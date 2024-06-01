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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Реал
Боруссия Д - Реал: обзор матча 01 июня 2024
Боруссия Д
01.06.2024, суббота, 22:00
Лига чемпионов, Финал
0 : 2
Завершен
Реал
74'
Д. Карвахаль
83'
Винисиус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Реал
90'
+4
Замена
Л. Васкес
️️️️
Винисиус
90'
+1
Замена
Э. Милитао
️️️️
Родриго
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Д. Санчо
87'
85'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Т. Кроос
85'
Замена
Хоселу
️️️️
Д. Беллингем
83'
ГОЛ! 0:2!
Винисиус
Пас отдал
Д. Беллингем
Замена
С. Аллер
️️️️
Ю. Брандт
80'
Замена
Д. Мален
️️️️
Э. Джан
80'
Желтая карточка
М. Хуммельс
79'
74'
ГОЛ! 0:1!
Д. Карвахаль
Пас отдал
Т. Кроос
Замена
М. Ройс
️️️️
К. Адейеми
72'
Желтая карточка
М. Забитцер
43'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
40'
35'
Желтая карточка
Винисиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛП
23
Эмре Джан
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
5
Джуд Беллингем
АП
11
Родриго
ЦФ
7
Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Реал
13
Кепа
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кобель
22
Матсен
4
Шлоттербек
15
Хуммельс
26
Рюэрсон
23
Джан
14
Адейеми
20
Забитцер
19
Санчо
8
Брандт
10
Фуллкруг
4-1-2-1-2
1
Куртуа
26
Карвахаль
22
Рюдигер
6
Начо
23
Менди
6
Камавинга
8
Вальверде
8
Кроос
5
Беллингем
7
Винисиус
11
Родриго
14
Адейеми
18
Ройс
18
Ройс
14
Адейеми
19
Санчо
11
Гиттенс
11
Гиттенс
19
Санчо
8
Брандт
22
Аллер
22
Аллер
8
Брандт
23
Джан
14
Мален
14
Мален
23
Джан
11
Родриго
3
Милитао
3
Милитао
11
Родриго
8
Кроос
14
Модрич
14
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
17
Васкес
17
Васкес
7
Винисиус
5
Беллингем
13
Хоселу
13
Хоселу
5
Беллингем
Остались в запасе
Боруссия Д
Реал
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
13
Кепа
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Боруссия Д - Реал
3
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
8
Нарушения
12
8
Офсайды
1
0
Количество передач
404
549
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.15
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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