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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Парагвай - Бразилия
Парагвай - Бразилия: обзор матча 11 сентября 2024
Парагвай
11.09.2024, среда, 03:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
1 : 0
Завершен
Бразилия
20'
Д. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парагвай - Бразилия
90'
+3
Желтая карточка
Винисиус
Замена
H. Cuenca
️️️️
М. Альмирон
86'
Желтая карточка
М. Альмирон
85'
Замена
Б. Риверос
️️️️
Х. Энкисо
85'
79'
Замена
Л. Моура
️️️️
Родриго
79'
Замена
Жерсон
️️️️
Л. Пакета
Желтая карточка
Х. Алонсо
70'
Замена
А. Арсе
️️️️
И. Питта
67'
Замена
Р. Соса
️️️️
Д. Гомес
66'
46'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Эндрик
46'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Б. Гимарайнс
45'
+5
Желтая карточка
Л. Пакета
Желтая карточка
Д. Гомес
45'
Желтая карточка
Д. Бобадилья
45'
Замена
Г. Веласкес
️️️️
О. Альдрете
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гомес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
(К)
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
8
Диего Гомес
ЦП
19
Хулио Энкисо
ПВ
10
Мигель Альмирон
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
25
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Бразилия
1
Алиссон
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
13
Данило
(К)
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
18
Андре
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
10
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Парагвай
1
Карлос Мигел
ВР
12
Juan Espinola
ВР
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
13
Mateo Gamarra
ЦЗ
14
Блас Риверос
ЦЗ
15
Álvaro Campuzano
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
17
Каку
АП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
7
Рамон Соса
ЦФ
18
Алекс Арсе
ЦФ
7
Адам Барейро
ЦФ
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
1
Бенто
ВР
6
Венделл
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Вилльям
ПЗ
18
Жоао Гомес
ЦП
7
Жерсон
ЦП
11
Лукас Моура
ПВ
20
Луис Энрике
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
11
Эстевао
ЦФ
4-2-2-2
1
Фернандес
4
Касерес
3
Альдрете
6
Алонсо
5
Бальбуэна
20
Вилласанти
8
Гомес
19
Энкисо
10
Альмирон
25
Питта
16
Бобадилья
4-1-1-3-1
1
Алиссон
13
Данило
3
Габриэль
6
Арана
4
Маркиньос
18
Андре
8
Гимарайнс
10
Родриго
20
Пакета
7
Винисиус
9
Эндрик
3
Альдрете
2
Веласкес
2
Веласкес
3
Альдрете
19
Энкисо
14
Риверос
14
Риверос
19
Энкисо
10
Альмирон
17
17
10
Альмирон
8
Гомес
7
Соса
7
Соса
8
Гомес
25
Питта
18
Арсе
18
Арсе
25
Питта
20
Пакета
7
Жерсон
7
Жерсон
20
Пакета
10
Родриго
11
Моура
11
Моура
10
Родриго
8
Гимарайнс
20
Энрике
20
Энрике
8
Гимарайнс
9
Эндрик
9
Педро
9
Педро
9
Эндрик
Остались в запасе
Парагвай
Бразилия
1
Карлос Мигел
ВР
12
Juan Espinola
ВР
13
Mateo Gamarra
ЦЗ
15
Álvaro Campuzano
ЦП
17
Каку
АП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
7
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
23
Эдерсон
ВР
1
Бенто
ВР
6
Венделл
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Вилльям
ПЗ
18
Жоао Гомес
ЦП
11
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
12
Juan Espinola
ВР
13
Mateo Gamarra
ЦЗ
15
Álvaro Campuzano
ЦП
17
Каку
АП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
7
Адам Барейро
ЦФ
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
1
Бенто
ВР
6
Венделл
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Вилльям
ПЗ
18
Жоао Гомес
ЦП
11
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Парагвай - Бразилия
4
2
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
8
Количество передач
219
552
Сейвы
2
1
Точность передач %
70
87
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Дефенсорес дель Чако
Посещаемость:
31962 из 36000 зрителей (88%)
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