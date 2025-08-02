В рамках 3-го тура Второй лиги 3 августа «Волгарь» примет на своeм поле «Тюмень». Хозяева пока не набрали форму, но стабильно играют вничью, а гости демонстрируют более яркую атакующую игру, но страдают от серьeзных проблем в обороне. В этом противостоянии можно ожидать осторожный футбол со стороны астраханской команды и открытые действия от «Тюмени».

«Волгарь»

«Волгарь» не может победить уже в четырeх матчах подряд, и старт сезона складывается для команды крайне неудачно – после двух туров у неe всего одно очко. Команда забивает очень мало: всего три мяча за пять последних игр (0.60 гола в среднем). Однако оборона остаeтся довольно надeжной: всего четыре пропущенных (0.80 в среднем). В последних трeх матчах астраханцы всe же смогли отличиться, что говорит о некотором прогрессе в атаке. На домашнем поле у «Волгаря» есть историческое преимущество: команда редко проигрывает здесь «Тюмени».

«Тюмень»

Гости начали сезон с победы над «Ленинградцем» (1:0), что позволило немного восстановить уверенность после череды неудач. При этом команда пропустила 11 мячей в последних пяти встречах (2.20 в среднем), и именно линия обороны остаeтся еe самой слабой стороной. В атаке «Тюмень» стабильно создаeт моменты и забивает – 7 мячей за 5 последних матчей (1.40 в среднем). Однако на выезде клуб проиграл шесть матчей подряд, и эта тенденция может продолжиться, особенно против команды, умеющей использовать ошибки в защите.

Факты о командах:

«Волгарь»

Не выигрывает в 4 матчах подряд

Забивает в 3 последних играх

Средняя результативность: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

«Тюмень»

Проигрывает 6 выездных матчей подряд

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Средняя результативность: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем 2.20 гола за матч

Прогноз на матч «Волгарь» – «Тюмень»

Матч обещает быть интересным за счeт контраста в стиле игры. «Тюмень» активно атакует, но часто проваливается в обороне. «Волгарь» же предпочитает сдерживающий футбол и делает ставку на дисциплину. Учитывая уязвимость гостей на выезде и растущую уверенность хозяев, особенно при поддержке трибун, ожидаем, что «Волгарь» как минимум не проиграет. Вероятен осторожный футбол с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки: