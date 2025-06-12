13 июня на арене MRV «Атлетико Минейро» примет «Интернасьонал» в рамках 12-го тура бразильской Серии A. Хозяева идут вверху турнирной таблицы, а гости ищут стабильность после серии неудачных выступлений. Обе команды обладают разным подходом к игре, и это создаeт интересные предпосылки для прогноза.
«Атлетико Минейро»
Клуб из Белу-Оризонти подходит к матчу в отличной форме: не проигрывает в чемпионате 7 матчей подряд, при этом в последних трeх играх сохраняет свои ворота в неприкосновенности. Команда хорошо сбалансирована – в пяти последних матчах забито 6 голов и пропущен лишь один. Лидер нападения Халк продолжает стабильно набирать очки, уже имея 11 мячей в сезоне. Коллектив действует слаженно и уверенно как в обороне, так и в атаке, особенно на домашнем стадионе.
«Интернасьонал»
«Интер» переживает спад в Серии A: 5 матчей без побед и лишь 11 очков после 11 туров. Несмотря на победу в Кубке Либертадорес над «Баией» и уверенное выступление против «Мараканы» в Кубке Бразилии, в чемпионате команда регулярно теряет очки. В обороне ситуация тревожная: пропущено 8 матчей подряд, в среднем 1 гол за игру. Нападение работает активнее – 7 голов за последние 5 игр, но нестабильная защита нивелирует атакующие усилия. Алан Патрик – главный креативщик команды, но в одиночку результат не делает.
Факты о командах
«Атлетико Минейро»
- Не проигрывает в 7 матчах Серии A
- Не пропускает в 3 последних матчах турнира
- В последних 5 играх пропущен всего 1 мяч
- Забивает в среднем 1.20 гола за матч
«Интернасьонал»
- Не выигрывает в 5 последних матчах Серии A
- Пропускает в 8 матчах подряд
- В среднем забивает 1.40 гола за матч
- В последних 5 играх пропущено 5 мячей
Прогноз на матч «Атлетико Минейро» – «Интернасьонал»
Исходя из текущей формы, «Атлетико Минейро» – очевидный фаворит. Команда надeжна в обороне, что критически важно против нестабильного «Интера». Хозяева обладают высоким уровнем организации игры, в то время как гости, хоть и опасны в атаке, слишком уязвимы в защите. Форма Халка и общая сыгранность «Атлетико» должны обеспечить результат. При этом «Интернасьонал» способен навязать борьбу, но вряд ли сможет сыграть на ноль.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Атлетико Минейро».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро» – коэффициент 6.50
- Победа «Атлетико Минейро» – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Интернасьонала» больше 0.5 – коэффициент 1.70