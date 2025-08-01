Введите ваш ник на сайте
«Кызыл-Жар» – «Тобол»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 1.85

01 августа 2025 9:16
Кызыл-Жар - Тобол
02 авг. 2025, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2 августа на стадионе «Карасай» в Петропавловске «Кызыл-Жар» примет одного из лидеров текущего сезона – «Тобол». Обе команды находятся в разных частях таблицы, но при этом показывают нестабильные результаты в последних турах. «Кызыл-Жар» борется за место в середине таблицы, а «Тобол» сохраняет шансы на чемпионство, несмотря на недавние осечки.

«Кызыл-Жар»

Хозяева поля после 18 туров набрали 19 очков и занимают 9 место. В последних пяти матчах команда сумела победить лишь однажды – в выездной встрече против «Турана» (2:1). В остальном «Кызыл-Жар» продолжает терять очки: поражения от «Кайсара» (0:1), «Атырау» (0:1) и ничья с «Ордабасы» (0:0). Проблемой остаeтся слабая реализация моментов – лишь 5 голов за 5 туров (в среднем 1.00 за игру), а лучший бомбардир Сенен Себаи забил лишь 4 мяча в 18 турах. При этом оборона действует относительно стабильно, пропуская по 1.20 мяча за матч.

«Тобол»

Команда из Костаная уверенно держится в тройке лидеров, имея 35 очков после 17 матчей. Тем не менее, недавнее поражение от «Кайрата» (1:3) продемонстрировало слабые стороны в обороне, которые проявлялись и раньше – 8 пропущенных голов в 5 последних играх. Однако в атаке «Тобол» остаeтся одним из лучших в лиге: 8 голов за 5 матчей, регулярные голы от Ислама Чеснокова (7 в 19 матчах) и высокая вариативность в нападении. Команда забивает в 17 из 19 матчей сезона и остаeтся опасной даже в сложных выездных играх.

Факты о командах

«Кызыл-Жар»

  • 1 победа в 5 последних турах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд
  • 9 место с 19 очками после 18 туров
  • Сенен Себаи – 4 гола в сезоне

«Тобол»

  • 3 победы и 1 ничья в последних 5 турах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в 17 из 19 матчей сезона
  • 3 место в таблице с 35 очками
  • Ислам Чесноков – 7 голов в сезоне

Личные встречи
13% (2)
13% (2)
73% (11)
7
Забитых мячей
24
0.47
В среднем за матч
1.6
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
02.08.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Тобол
2 : 1
04.05.2025
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Тобол
1 : 2
11.08.2024
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
31.03.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
27.09.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Тобол
1 : 0
03.06.2023
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кызыл-Жар
1 : 3
26.06.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Тобол
2 : 0
17.03.2022
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
17.10.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Тобол
2 : 0
19.05.2021
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
08.11.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Тобол
2 : 0
12.09.2020
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 33 тур
Тобол
3 : 0
11.11.2018
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Тобол
0 : 1
31.05.2018
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
01.04.2018
Тобол
Показать все

Прогноз на матч

Несмотря на статус домашней команды, «Кызыл-Жар» вряд ли сможет навязать борьбу одному из фаворитов чемпионата. «Тобол» стабильно набирает очки, даже несмотря на проблемы в защите, а атакующий потенциал гостей значительно выше. «Кызыл-Жар» не отличается результативностью и играет прагматично, однако при текущей форме «Тобола» это может не сработать. Прогнозируется победа гостей с возможным обменом голами.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Тобола» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Тобол Кызыл-Жар
