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Прогноз на точный счёт матча «Реал» – «Боруссия Д»: Клубный чемпионат мира, 5 июля 2025

04 июля 2025 8:20
Реал - Боруссия Д
05 июл. 2025, суббота 23:00 | Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
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6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Реала»
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В 1/4 финала Клубного чемпионата мира 5 июля на стадионе «Метлайф Стэдиум» встретятся две топовые европейские команды: «Реал» и «Боруссия Д». Обе команды проходят турнир с хорошими результатами, но ожидается, что в этом матче все решат детали – особенно борьба в обороне и способности к быстрой реализации моментов.

«Реал»

Реал продемонстрировал отличную форму на турнире, выиграв 3 последних матча с уверенностью. Последняя победа над «Ювентусом» (1:0) стала примером их способности играть на результат, не раскрываясь излишне. В последних 5 играх команда забила 10 голов, что является стабильным результатом (в среднем 2.0 гола за матч). Оборона, в свою очередь, сыграла на высоте, пропустив лишь 2 мяча. Особую роль играет их высококлассное исполнение стандартов и контратак, что делает команду крайне опасной в матчах против сильных соперников. Ключевым игроком атаки является Карим Бензема, который продолжает показывать стабильную игру на протяжении всего турнира.

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» также входит в отличную форму, выиграв последние 3 матча на турнире, включая важную победу над «Монтерреем» (2:1). Команда, как и «Реал», обладает сильной атакой, забив 10 голов в последних 5 играх (в среднем 2.0 гола за матч), однако в защите команда пропустила 4 гола, что говорит о наличии уязвимых мест. Боруссия опасна в позиционных атаках, имеет быстрых игроков и может создавать моменты как через фланги, так и через центральную зону. Особое внимание стоит уделить игре Джуду Беллингему, который является связующим звеном между атакой и полузащитой.

Факты о командах

«Реал»

  • Победа в 3 последних матчах турнира
  • В среднем 2.0 гола за игру
  • Пропустил 2 гола за 5 матчей
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

«Боруссия Д»

  • Победа в 3 последних матчах турнира
  • В среднем 2.0 гола за игру
  • Пропускает 4 гола в 5 последних матчах
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей против «Реала»

Личные встречи
54% (7)
23% (3)
23% (3)
29
Забитых мячей
21
2.23
В среднем за матч
1.62
5:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Реал
3 : 2
05.07.2025
Боруссия Д
Лига чемпионов, 3 тур
Реал
5 : 2
22.10.2024
Боруссия Д
Лига чемпионов, Финал
Боруссия Д
0 : 2
01.06.2024
Реал
Лига чемпионов, 6 тур
Реал
3 : 2
06.12.2017
Боруссия Д
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
1 : 3
26.09.2017
Реал
Лига чемпионов, 6 тур
Реал
2 : 2
07.12.2016
Боруссия Д
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
2 : 2
27.09.2016
Реал
Лига чемпионов, 1/4 финала
Боруссия Д
2 : 0
08.04.2014
Реал
Лига чемпионов, 1/4 финала
Реал
3 : 0
02.04.2014
Боруссия Д
Лига чемпионов, 1/2 финала
Реал
2 : 0
30.04.2013
Боруссия Д
Лига чемпионов, 1/2 финала
Боруссия Д
4 : 1
24.04.2013
Реал
Лига чемпионов, 4 тур
Реал
2 : 2
06.11.2012
Боруссия Д
Лига чемпионов, 3 тур
Боруссия Д
2 : 1
24.10.2012
Реал
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Прогноз на матч «Реал» – «Боруссия Д»

Обе команды играют в атакующий футбол, но ключевым в этом матче будет игра в обороне. «Реал» на протяжении турнира демонстрирует отличную организацию в защите, в то время как «Боруссия» иногда дает сбои в своих защитных действиях. В целом, ожидается напряжeнный матч, где обе команды создадут моменты, но «Реал» будет иметь небольшое преимущество в обороне. Появление «Реала» в полуфинале выглядит наиболее вероятным.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Реала».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Реала» – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Победа «Реала» с форой (-1) – коэффициент 2.10

6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Реала»
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Боруссия Д Реал
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