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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Динамо К
Рух - Динамо К: обзор матча 17 октября 2020
Рух
17.10.2020, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
30'
К. де Пена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Динамо К
87'
Замена
В. Шепелев
️️️️
В. Буяльский
80'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
К. де Пена
70'
Замена
Б. Вербич
️️️️
В. Супряга
70'
Замена
Т. Кедзиора
️️️️
В. Миколенко
Желтая карточка
Я. Мартынюк
59'
Замена
М. Мысык
️️️️
Ю. Климчук
46'
Замена
В. Федорчук
️️️️
И. Брикнер
46'
Замена
А. Кухарук
️️️️
D. Kondrakov
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
К. де Пена
Пас отдал
В. Цыганков
Желтая карточка
Ю. Климчук
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
13
Александр Бандура
ВР
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
25
Иван Брикнер
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
0
I. Duts (o.g.)
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Рух
29
Максим Белый
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
88
Андрей Кухарук
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
80
Roman Mysak
ЦФ
0
I. Boychuk
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Денис Гармаш
АП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
1-2-1-3-3
13
Бандура
13
Стаменкович
23
Копина
9
Мартынюк
25
Брикнер
70
Климчук
10
Русин
10
Бойчук
15
0
0
3-3-2-1
1
Бущан
20
Караваев
6
Забарный
16
Миколенко
10
Шапаренко
8
Сидорчук
29
Буяльский
11
Цыганков
14
де Пена
20
Супряга
70
Климчук
33
Мысык
33
Мысык
70
Климчук
15
88
Кухарук
88
Кухарук
15
25
Брикнер
5
Федорчук
5
Федорчук
25
Брикнер
16
Миколенко
94
Кедзиора
94
Кедзиора
16
Миколенко
20
Супряга
7
Вербич
7
Вербич
20
Супряга
29
Буяльский
19
Шепелев
19
Шепелев
29
Буяльский
14
де Пена
7
Родригес
7
Родригес
14
де Пена
Остались в запасе
Рух
Динамо К
2
Роман Гагун
ПЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
29
Максим Белый
ЦЗ
0
I. Boychuk
ЦФ
10
Остап Притула
ЦП
Главный тренер
Иван Федик
30
Богдан Леднев
АП
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
2
Роман Гагун
ПЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
29
Максим Белый
ЦЗ
0
I. Boychuk
ЦФ
10
Остап Притула
ЦП
Остались в запасе
30
Богдан Леднев
АП
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Иван Федик
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Рух - Динамо К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
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