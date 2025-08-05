Введите ваш ник на сайте
«Зальцбург» – «Брюгге»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 с коэффициентом 1.85

05 августа 2025 8:53
Зальцбург - Брюгге
06 авг. 2025, среда 20:00 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Зальцбурга»
Сделать ставку

6 августа на стадионе «Зальцбург Арена» состоится захватывающий матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между австрийским «Зальцбургом» и бельгийским «Брюгге». Команды встречаются в решающем поединке, в котором победитель получит шанс продолжить своe выступление в групповом этапе турнира. В этом прогнозе мы разберем текущую форму команд, их последние результаты и выделим ключевые моменты для ставок.

«Зальцбург»

«Зальцбург» подходит к этому матчу с настроем на победу, несмотря на дважды неудачные исходы в последних матчах Лиги чемпионов, с результатом 1:1 против «Бранна» в домашних условиях. В последних пяти играх команда забила 12 голов, пропустив 6. Суммарно за последние пять матчей «Зальцбург» показывал довольно стабильную атаку, забивая в среднем 2.4 гола за игру, но также и оборона оставляла желать лучшего, пропуская в среднем 1.2 гола за матч. Основной угрозой для противника является сильная атакующая линия «Зальцбурга», которая, несмотря на пропущенные мячи, всe равно имеет потенциал для создания опасных моментов.

«Брюгге»

«Брюгге» на данный момент выглядит крепким соперником, показывая хорошие результаты в последних играх. В пяти матчах Лиги чемпионов, команда забила 29 голов, но также пропустила 6. В последних пяти играх «Брюгге» забивал в среднем 1.6 гола за матч, что тоже демонстрирует хорошую атакующую форму. Однако стоит учитывать, что защита команды также имеет уязвимости: «Брюгге» пропускает в среднем 1.4 гола за матч, что может сыграть свою роль против более сильных соперников, таких как «Зальцбург». Несмотря на эти проблемы в обороне, команда не проигрывает в 5 последних матчах и демонстрирует хороший уровень игры как в Лиге чемпионов, так и в национальном чемпионате.

Факты о командах

«Зальцбург»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.4 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за матч.
  • Не проигрывает в 3 последних домашних матчах.
  • Победа над «Бранном» 3:0 в предыдущем раунде Лиги чемпионов.

«Брюгге»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за матч.
  • Не проигрывает в 5 последних матчах подряд.
  • Победа 4:0 в Лиге чемпионов в последней встрече с «Зриньски».

Личные встречи
25% (1)
0% (0)
75% (3)
7
Забитых мячей
6
1.75
В среднем за матч
1.5
4:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Лига чемпионов, 3 раунд
Брюгге
3 : 2
12.08.2025
Зальцбург
Лига чемпионов, 3 раунд
Зальцбург
0 : 1
06.08.2025
Брюгге
Лига Европы, 1/16 финала
Зальцбург
4 : 0
21.02.2019
Брюгге
Лига Европы, 1/16 финала
Брюгге
2 : 1
14.02.2019
Зальцбург

Прогноз на матч «Зальцбург» – «Брюгге»

Ожидается, что матч будет напряженным, с акцентом на атаку с обеих сторон. «Зальцбург» выглядит фаворитом, учитывая их мощную домашнюю форму и атакующую линию, но «Брюгге» также не уступает в атаке, хотя и имеет проблемы в защите. «Зальцбург» должен доминировать на своeм поле, однако «Брюгге» может создать проблемы в контратаках. Мы предполагаем, что встреча будет открытой, с множеством голов и опасных моментов. В целом, «Зальцбург» имеет хорошие шансы на победу, но матч не будет лeгким.

Прогноз: Победа «Зальцбурга» с результатом 2:1 или 3:1, но «Брюгге» также может забить. Ожидается открытая игра с множеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зальцбурга» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

1.85
Победа «Зальцбурга»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Брюгге Зальцбург
