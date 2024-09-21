Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Рух
Динамо К - Рух: обзор матча 21 сентября 2024
Динамо К
21.09.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Рух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
91
Владислав Семотюк
ЦП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
2
Вивчаренко
3
Себальос
32
Михавко
18
Тымчик
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
3-2-2-2-1
1
Ледвий
93
Роман
29
Дидык
44
Холод
5
Сыч
6
Пидгурский
27
Федор
19
Карабин
11
Квасница
10
Притула
95
Краснопир
Остались в запасе
Динамо К
Рух
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Динамо К - Рух
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Новости команд
Все
Динамо К
Рух
«Динамо» К – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Динамо» К – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+