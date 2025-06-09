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Прогноз на точный счёт матча Бразилия – Парагвай: квалификация ЧМ, 11 июня 2025

09 июня 2025 10:00
Бразилия - Парагвай
11 июн. 2025, среда 03:45 | Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
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8.50
Точный счёт 2:2
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11 июня на одном из самых культовых стадионов Южной Америки сборная Бразилии примет Парагвай в рамках 16-го тура квалификации к чемпионату мира. Оба соперника продолжают борьбу за место в финальной части ЧМ, однако подходят к очной встрече с противоположными настроениями: Бразилия буксует и не может найти стабильность, а Парагвай показывает стойкий характер и не боится фаворитов.

Бразилия

Бразилия провела крайне нестабильную серию матчей. После крупного поражения от Аргентины (1:4) и ничьих с Уругваем (1:1) и Венесуэлой (1:1), команда не смогла обыграть Эквадор (0:0), хотя в отдельных эпизодах контролировала игру. Победа над Колумбией (2:1) в марте остаeтся единственным успешным результатом за последние пять туров. Команда испытывает проблемы в атаке: всего 4 гола за 5 матчей – неприемлемый показатель для «селесао». Защитная линия также нестабильна: пропущено 7 мячей в тех же 5 играх.

Парагвай

Парагвай демонстрирует собранность и боевой дух. Команда за последние 5 туров потерпела всего одно поражение (2:0 от Колумбии), но обыграла Аргентину (2:1) и Чили (1:0), а также сыграла вничью с Боливией (2:2) и Колумбией (2:2). Коллектив показывает результативный и эффективный футбол: 7 голов в 5 играх, при этом умеет действовать организованно в обороне, особенно на выезде. Мотивация Парагвая крайне высока, и на выезде команда играет смело и агрессивно.

Факты о командах:

Бразилия

  • Не побеждает в 4 из 5 последних матчей
  • В среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за игру
  • Единственная победа – над Колумбией

Парагвай

  • Проиграл лишь 1 матч из 5 последних
  • Средняя результативность – 1.4 гола за матч
  • Пропускает 1.4 гола за игру
  • Побеждал Аргентину и Чили

Личные встречи
45% (5)
45% (5)
9% (1)
19
Забитых мячей
7
1.73
В среднем за матч
0.64
4:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
Бразилия
1 : 0
11.06.2025
Парагвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
Парагвай
1 : 0
11.09.2024
Бразилия
Кубок Америки, 2 тур
Парагвай
1 : 4
29.06.2024
Бразилия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
Бразилия
4 : 0
02.02.2022
Парагвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
Парагвай
0 : 2
09.06.2021
Бразилия
Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия
0 : 0
28.06.2019
Парагвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
Бразилия
3 : 0
29.03.2017
Парагвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 6 тур
Парагвай
2 : 2
30.03.2016
Бразилия
Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия
1 : 1
28.06.2015
Парагвай
Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия
0 : 0
17.07.2011
Парагвай
Кубок Америки, 2 тур
Бразилия
2 : 2
09.07.2011
Парагвай
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Прогноз на матч Бразилия – Парагвай

Форма Бразилии оставляет много вопросов: команда не демонстрирует былой мощи и регулярно теряет очки. В условиях высокого давления и неуверенной игры в атаке даже домашний фактор может не стать решающим. Парагвай же способен на сенсации и уже доказал, что может побеждать фаворитов. При этом обе команды не отличаются надeжностью в обороне, что может привести к обмену голами. Встреча обещает быть напряжeнной и вполне может завершиться результативной ничьей.

Прогноз на точный счeт: 2:2

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 8.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал Парагвая больше 1.0 – коэффициент 2.40
  • Ничья – коэффициент 3.60

8.50
Точный счёт 2:2
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Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ
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