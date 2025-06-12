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Прогноз на точный счёт матча «Атлетико Минейро» – «Интернасьонал»: Серия A, 13 июня 2025 года

12 июня 2025 11:44
Атлетико Минейро - Интернасьонал
13 июн. 2025, пятница 03:30 | Бразилия. Серия А, 12 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
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13 июня на арене MRV «Атлетико Минейро» примет «Интернасьонал» в рамках 12-го тура бразильской Серии A. Хозяева идут вверху турнирной таблицы, а гости ищут стабильность после серии неудачных выступлений. Обе команды обладают разным подходом к игре, и это создаeт интересные предпосылки для прогноза.

«Атлетико Минейро»

Клуб из Белу-Оризонти подходит к матчу в отличной форме: не проигрывает в чемпионате 7 матчей подряд, при этом в последних трeх играх сохраняет свои ворота в неприкосновенности. Команда хорошо сбалансирована – в пяти последних матчах забито 6 голов и пропущен лишь один. Лидер нападения Халк продолжает стабильно набирать очки, уже имея 11 мячей в сезоне. Коллектив действует слаженно и уверенно как в обороне, так и в атаке, особенно на домашнем стадионе.

«Интернасьонал»

«Интер» переживает спад в Серии A: 5 матчей без побед и лишь 11 очков после 11 туров. Несмотря на победу в Кубке Либертадорес над «Баией» и уверенное выступление против «Мараканы» в Кубке Бразилии, в чемпионате команда регулярно теряет очки. В обороне ситуация тревожная: пропущено 8 матчей подряд, в среднем 1 гол за игру. Нападение работает активнее – 7 голов за последние 5 игр, но нестабильная защита нивелирует атакующие усилия. Алан Патрик – главный креативщик команды, но в одиночку результат не делает.

Факты о командах

«Атлетико Минейро»

  • Не проигрывает в 7 матчах Серии A
  • Не пропускает в 3 последних матчах турнира
  • В последних 5 играх пропущен всего 1 мяч
  • Забивает в среднем 1.20 гола за матч

«Интернасьонал»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах Серии A
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В среднем забивает 1.40 гола за матч
  • В последних 5 играх пропущено 5 мячей

Личные встречи
52% (13)
12% (3)
36% (9)
34
Забитых мячей
30
1.36
В среднем за матч
1.2
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
13.06.2025
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
27.10.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
27.06.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 25 тур
Интернасьонал
0 : 2
01.10.2023
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
14.05.2023
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 20 тур
Интернасьонал
3 : 0
31.07.2022
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
10.04.2022
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
03.10.2021
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
0 : 1
17.06.2021
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 24 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
07.12.2020
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Интернасьонал
1 : 0
23.08.2020
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Интернасьонал
2 : 1
08.12.2019
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
15.09.2019
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
1 : 2
22.11.2018
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 17 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
07.08.2018
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
26.09.2016
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
2 : 0
17.06.2016
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
15.10.2015
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
1 : 3
06.07.2015
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Интернасьонал
3 : 1
14.05.2015
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Атлетико Минейро
2 : 2
07.05.2015
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 1
23.11.2014
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 17 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
24.08.2014
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
15.11.2013
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 15 тур
Интернасьонал
0 : 0
18.08.2013
Атлетико Минейро
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Прогноз на матч «Атлетико Минейро» – «Интернасьонал»

Исходя из текущей формы, «Атлетико Минейро» – очевидный фаворит. Команда надeжна в обороне, что критически важно против нестабильного «Интера». Хозяева обладают высоким уровнем организации игры, в то время как гости, хоть и опасны в атаке, слишком уязвимы в защите. Форма Халка и общая сыгранность «Атлетико» должны обеспечить результат. При этом «Интернасьонал» способен навязать борьбу, но вряд ли сможет сыграть на ноль.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Атлетико Минейро».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро» – коэффициент 6.50
  • Победа «Атлетико Минейро» – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Интернасьонала» больше 0.5 – коэффициент 1.70

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Интернасьонал Атлетико Минейро
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