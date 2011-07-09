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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Парагвай
Бразилия - Парагвай: обзор матча 09 июля 2011
Бразилия
09.07.2011, суббота, 23:00
Кубок Америки, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Парагвай
39'
Жадсон
90'
Фред
57'
Р. Санта Крус
67'
Н. Вальдес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Парагвай
Желтая карточка
Д. Алвес
+1
ГОЛ! 2:2!
Фред
Пас отдал
Гансо
Желтая карточка
В. Касерес
Замена
Фред
️️️️
Неймар
Замена
О. Мартинес
️️️️
М. Эстигаррибия
Замена
Л. Моура
️️️️
Рамирес
Замена
В. Касерес
️️️️
К. Риверос
ГОЛ! 1:2!
Н. Вальдес
Пас отдал
Р. Санта Крус
Желтая карточка
Л. Лейва
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Л. Барриос
ГОЛ! 1:1!
Р. Санта Крус
Пас отдал
М. Эстигаррибия
Желтая карточка
Пато
Замена
Элано
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 1:0!
Жадсон
Пас отдал
Гансо
Желтая карточка
Жадсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
3
Лусио
(К)
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Андре Сантос
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
7
Гансо
ЛП
10
Неймар
ЛВ
0
Рамирес
ЦП
5
Лукас Лейва
ПП
17
Пато
ЦФ
20
Жадсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Парагвай
1
Хусто Вильяр
(К)
ВР
14
Пауло Да Силва
ЛЗ
5
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Аурелиано Торрес
ЦЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
13
Энрике Вера
ЛП
16
Кристиан Риверос
ЦП
21
Марсело Эстигаррибия
ЦП
21
Нестор Ортигоса
ПП
9
Роке Санта Крус
ЦФ
8
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
16
Адриано
ЛЗ
14
Луизао
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
19
Элано
ЦП
8
Элиас
ЦП
5
Сандро
ЦП
11
Лукас Моура
ПВ
9
Фред
ЦФ
7
Робиньо
ЦФ
Парагвай
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
4
Элвис Марекос
ЛЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
15
Виктор Касерес
ЦП
0
Себайос
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
11
Хонатан Сантана
ПП
17
Эрнан Перес
ЦФ
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-3-1-2
0
Сезар
3
Лусио
3
Силва
6
Сантос
13
Алвес
7
Гансо
0
Рамирес
5
Лейва
10
Неймар
17
Пато
20
Жадсон
4-4-2
1
Вильяр
2
Верон
5
Алькарас
17
Торрес
14
Да Силва
21
Ортигоса
16
Риверос
21
Эстигаррибия
13
Вера
8
Барриос
9
Санта Крус
20
Жадсон
19
Элано
19
Элано
20
Жадсон
0
Рамирес
11
Моура
11
Моура
0
Рамирес
10
Неймар
9
Фред
9
Фред
10
Неймар
16
Риверос
15
Касерес
15
Касерес
16
Риверос
21
Эстигаррибия
20
Мартинес
20
Мартинес
21
Эстигаррибия
8
Барриос
18
Вальдес
18
Вальдес
8
Барриос
Остались в запасе
Бразилия
Парагвай
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
16
Адриано
ЛЗ
14
Луизао
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
8
Элиас
ЦП
5
Сандро
ЦП
7
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
4
Элвис Марекос
ЛЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
0
Себайос
ЦП
11
Хонатан Сантана
ПП
17
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
16
Адриано
ЛЗ
14
Луизао
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
8
Элиас
ЦП
5
Сандро
ЦП
7
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
4
Элвис Марекос
ЛЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
0
Себайос
ЦП
11
Хонатан Сантана
ПП
17
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Бразилия - Парагвай
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Информация о матче
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:50 (прямая)
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