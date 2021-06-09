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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Парагвай - Бразилия
Парагвай - Бразилия: обзор матча 09 июня 2021
Парагвай
09.06.2021, среда, 03:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
0 : 2
Завершен
Бразилия
4'
Неймар
90+3'
Л. Пакета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парагвай - Бразилия
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Л. Пакета
Пас отдал
Неймар
Желтая карточка
О. Альдрете
88'
Желтая карточка
Х. Алонсо
88'
Желтая карточка
А. Барейро
87'
82'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Ришарлисон
82'
Замена
Эвертон
️️️️
Г. Жезус
Замена
Б. Самудио
️️️️
А. Ромеро
80'
Замена
А. Барейро
️️️️
А. Лусена
80'
76'
Желтая карточка
Г. Жезус
Замена
О. Ромеро
️️️️
М. Вилласанти
73'
73'
Замена
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Г. Авалос
️️️️
Г. Хименес
61'
Замена
А. Эспинола
️️️️
Р. Рохас
61'
46'
Замена
Л. Пакета
️️️️
Фред
43'
Желтая карточка
Фред
Желтая карточка
Г. Гомес
21'
4'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
Г. Жезус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
16
Анхель Лусена
ЦП
5
Гастон Хименес
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
9
Ришарлисон
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
13
Альберто Эспинола
ПЗ
14
Адриан Кубас
ОП
21
Оскар Ромеро
ЦП
26
Роберт Пирис
ЦП
17
Каку
ЦП
20
Антонио Барейро
ПВ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
18
Брайан Самудио
ЦФ
Бразилия
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Аугусто Фелипе
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
19
Эвертон
ЦФ
3-2-3-2
1
Сильва
15
Гомес
6
Алонсо
3
Альдрете
23
Арсамендия
2
Рохас
20
Вилласанти
16
Лусена
5
Хименес
11
Ромеро
10
Альмирон
4-1-1-1-3
23
Эдерсон
13
Данило
2
Милитао
4
Маркиньос
6
Сандро
5
Каземиро
8
Фред
10
Неймар
18
Жезус
20
Фирмино
9
Ришарлисон
5
Хименес
21
Авалос
21
Авалос
5
Хименес
2
Рохас
13
Эспинола
13
Эспинола
2
Рохас
20
Вилласанти
21
Ромеро
21
Ромеро
20
Вилласанти
16
Лусена
20
Барейро
20
Барейро
16
Лусена
11
Ромеро
18
Самудио
18
Самудио
11
Ромеро
8
Фред
20
Пакета
20
Пакета
8
Фред
9
Ришарлисон
21
Барбоза
21
Барбоза
9
Ришарлисон
18
Жезус
19
Эвертон
19
Эвертон
18
Жезус
Остались в запасе
Парагвай
Бразилия
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
17
Каку
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
22
Эвертон Рибейро
ЦП
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Аугусто Фелипе
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
17
Фабиньо
ОП
7
Винисиус
ЛВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
17
Каку
ЦП
Остались в запасе
22
Эвертон Рибейро
ЦП
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Аугусто Фелипе
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
17
Фабиньо
ОП
7
Винисиус
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Парагвай - Бразилия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
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