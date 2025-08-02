Введите ваш ник на сайте
«Волгарь» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.76

02 августа 2025 9:52
Волгарь - Тюмень
03 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.76
«Волгарь» не проиграет (1Х)
Сделать ставку

В рамках 3-го тура Второй лиги 3 августа «Волгарь» примет на своeм поле «Тюмень». Хозяева пока не набрали форму, но стабильно играют вничью, а гости демонстрируют более яркую атакующую игру, но страдают от серьeзных проблем в обороне. В этом противостоянии можно ожидать осторожный футбол со стороны астраханской команды и открытые действия от «Тюмени».

«Волгарь»

«Волгарь» не может победить уже в четырeх матчах подряд, и старт сезона складывается для команды крайне неудачно – после двух туров у неe всего одно очко. Команда забивает очень мало: всего три мяча за пять последних игр (0.60 гола в среднем). Однако оборона остаeтся довольно надeжной: всего четыре пропущенных (0.80 в среднем). В последних трeх матчах астраханцы всe же смогли отличиться, что говорит о некотором прогрессе в атаке. На домашнем поле у «Волгаря» есть историческое преимущество: команда редко проигрывает здесь «Тюмени».

«Тюмень»

Гости начали сезон с победы над «Ленинградцем» (1:0), что позволило немного восстановить уверенность после череды неудач. При этом команда пропустила 11 мячей в последних пяти встречах (2.20 в среднем), и именно линия обороны остаeтся еe самой слабой стороной. В атаке «Тюмень» стабильно создаeт моменты и забивает – 7 мячей за 5 последних матчей (1.40 в среднем). Однако на выезде клуб проиграл шесть матчей подряд, и эта тенденция может продолжиться, особенно против команды, умеющей использовать ошибки в защите.

Факты о командах:

«Волгарь»

  • Не выигрывает в 4 матчах подряд
  • Забивает в 3 последних играх
  • Средняя результативность: 0.60 гола за матч
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

«Тюмень»

  • Проигрывает 6 выездных матчей подряд
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • Средняя результативность: 1.40 гола за матч
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за матч

Личные встречи
54% (7)
15% (2)
31% (4)
20
Забитых мячей
12
1.54
В среднем за матч
0.92
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Волгарь
3 : 2
03.08.2025
Тюмень
Россия. Первая лига, 27 тур
Волгарь
1 : 2
13.04.2024
Тюмень
Россия. Первая лига, 14 тур
Тюмень
1 : 0
14.10.2023
Волгарь
Россия. Кубок, 1/32 финала
Тюмень
0 : 3
05.10.2022
Волгарь
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тюмень
3 : 1
31.03.2018
Волгарь
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
1 : 0
06.09.2017
Тюмень
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
2 : 0
13.11.2016
Тюмень
Россия. ФНЛ, 4 тур
Тюмень
1 : 0
27.07.2016
Волгарь
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волгарь
1 : 1
25.04.2016
Тюмень
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0 : 2
11.10.2015
Волгарь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Тюмень
0 : 1
30.05.2015
Волгарь
Россия. Кубок ФНЛ, 1/2 финала
Тюмень
0 : 3
20.02.2015
Волгарь
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
2 : 2
06.07.2014
Тюмень
Показать все

Прогноз на матч «Волгарь» – «Тюмень»

Матч обещает быть интересным за счeт контраста в стиле игры. «Тюмень» активно атакует, но часто проваливается в обороне. «Волгарь» же предпочитает сдерживающий футбол и делает ставку на дисциплину. Учитывая уязвимость гостей на выезде и растущую уверенность хозяев, особенно при поддержке трибун, ожидаем, что «Волгарь» как минимум не проиграет. Вероятен осторожный футбол с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки:

  • «Волгарь» не проиграет (1Х) – коэффициент 1.76
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.67

1.76
«Волгарь» не проиграет (1Х)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Тюмень Волгарь
