2 августа на стадионе «Карасай» в Петропавловске «Кызыл-Жар» примет одного из лидеров текущего сезона – «Тобол». Обе команды находятся в разных частях таблицы, но при этом показывают нестабильные результаты в последних турах. «Кызыл-Жар» борется за место в середине таблицы, а «Тобол» сохраняет шансы на чемпионство, несмотря на недавние осечки.

«Кызыл-Жар»

Хозяева поля после 18 туров набрали 19 очков и занимают 9 место. В последних пяти матчах команда сумела победить лишь однажды – в выездной встрече против «Турана» (2:1). В остальном «Кызыл-Жар» продолжает терять очки: поражения от «Кайсара» (0:1), «Атырау» (0:1) и ничья с «Ордабасы» (0:0). Проблемой остаeтся слабая реализация моментов – лишь 5 голов за 5 туров (в среднем 1.00 за игру), а лучший бомбардир Сенен Себаи забил лишь 4 мяча в 18 турах. При этом оборона действует относительно стабильно, пропуская по 1.20 мяча за матч.

«Тобол»

Команда из Костаная уверенно держится в тройке лидеров, имея 35 очков после 17 матчей. Тем не менее, недавнее поражение от «Кайрата» (1:3) продемонстрировало слабые стороны в обороне, которые проявлялись и раньше – 8 пропущенных голов в 5 последних играх. Однако в атаке «Тобол» остаeтся одним из лучших в лиге: 8 голов за 5 матчей, регулярные голы от Ислама Чеснокова (7 в 19 матчах) и высокая вариативность в нападении. Команда забивает в 17 из 19 матчей сезона и остаeтся опасной даже в сложных выездных играх.

Факты о командах

«Кызыл-Жар»

1 победа в 5 последних турах

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах подряд

9 место с 19 очками после 18 туров

Сенен Себаи – 4 гола в сезоне

«Тобол»

3 победы и 1 ничья в последних 5 турах

В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено за матч (последние 5 игр)

Забивает в 17 из 19 матчей сезона

3 место в таблице с 35 очками

Ислам Чесноков – 7 голов в сезоне

Прогноз на матч

Несмотря на статус домашней команды, «Кызыл-Жар» вряд ли сможет навязать борьбу одному из фаворитов чемпионата. «Тобол» стабильно набирает очки, даже несмотря на проблемы в защите, а атакующий потенциал гостей значительно выше. «Кызыл-Жар» не отличается результативностью и играет прагматично, однако при текущей форме «Тобола» это может не сработать. Прогнозируется победа гостей с возможным обменом голами.

Рекомендованные ставки: