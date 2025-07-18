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Уфа - СКА-Хабаровск: прогноз на матч 1 тур Россия. PARI Первая лига – 19 июля

18 июля 2025 9:24
Уфа - СКА-Хабаровск
19 июл. 2025, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 1 тур
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7.00
Точный счёт: 2:1 в пользу «Уфы»
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На стадионе «Нефтяник» в Уфе стартует новый сезон Первой лиги, где хозяева примут проблемный «СКА Хабаровск». Обе команды завершили прошлый чемпионат нестабильно, но в межсезонье провели разную подготовку. «Уфа» выглядит чуть более собранно и на домашнем поле рассчитывает на положительный результат. «СКА Хабаровск» подойдeт к матчу после череды неудач и с явными вопросами к обороне.

«Уфа»

Команда завершила прошлый сезон победой над «Ротором» (2:0), а в последних пяти матчах, включая товарищеские, забивала стабильно – всего 7 голов при средней результативности 1.4 мяча за игру. При этом пропустили 6 раз (1.2 в среднем). В домашних матчах «Уфа» не проигрывает в 5 из 7 последних встреч, а нападение выглядит живо и разнообразно. Поддержка трибун и старт сезона могут придать дополнительный импульс.

«СКА-Хабаровск»

У дальневосточного клуба большие проблемы в обороне – в пяти последних играх команда пропустила 12 голов, в среднем 2.4 за матч. Несмотря на это, они стабильно забивают – 10 игр подряд без сухого результата, в среднем 1.0 гола за матч за последние 5 встреч. В контрольных матчах «СКА Хабаровск» проиграл все три игры: 0:3 от «Акрона», 1:2 от «Оренбурга» и 2:4 от «Родины-2», что указывает на серьeзные кадровые и структурные проблемы.

Факты о командах

«Уфа»

  • Забивает в 7 последних матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«СКА-Хабаровск»

  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В среднем 2.40 пропущенных за матч в последних 5 играх
  • Забивает в 10 матчах подряд

Личные встречи
42% (5)
50% (6)
8% (1)
17
Забитых мячей
10
1.42
В среднем за матч
0.83
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
10.11.2024
Уфа
Россия. Первая лига, 13 тур
Уфа
3 : 3
05.10.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 25 тур
Уфа
3 : 0
02.04.2023
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 9 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
11.09.2022
Уфа
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Уфа
1 : 0
30.04.2018
СКА-Хабаровск
Россия. Премьер-лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
21.10.2017
Уфа
Россия. Кубок, 1/8 финала
Уфа
1 : 0
28.10.2015
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
09.04.2014
Уфа
Россия. Кубок ФНЛ,
Уфа
1 : 0
19.02.2014
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 13 тур
Уфа
2 : 0
10.09.2013
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 33 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
19.05.2013
Уфа
Россия. ФНЛ, 17 тур
Уфа
1 : 1
22.10.2012
СКА-Хабаровск
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Прогноз на матч «Уфа» – «СКА-Хабаровск»

Форма команд и статистика говорят в пользу «Уфы». Хозяева надeжнее в защите и острее в атаке, особенно на своeм поле. «СКА Хабаровск» опасен впереди, но крайне нестабилен сзади. Ожидается открытый матч с обоюдными шансами, но за счeт организации и свежести уфимцы имеют преимущество.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Уфы».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Победа «Уфы» – коэффициент 2.15

7.00
Точный счёт: 2:1 в пользу «Уфы»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Уфа
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