18 мая на стадионе «Аланья Оба» состоится один из самых интересных матчей 36-го тура Суперлиги: «Аланьяспор» примет «Бешикташ». Хозяева продолжают бороться за выживание, тогда как «Бешикташ» пытается сохранить место в тройке и финишировать в зоне еврокубков.
«Аланьяспор»
«Аланьяспор» подходит к этому матчу на 15-м месте с 38 очками и крайне нестабильной формой. Несмотря на недавнюю победу над «Газиантепом» (1:0), команда продолжает балансировать на грани опасной зоны. Главный козырь – это регулярные голы в последних турах: клуб отличился в четырeх матчах подряд.
В атаке выделяется Серхио Кордова, забивший 10 мячей в сезоне. При этом оборона остаeтся уязвимой – 6 пропущенных мячей за 5 последних встреч и в среднем 1.20 пропущенного за игру. На своeм поле команда играет уверенно и способна навязать борьбу фавориту.
«Бешикташ»
«Бешикташ» уверенно движется к финишу, занимает 3-е место и показывает отличную форму: три победы подряд, включая разгром «Адана Демирспора» (4:1). Подопечные ведут активную и агрессивную игру, и главное оружие – Чиро Иммобиле, забивший уже 19 голов за сезон.
Команда стабильно забивает – 11 голов в последних пяти турах (в среднем 2.20 за игру), но и оборона даeт сбои – 5 пропущенных мячей в тех же матчах. При этом «Бешикташ» нестабилен в защите на выезде, и это может сыграть ключевую роль, учитывая мотивацию соперника.
Факты о командах
«Аланьяспор»
- Забивает в 4 последних матчах
- В среднем 1.20 пропущенного мяча за игру
- Победил в 2 из 3 последних домашних матчей
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру
«Бешикташ»
- Побеждает в 3 последних матчах
- В среднем 2.20 забитых и 1.00 пропущенного гола за игру
- Забивает в 4 матчах подряд
- Пропускает в 10 из 12 последних матчей
Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Бешикташ»
Игра обещает быть результативной. «Бешикташ» – явный фаворит, но «Аланьяспор» дома всегда цепляется за очки. Ожидается открытый футбол с голами с обеих сторон. Обороны команд нестабильны, а атакующие линии способны обеспечить зрелищную развязку.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Бешикташа»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Бешикташа» – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
- Индивидуальный тотал «Бешикташа» больше 1.5 – коэффициент 1.80