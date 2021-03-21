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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Рух
Динамо К - Рух: обзор матча 21 марта 2021
Динамо К
21.03.2021, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Рух
59'
А. Караваев
86'
Сидклей
90+1'
А. Караваев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Рух
ГОЛ! 3:0!
А. Караваев
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Сидклей
86'
84'
Замена
D. Kondrakov
️️️️
Ю. Климчук
Замена
Сидклей
️️️️
Н. Шапаренко
81'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Супряга
74'
69'
Замена
А. Сыч
️️️️
О. Притула
Замена
В. Шепелев
️️️️
К. де Пена
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Караваев
59'
54'
Желтая карточка
Б. Бойчук
Замена
А. Караваев
️️️️
Ж. Родригес
46'
46'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
А. Борячук
46'
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
Р. Карасюк
Желтая карточка
С. Сидорчук
27'
19'
Желтая карточка
А. Борячук
10'
Желтая карточка
Р. Карасюк
Пенальти не реализован!
К. де Пена
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Рух
13
Александр Бандура
ВР
26
Давид Зец
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
17
Роман Карасюк
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
30
Богдан Леднев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Рух
2
Роман Гагун
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
5
Алексей Сыч
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
4-3-1-2
1
Бущан
16
Миколенко
4
Попов
6
Забарный
94
Кедзиора
10
Шапаренко
8
Сидорчук
29
Буяльский
14
де Пена
20
Супряга
7
Родригес
3-3-3-1
13
Бандура
26
Зец
29
Белый
13
Стаменкович
17
Карасюк
5
Федорчук
10
Притула
10
Бойчук
33
Мысык
70
Климчук
23
Борячук
10
Шапаренко
17
Сидклей
17
Сидклей
10
Шапаренко
7
Родригес
20
Караваев
20
Караваев
7
Родригес
14
де Пена
19
Шепелев
19
Шепелев
14
де Пена
20
Супряга
19
Гармаш
19
Гармаш
20
Супряга
70
Климчук
15
15
70
Климчук
23
Борячук
9
Кухаревич
9
Кухаревич
23
Борячук
17
Карасюк
9
Мартынюк
9
Мартынюк
17
Карасюк
10
Притула
5
Сыч
5
Сыч
10
Притула
Остались в запасе
Динамо К
Рух
19
Владислав Ванат
ЦФ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Роман Гагун
ПЗ
88
Андрей Кухарук
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
73
Ростислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Остались в запасе
19
Владислав Ванат
ЦФ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Остались в запасе
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Роман Гагун
ПЗ
88
Андрей Кухарук
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
73
Ростислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Динамо К - Рух
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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