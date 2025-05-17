18 мая на стадионе «Аланья Оба» состоится один из самых интересных матчей 36-го тура Суперлиги: «Аланьяспор» примет «Бешикташ». Хозяева продолжают бороться за выживание, тогда как «Бешикташ» пытается сохранить место в тройке и финишировать в зоне еврокубков.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» подходит к этому матчу на 15-м месте с 38 очками и крайне нестабильной формой. Несмотря на недавнюю победу над «Газиантепом» (1:0), команда продолжает балансировать на грани опасной зоны. Главный козырь – это регулярные голы в последних турах: клуб отличился в четырeх матчах подряд.

В атаке выделяется Серхио Кордова, забивший 10 мячей в сезоне. При этом оборона остаeтся уязвимой – 6 пропущенных мячей за 5 последних встреч и в среднем 1.20 пропущенного за игру. На своeм поле команда играет уверенно и способна навязать борьбу фавориту.

«Бешикташ»

«Бешикташ» уверенно движется к финишу, занимает 3-е место и показывает отличную форму: три победы подряд, включая разгром «Адана Демирспора» (4:1). Подопечные ведут активную и агрессивную игру, и главное оружие – Чиро Иммобиле, забивший уже 19 голов за сезон.

Команда стабильно забивает – 11 голов в последних пяти турах (в среднем 2.20 за игру), но и оборона даeт сбои – 5 пропущенных мячей в тех же матчах. При этом «Бешикташ» нестабилен в защите на выезде, и это может сыграть ключевую роль, учитывая мотивацию соперника.

Факты о командах

«Аланьяспор»

Забивает в 4 последних матчах

В среднем 1.20 пропущенного мяча за игру

Победил в 2 из 3 последних домашних матчей

Забивает в среднем 1.20 гола за игру

«Бешикташ»

Побеждает в 3 последних матчах

В среднем 2.20 забитых и 1.00 пропущенного гола за игру

Забивает в 4 матчах подряд

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

Личные встречи 18% (3) 24% (4) 59% (10) 18 Забитых мячей 34 1.06 В среднем за матч 2 3:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 3:3 Турция. Суперлига, 17 тур Бешикташ 1 : 1 Аланьяспор Турция. Суперлига, 36 тур Аланьяспор 1 : 1 Бешикташ Турция. Суперлига, 17 тур Бешикташ 1 : 3 Аланьяспор Турция. Суперлига, 21 тур Бешикташ 3 : 0 Аланьяспор Турция. Суперлига, 2 тур Аланьяспор 3 : 3 Бешикташ Турция. Суперлига, 32 тур Бешикташ 4 : 1 Аланьяспор Турция. Суперлига, 13 тур Аланьяспор 2 : 0 Бешикташ Турция. Суперлига, 33 тур Бешикташ 3 : 0 Аланьяспор Турция. Суперлига, 12 тур Аланьяспор 2 : 1 Бешикташ Турция. Суперлига, 24 тур Аланьяспор 1 : 2 Бешикташ Турция. Суперлига, 7 тур Бешикташ 2 : 0 Аланьяспор Турция. Суперлига, 32 тур Бешикташ 2 : 1 Аланьяспор Турция. Суперлига, 15 тур Аланьяспор 0 : 0 Бешикташ Турция. Суперлига, 27 тур Бешикташ 1 : 0 Аланьяспор Турция. Суперлига, 10 тур Аланьяспор 1 : 2 Бешикташ Турция. Суперлига, 18 тур Аланьяспор 1 : 4 Бешикташ Турция. Суперлига, 1 тур Бешикташ 4 : 1 Аланьяспор

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Бешикташ»

Игра обещает быть результативной. «Бешикташ» – явный фаворит, но «Аланьяспор» дома всегда цепляется за очки. Ожидается открытый футбол с голами с обеих сторон. Обороны команд нестабильны, а атакующие линии способны обеспечить зрелищную развязку.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Бешикташа»

Рекомендованные ставки: