13 июня на арене MRV «Атлетико Минейро» примет «Интернасьонал» в рамках 12-го тура бразильской Серии A. Хозяева идут вверху турнирной таблицы, а гости ищут стабильность после серии неудачных выступлений. Обе команды обладают разным подходом к игре, и это создаeт интересные предпосылки для прогноза.

«Атлетико Минейро»

Клуб из Белу-Оризонти подходит к матчу в отличной форме: не проигрывает в чемпионате 7 матчей подряд, при этом в последних трeх играх сохраняет свои ворота в неприкосновенности. Команда хорошо сбалансирована – в пяти последних матчах забито 6 голов и пропущен лишь один. Лидер нападения Халк продолжает стабильно набирать очки, уже имея 11 мячей в сезоне. Коллектив действует слаженно и уверенно как в обороне, так и в атаке, особенно на домашнем стадионе.

«Интернасьонал»

«Интер» переживает спад в Серии A: 5 матчей без побед и лишь 11 очков после 11 туров. Несмотря на победу в Кубке Либертадорес над «Баией» и уверенное выступление против «Мараканы» в Кубке Бразилии, в чемпионате команда регулярно теряет очки. В обороне ситуация тревожная: пропущено 8 матчей подряд, в среднем 1 гол за игру. Нападение работает активнее – 7 голов за последние 5 игр, но нестабильная защита нивелирует атакующие усилия. Алан Патрик – главный креативщик команды, но в одиночку результат не делает.

Факты о командах

«Атлетико Минейро»

Не проигрывает в 7 матчах Серии A

Не пропускает в 3 последних матчах турнира

В последних 5 играх пропущен всего 1 мяч

Забивает в среднем 1.20 гола за матч

«Интернасьонал»

Не выигрывает в 5 последних матчах Серии A

Пропускает в 8 матчах подряд

В среднем забивает 1.40 гола за матч

В последних 5 играх пропущено 5 мячей

Личные встречи 52% (13) 12% (3) 36% (9) 34 Забитых мячей 30 1.36 В среднем за матч 1.2 3:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 12 тур Атлетико Минейро 2 : 0 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 31 тур Атлетико Минейро 1 : 3 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 12 тур Интернасьонал 1 : 2 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 25 тур Интернасьонал 0 : 2 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 6 тур Атлетико Минейро 2 : 0 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 20 тур Интернасьонал 3 : 0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 1 тур Атлетико Минейро 2 : 0 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 23 тур Атлетико Минейро 1 : 0 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 4 тур Интернасьонал 0 : 1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 24 тур Атлетико Минейро 2 : 2 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 5 тур Интернасьонал 1 : 0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 38 тур Интернасьонал 2 : 1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 19 тур Атлетико Минейро 1 : 3 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 36 тур Интернасьонал 1 : 2 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 17 тур Атлетико Минейро 0 : 1 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 27 тур Атлетико Минейро 3 : 1 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 8 тур Интернасьонал 2 : 0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 30 тур Атлетико Минейро 2 : 1 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 11 тур Интернасьонал 1 : 3 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес, 1/8 финала Интернасьонал 3 : 1 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес, 1/8 финала Атлетико Минейро 2 : 2 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 36 тур Интернасьонал 2 : 1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 17 тур Атлетико Минейро 1 : 0 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 34 тур Атлетико Минейро 2 : 1 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 15 тур Интернасьонал 0 : 0 Атлетико Минейро

Прогноз на матч «Атлетико Минейро» – «Интернасьонал»

Исходя из текущей формы, «Атлетико Минейро» – очевидный фаворит. Команда надeжна в обороне, что критически важно против нестабильного «Интера». Хозяева обладают высоким уровнем организации игры, в то время как гости, хоть и опасны в атаке, слишком уязвимы в защите. Форма Халка и общая сыгранность «Атлетико» должны обеспечить результат. При этом «Интернасьонал» способен навязать борьбу, но вряд ли сможет сыграть на ноль.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Атлетико Минейро».

Рекомендованные ставки: