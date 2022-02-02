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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Бразилия - Парагвай
Бразилия - Парагвай: обзор матча 02 февраля 2022
Бразилия
02.02.2022, среда, 03:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
4 : 0
Завершен
Парагвай
28'
Рафинья
62'
Ф. Коутиньо
86'
Антони
88'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бразилия - Парагвай
ГОЛ! 4:0!
Родриго
Пас отдал
Б. Гимарайнс
88'
88'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Р. Санчес
ГОЛ! 3:0!
Антони
Пас отдал
Э. Рибейро
86'
Замена
Родриго
️️️️
Л. Пакета
82'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Рафинья
82'
78'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Ф. Коутиньо
73'
69'
Замена
А. Санабрия
️️️️
К. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Маркиньос
62'
Замена
Г. Жезус
️️️️
М. Кунья
61'
Замена
Антони
️️️️
Винисиус
61'
46'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
С. Арсамендия
46'
Замена
Х. Эскобар
️️️️
Р. Рохас
45'
+5
Желтая карточка
К. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
Пас отдал
Маркиньос
28'
20'
Желтая карточка
С. Арсамендия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
20
Лукас Пакета
АП
10
Рафинья
ПВ
7
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
18
Брайан Самудио
ЛВ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
14
Брайан Охеда
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
7
Карлос Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Бразилия
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
3
Габриэль
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жерсон
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
19
Антони
ПВ
10
Родриго
ПВ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
Парагвай
1
Сантьяго Рохас
ВР
12
Альфредо Агилар
ВР
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
3
Хуан Патиньо
ЦЗ
3
Хуан Эскобар
ПЗ
13
Алан Бенитес
ПЗ
3
Уго Мартинес
ЦП
27
Хорхе Морель
ЦП
19
Хулио Энкисо
ПВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
4-1-3-2
23
Эдерсон
6
Теллес
3
Силва
4
Маркиньос
13
Алвес
17
Фабиньо
7
Винисиус
20
Пакета
10
Рафинья
7
Кунья
11
Коутиньо
4-3-2-1
1
Сильва
2
Рохас
5
Бальбуэна
6
Алонсо
23
Арсамендия
20
Вилласанти
20
Санчес
14
Охеда
10
Альмирон
18
Самудио
7
Гонсалес
7
Винисиус
19
Антони
19
Антони
7
Винисиус
11
Коутиньо
8
Гимарайнс
8
Гимарайнс
11
Коутиньо
10
Рафинья
22
Рибейро
22
Рибейро
10
Рафинья
20
Пакета
10
Родриго
10
Родриго
20
Пакета
7
Кунья
18
Жезус
18
Жезус
7
Кунья
23
Арсамендия
24
Мартинес
24
Мартинес
23
Арсамендия
2
Рохас
3
Эскобар
3
Эскобар
2
Рохас
20
Санчес
19
Энкисо
19
Энкисо
20
Санчес
7
Гонсалес
9
Санабрия
9
Санабрия
7
Гонсалес
Остались в запасе
Бразилия
Парагвай
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
3
Габриэль
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
7
Жерсон
ЦП
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
1
Сантьяго Рохас
ВР
12
Альфредо Агилар
ВР
3
Хуан Патиньо
ЦЗ
13
Алан Бенитес
ПЗ
3
Уго Мартинес
ЦП
27
Хорхе Морель
ЦП
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
3
Габриэль
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
7
Жерсон
ЦП
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
Остались в запасе
1
Сантьяго Рохас
ВР
12
Альфредо Агилар
ВР
3
Хуан Патиньо
ЦЗ
13
Алан Бенитес
ПЗ
3
Уго Мартинес
ЦП
27
Хорхе Морель
ЦП
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Статистика матча Бразилия - Парагвай
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Где смотреть матч:
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