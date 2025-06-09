11 июня на одном из самых культовых стадионов Южной Америки сборная Бразилии примет Парагвай в рамках 16-го тура квалификации к чемпионату мира. Оба соперника продолжают борьбу за место в финальной части ЧМ, однако подходят к очной встрече с противоположными настроениями: Бразилия буксует и не может найти стабильность, а Парагвай показывает стойкий характер и не боится фаворитов.

Бразилия

Бразилия провела крайне нестабильную серию матчей. После крупного поражения от Аргентины (1:4) и ничьих с Уругваем (1:1) и Венесуэлой (1:1), команда не смогла обыграть Эквадор (0:0), хотя в отдельных эпизодах контролировала игру. Победа над Колумбией (2:1) в марте остаeтся единственным успешным результатом за последние пять туров. Команда испытывает проблемы в атаке: всего 4 гола за 5 матчей – неприемлемый показатель для «селесао». Защитная линия также нестабильна: пропущено 7 мячей в тех же 5 играх.

Парагвай

Парагвай демонстрирует собранность и боевой дух. Команда за последние 5 туров потерпела всего одно поражение (2:0 от Колумбии), но обыграла Аргентину (2:1) и Чили (1:0), а также сыграла вничью с Боливией (2:2) и Колумбией (2:2). Коллектив показывает результативный и эффективный футбол: 7 голов в 5 играх, при этом умеет действовать организованно в обороне, особенно на выезде. Мотивация Парагвая крайне высока, и на выезде команда играет смело и агрессивно.

Факты о командах:

Бразилия

Не побеждает в 4 из 5 последних матчей

В среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.4 гола за игру

Единственная победа – над Колумбией

Парагвай

Проиграл лишь 1 матч из 5 последних

Средняя результативность – 1.4 гола за матч

Пропускает 1.4 гола за игру

Побеждал Аргентину и Чили

Личные встречи 45% (5) 45% (5) 9% (1) 19 Забитых мячей 7 1.73 В среднем за матч 0.64 4:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 2:2 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур Бразилия 1 : 0 Парагвай Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур Парагвай 1 : 0 Бразилия Кубок Америки, 2 тур Парагвай 1 : 4 Бразилия Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур Бразилия 4 : 0 Парагвай Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур Парагвай 0 : 2 Бразилия Кубок Америки, 1/4 финала Бразилия 0 : 0 Парагвай Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур Бразилия 3 : 0 Парагвай Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 6 тур Парагвай 2 : 2 Бразилия Кубок Америки, 1/4 финала Бразилия 1 : 1 Парагвай Кубок Америки, 1/4 финала Бразилия 0 : 0 Парагвай Кубок Америки, 2 тур Бразилия 2 : 2 Парагвай

Прогноз на матч Бразилия – Парагвай

Форма Бразилии оставляет много вопросов: команда не демонстрирует былой мощи и регулярно теряет очки. В условиях высокого давления и неуверенной игры в атаке даже домашний фактор может не стать решающим. Парагвай же способен на сенсации и уже доказал, что может побеждать фаворитов. При этом обе команды не отличаются надeжностью в обороне, что может привести к обмену голами. Встреча обещает быть напряжeнной и вполне может завершиться результативной ничьей.

Прогноз на точный счeт: 2:2

Рекомендованные ставки: