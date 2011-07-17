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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Парагвай
Бразилия - Парагвай: обзор матча 17 июля 2011
Бразилия
17.07.2011, воскресенье, 23:00
Кубок Америки, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 0 : 2
Завершен
Парагвай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Парагвай
Пенальти не реализован!
Фред
ГОЛ!
К. Риверос
0:2
Пенальти не реализован!
А. Сантос
ГОЛ!
М. Эстигаррибия
0:1
Пенальти не реализован!
Т. Силва
Пенальти не реализован!
Э. Баррето
Пенальти не реализован!
Элано
111'
Желтая карточка
М. Эстигаррибия
Замена
Элано
️️️️
Пато
111'
108'
Желтая карточка
Э. Перес
103'
Красная карточка
А. Алькарас
Красная карточка
Л. Лейва
103'
Замена
Л. Моура
️️️️
Гансо
100'
Желтая карточка
Рамирес
Замена
Э. Перес
️️️️
Л. Барриос
Замена
Фред
️️️️
Неймар
Желтая карточка
Э. Марекос
Замена
Э. Марекос
️️️️
А. Торрес
Травма
А. Торрес
Желтая карточка
Э. Баррето
Замена
Э. Баррето
️️️️
Э. Вера
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
А. Сантос
Желтая карточка
Э. Вера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
6
Андре Сантос
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Лусио
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Лукас Лейва
ЦП
0
Рамирес
ЦП
7
Гансо
АП
7
Робиньо
ЛФ
17
Пато
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Парагвай
1
Хусто Вильяр
ВР
17
Аурелиано Торрес
ЛЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
5
Антолин Алькарас
ЦЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
13
Энрике Вера
ЛП
15
Виктор Касерес
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
21
Марсело Эстигаррибия
ПП
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
8
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Бразилия
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
16
Адриано
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
19
Элано
ЦП
8
Элиас
ЦП
20
Жадсон
АП
11
Лукас Моура
ПВ
9
Фред
ЦФ
Парагвай
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
4
Элвис Марекос
ЛЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
21
Нестор Ортигоса
ОП
0
Себайос
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
11
Хонатан Сантана
ПП
17
Эрнан Перес
ЦФ
4-2-2-2
0
Сезар
6
Сантос
3
Силва
3
Лусио
0
Майкон
5
Лейва
0
Рамирес
10
Неймар
7
Гансо
7
Робиньо
17
Пато
4-4-2
1
Вильяр
2
Верон
14
Да Силва
5
Алькарас
17
Торрес
21
Эстигаррибия
15
Касерес
16
Риверос
13
Вера
8
Барриос
18
Вальдес
17
Пато
19
Элано
19
Элано
17
Пато
7
Гансо
11
Моура
11
Моура
7
Гансо
10
Неймар
9
Фред
9
Фред
10
Неймар
17
Торрес
4
Марекос
4
Марекос
17
Торрес
13
Вера
8
Баррето
8
Баррето
13
Вера
8
Барриос
17
Перес
17
Перес
8
Барриос
Остались в запасе
Бразилия
Парагвай
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
16
Адриано
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
8
Элиас
ЦП
20
Жадсон
АП
Главный тренер
Мано Менезес
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
2
Иван Пирис
ПЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
21
Нестор Ортигоса
ОП
0
Себайос
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
11
Хонатан Сантана
ПП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
16
Адриано
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
8
Элиас
ЦП
20
Жадсон
АП
Остались в запасе
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
2
Иван Пирис
ПЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
21
Нестор Ортигоса
ОП
0
Себайос
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
11
Хонатан Сантана
ПП
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Бразилия - Парагвай
3
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Информация о матче
Стадион:
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