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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Парагвай
Бразилия - Парагвай: обзор матча 28 июня 2015
Бразилия
28.06.2015, воскресенье, 00:30
Кубок Америки, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Парагвай
15'
Робиньо
72'
Д. Гонсалес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Парагвай
ГОЛ!
Д. Гонсалес
3:4
ГОЛ!
Ф. Коутиньо
3:3
Пенальти не реализован!
Р. Санта Крус
Пенальти не реализован!
Д. Коста
ГОЛ!
Р. Бобадилья
2:3
ГОЛ!
Ж. Миранда
2:2
ГОЛ!
В. Касерес
1:2
Пенальти не реализован!
Э. Рибейро
ГОЛ!
О. Мартинес
1:1
ГОЛ!
Фернандиньо
1:0
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Робиньо
87'
84'
Замена
О. Ромеро
️️️️
Э. Бенитес
81'
Желтая карточка
О. Мартинес
77'
Замена
О. Мартинес
️️️️
Э. Аранда
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
76'
74'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Н. Вальдес
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Гонсалес
Замена
Д. Тарделли
️️️️
Р. Фирмино
69'
Замена
Д. Коста
️️️️
Виллиан
60'
Желтая карточка
Д. Алвес
50'
37'
Желтая карточка
П. Агилар
24'
Желтая карточка
Б. Вальдес
ГОЛ! 1:0!
Робиньо
Пас отдал
Д. Алвес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Жоао Миранда
(К)
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Робиньо
ЛВ
8
Элиас
ОП
17
Фернандиньо
ОП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Парагвай
1
Хусто Вильяр
ВР
2
Иван Пирис
ЛЗ
4
Пабло Агилар
ЦЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
5
Бруно Вальдес
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
16
Эдуардо Аранда
ЦП
15
Виктор Касерес
ЦП
7
Дерлис Гонсалес
ПП
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Роке Санта Крус
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Бразилия
12
Нето
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
15
Жеферсон
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
7
Дуглас Коста
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
5
Каземиро
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Фред
ЦП
9
Диего Тарделли
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Антони Сильва
ВР
6
Мигель Самудио
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
21
Нестор Ортигоса
ОП
6
Осмар Молинас
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
7
Рауль Бобадилья
ЦФ
8
Лукас Барриос
ЦФ
4-2-3-1
1
Джефферсон
6
Луис
3
Силва
3
Миранда
13
Алвес
8
Элиас
17
Фернандиньо
7
Робиньо
11
Коутиньо
10
Виллиан
20
Фирмино
4-4-2
1
Вильяр
5
Вальдес
4
Агилар
14
Да Силва
2
Пирис
7
Гонсалес
16
Аранда
15
Касерес
11
Бенитес
9
Санта Крус
18
Вальдес
7
Робиньо
22
Рибейро
22
Рибейро
7
Робиньо
10
Виллиан
7
Коста
7
Коста
10
Виллиан
20
Фирмино
9
Тарделли
9
Тарделли
20
Фирмино
11
Бенитес
21
Ромеро
21
Ромеро
11
Бенитес
16
Аранда
20
Мартинес
20
Мартинес
16
Аранда
18
Вальдес
7
Бобадилья
7
Бобадилья
18
Вальдес
Остались в запасе
Бразилия
Парагвай
15
Жеферсон
ЦЗ
12
Нето
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
Главный тренер
Карлос Дунга
6
Осмар Молинас
ЦП
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Антони Сильва
ВР
6
Мигель Самудио
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
21
Нестор Ортигоса
ОП
8
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
15
Жеферсон
ЦЗ
12
Нето
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
Остались в запасе
6
Осмар Молинас
ЦП
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Антони Сильва
ВР
6
Мигель Самудио
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
21
Нестор Ортигоса
ОП
8
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Бразилия - Парагвай
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Кунья
Стадион:
Эстер Роа
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