11 июня на одном из самых культовых стадионов Южной Америки сборная Бразилии примет Парагвай в рамках 16-го тура квалификации к чемпионату мира. Оба соперника продолжают борьбу за место в финальной части ЧМ, однако подходят к очной встрече с противоположными настроениями: Бразилия буксует и не может найти стабильность, а Парагвай показывает стойкий характер и не боится фаворитов.
Бразилия
Бразилия провела крайне нестабильную серию матчей. После крупного поражения от Аргентины (1:4) и ничьих с Уругваем (1:1) и Венесуэлой (1:1), команда не смогла обыграть Эквадор (0:0), хотя в отдельных эпизодах контролировала игру. Победа над Колумбией (2:1) в марте остаeтся единственным успешным результатом за последние пять туров. Команда испытывает проблемы в атаке: всего 4 гола за 5 матчей – неприемлемый показатель для «селесао». Защитная линия также нестабильна: пропущено 7 мячей в тех же 5 играх.
Парагвай
Парагвай демонстрирует собранность и боевой дух. Команда за последние 5 туров потерпела всего одно поражение (2:0 от Колумбии), но обыграла Аргентину (2:1) и Чили (1:0), а также сыграла вничью с Боливией (2:2) и Колумбией (2:2). Коллектив показывает результативный и эффективный футбол: 7 голов в 5 играх, при этом умеет действовать организованно в обороне, особенно на выезде. Мотивация Парагвая крайне высока, и на выезде команда играет смело и агрессивно.
Факты о командах:
Бразилия
- Не побеждает в 4 из 5 последних матчей
- В среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.4 гола за игру
- Единственная победа – над Колумбией
Парагвай
- Проиграл лишь 1 матч из 5 последних
- Средняя результативность – 1.4 гола за матч
- Пропускает 1.4 гола за игру
- Побеждал Аргентину и Чили
Прогноз на матч Бразилия – Парагвай
Форма Бразилии оставляет много вопросов: команда не демонстрирует былой мощи и регулярно теряет очки. В условиях высокого давления и неуверенной игры в атаке даже домашний фактор может не стать решающим. Парагвай же способен на сенсации и уже доказал, что может побеждать фаворитов. При этом обе команды не отличаются надeжностью в обороне, что может привести к обмену голами. Встреча обещает быть напряжeнной и вполне может завершиться результативной ничьей.
Прогноз на точный счeт: 2:2
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:2 – коэффициент 8.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал Парагвая больше 1.0 – коэффициент 2.40
- Ничья – коэффициент 3.60