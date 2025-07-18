На стадионе «Нефтяник» в Уфе стартует новый сезон Первой лиги, где хозяева примут проблемный «СКА Хабаровск». Обе команды завершили прошлый чемпионат нестабильно, но в межсезонье провели разную подготовку. «Уфа» выглядит чуть более собранно и на домашнем поле рассчитывает на положительный результат. «СКА Хабаровск» подойдeт к матчу после череды неудач и с явными вопросами к обороне.

«Уфа»

Команда завершила прошлый сезон победой над «Ротором» (2:0), а в последних пяти матчах, включая товарищеские, забивала стабильно – всего 7 голов при средней результативности 1.4 мяча за игру. При этом пропустили 6 раз (1.2 в среднем). В домашних матчах «Уфа» не проигрывает в 5 из 7 последних встреч, а нападение выглядит живо и разнообразно. Поддержка трибун и старт сезона могут придать дополнительный импульс.

«СКА-Хабаровск»

У дальневосточного клуба большие проблемы в обороне – в пяти последних играх команда пропустила 12 голов, в среднем 2.4 за матч. Несмотря на это, они стабильно забивают – 10 игр подряд без сухого результата, в среднем 1.0 гола за матч за последние 5 встреч. В контрольных матчах «СКА Хабаровск» проиграл все три игры: 0:3 от «Акрона», 1:2 от «Оренбурга» и 2:4 от «Родины-2», что указывает на серьeзные кадровые и структурные проблемы.

Факты о командах

«Уфа»

Забивает в 7 последних матчах подряд

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«СКА-Хабаровск»

Пропускает в 4 матчах подряд

В среднем 2.40 пропущенных за матч в последних 5 играх

Забивает в 10 матчах подряд

Прогноз на матч «Уфа» – «СКА-Хабаровск»

Форма команд и статистика говорят в пользу «Уфы». Хозяева надeжнее в защите и острее в атаке, особенно на своeм поле. «СКА Хабаровск» опасен впереди, но крайне нестабилен сзади. Ожидается открытый матч с обоюдными шансами, но за счeт организации и свежести уфимцы имеют преимущество.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Уфы».

Рекомендованные ставки: