины. Хозяева начали сезон с победы, но им предстоит серьeзное испытание против одного из фаворитов турнира. Киевляне же продолжают демонстрировать стабильность в национальном первенстве, хотя в еврокубках допустили осечку.

«Рух»

Львовская команда стартовала с победы над «СК Полтава» (2:1), но показала уязвимость в обороне. В последних 5 матчах «Рух» забил 7 мячей (1,40 в среднем) и пропустил 9 (1,80 в среднем). Коллектив способен на быстрые переходы и реализует свои моменты, но при этом часто теряет концентрацию при обороне штрафной. Ещe один фактор риска – серия из трeх матчей с пропущенными мячами подряд.

«Динамо Киев»

Старт чемпионата для команды Александра Шовковского прошeл успешно: минимальная победа над «Вересом» (1:0) продлила серию без поражений в Премьер-лиге до 14 матчей. В последних 5 играх во всех турнирах «Динамо» забило 7 мячей (1,40 за игру) и пропустило всего 2 (0,40 за игру). Киевляне сильны в позиционных атаках, уверенно играют при стандартах и надeжно действуют в обороне. Даже после поражения в Лиге чемпионов от «Пафоса» (0:1) команда сохраняет высокий уровень организации игры.

Факты о командах

«Рух»

Победа в первом туре Премьер-лиги

7 голов в 5 последних матчах

Пропускает в 6 из 8 последних игр

Средние показатели: 1,40 забитых и 1,80 пропущенных за матч

«Динамо Киев»

14 матчей без поражений в Премьер-лиге

7 голов и 2 пропущенных в 5 последних встречах

Средние показатели: 1,40 забитых и 0,40 пропущенных за матч

Забивает в 3 матчах подряд в чемпионате

Прогноз на матч

Форма и статистика говорят в пользу «Динамо». Киевляне уверенно контролируют ход матчей, редко позволяют создавать опасные моменты у своих ворот и стабильно реализуют свои шансы. «Рух» может рассчитывать на быстрые атаки, но против столь организованного соперника им будет сложно регулярно выходить на ударные позиции. Вероятен сценарий с победой «Динамо» при низовой результативности, так как гости будут контролировать игру и минимизировать риски.

Рекомендованные ставки