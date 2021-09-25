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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Динамо К
Рух - Динамо К: обзор матча 25 сентября 2021
Рух
25.09.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
28'
В. Цыганков (П)
38'
Д. Гармаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Динамо К
Желтая карточка
Р. Карасюк
89'
85'
Замена
К. де Пена
️️️️
В. Цыганков
77'
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Миколенко
Желтая карточка
М. Белый
69'
Замена
В. Рунич
️️️️
Б. Бойчук
65'
Замена
П. Ореховский
️️️️
О. Притула
65'
Желтая карточка
Р. Гагун
63'
62'
Замена
И. Шкурин
️️️️
В. Супряга
62'
Замена
Витиньо
️️️️
Б. Вербич
Замена
D. Kondrakov
️️️️
А. Борячук
58'
Замена
Р. Лях
️️️️
Ю. Климчук
58'
38'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гармаш
Пас отдал
А. Тымчик
Желтая карточка
А. Сыч
36'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Цыганков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
10
Остап Притула
ЦП
5
Алексей Сыч
ЦФ
29
Максим Белый
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
2
Роман Гагун
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦФ
70
Юрий Климчук
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Рух
11
Василь Рунич
ЦФ
13
Александр Бандура
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
10
Павел Ореховский
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
1-5
79
Панькив
10
Притула
70
Климчук
23
Борячук
33
Мысык
9
Мартынюк
17
Карасюк
3-3-3-1
1
Бущан
18
Тымчик
94
Кедзиора
16
Миколенко
31
Шабанов
19
Шепелев
18
Андриевский
11
Цыганков
19
Гармаш
7
Вербич
20
Супряга
10
Бойчук
11
Рунич
11
Рунич
10
Бойчук
23
Борячук
15
15
23
Борячук
10
Притула
10
Ореховский
10
Ореховский
10
Притула
70
Климчук
73
Лях
73
Лях
70
Климчук
16
Миколенко
20
Караваев
20
Караваев
16
Миколенко
7
Вербич
28
Витиньо
28
Витиньо
7
Вербич
11
Цыганков
14
де Пена
14
де Пена
11
Цыганков
20
Супряга
17
Шкурин
17
Шкурин
20
Супряга
Остались в запасе
Рух
Динамо К
13
Александр Бандура
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
71
Денис Бойко
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Рух - Динамо К
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
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