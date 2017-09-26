Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Реал
Боруссия Д - Реал: обзор матча 26 сентября 2017
Боруссия Д
26.09.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
1 : 3
Завершен
Реал
54'
П. Обамеянг
18'
Г. Бэйл
50'
К. Роналду
79'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Реал
79'
ГОЛ! 1:3!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Модрич
Желтая карточка
Ю. Вайгль
63'
ГОЛ! 1:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Кастро
54'
Желтая карточка
О. Топрак
52'
50'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
40'
Желтая карточка
Л. Модрич
39'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
29'
Желтая карточка
Г. Бэйл
18'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Д. Карвахаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
2
Ашраф Хакими
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-2-1-3
1
Бюрки
21
Топрак
26
Пищек
19
Папастатопулос
22
Тольян
8
Шахин
8
Кастро
27
Гетце
26
Филипп
7
Ярмоленко
7
Обамеянг
4-1-3-1-1
1
Навас
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
6
Начо
5
Каземиро
18
Бэйл
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
7
Роналду
Остались в запасе
Боруссия Д
Реал
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Нико Ковач
10
Марко Асенсио
ПВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
2
Ашраф Хакими
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
2
Ашраф Хакими
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Боруссия Д - Реал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Боруссия Д
Реал
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
Вчера, 20:30
«Реал» продлил контракт с основным полузащитником
Вчера, 13:50
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
Вчера, 20:30
«Реал» продлил контракт с основным полузащитником
Вчера, 13:50
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+