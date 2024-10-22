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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Боруссия Д
Реал - Боруссия Д: обзор матча 22 октября 2024
Реал
22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
5 : 2
Завершен
Боруссия Д
60'
А. Рюдигер
62'
Винисиус
83'
Л. Васкес
86'
Винисиус
90+3'
Винисиус
30'
Д. Мален
34'
Д. Гиттенс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Боруссия Д
ГОЛ! 5:2!
Винисиус
Пас отдал
Д. Себальос
90'
+3
Замена
Д. Себальос
️️️️
К. Мбаппе
90'
Замена
А. Гюлер
️️️️
Д. Беллингем
90'
Желтая карточка
Винисиус
87'
ГОЛ! 4:2!
Винисиус
86'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Родриго
85'
ГОЛ! 3:2!
Л. Васкес
83'
76'
Замена
М. Байер
️️️️
Ф. Нмеча
76'
Замена
Э. Джан
️️️️
Ю. Рюэрсон
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Л. Модрич
71'
64'
Замена
П. Гросс
️️️️
Д. Мален
ГОЛ! 2:2!
Винисиус
62'
ГОЛ! 1:2!
А. Рюдигер
Пас отдал
К. Мбаппе
60'
55'
Замена
В. Антон
️️️️
Д. Гиттенс
34'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гиттенс
Пас отдал
Д. Мален
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мален
Пас отдал
С. Гирасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
46
Айман Азхил
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
3-3-3-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
3
Милитао
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
10
Мбаппе
4-1-3-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
25
Зюле
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
20
Забитцер
11
Гиттенс
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Мален
11
Родриго
14
Чуамени
14
Чуамени
11
Родриго
14
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Модрич
10
Мбаппе
25
Себальос
25
Себальос
10
Мбаппе
5
Беллингем
15
Гюлер
15
Гюлер
5
Беллингем
11
Гиттенс
3
Антон
3
Антон
11
Гиттенс
26
Рюэрсон
23
Джан
23
Джан
26
Рюэрсон
14
Мален
13
Гросс
13
Гросс
14
Мален
8
Нмеча
14
Байер
14
Байер
8
Нмеча
Остались в запасе
Реал
Боруссия Д
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Реал - Боруссия Д
1
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
10
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
4
Нарушения
10
11
Количество передач
517
499
Сейвы
5
6
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
3.4
1.48
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Okko
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