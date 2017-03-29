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Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Бразилия - Парагвай
Бразилия - Парагвай: обзор матча 29 марта 2017
Бразилия
29.03.2017, среда, 03:45
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
3 : 0
Завершен
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Сингапур
0 : 7
17.11.2026
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14.11.2026
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03.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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25.09.2026
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Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
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Колумбия
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03.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
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Парагвай
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Информация о матче
Где смотреть матч:
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