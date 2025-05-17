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Прогноз на точный счет матча «Аланьяспор» – «Бешикташ»: Суперлига, 18 мая 2025

17 мая 2025 14:26
Аланьяспор - Бешикташ
18 мая 2025, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 36 тур
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7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Бешикташа»
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18 мая на стадионе «Аланья Оба» состоится один из самых интересных матчей 36-го тура Суперлиги: «Аланьяспор» примет «Бешикташ». Хозяева продолжают бороться за выживание, тогда как «Бешикташ» пытается сохранить место в тройке и финишировать в зоне еврокубков.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» подходит к этому матчу на 15-м месте с 38 очками и крайне нестабильной формой. Несмотря на недавнюю победу над «Газиантепом» (1:0), команда продолжает балансировать на грани опасной зоны. Главный козырь – это регулярные голы в последних турах: клуб отличился в четырeх матчах подряд.

В атаке выделяется Серхио Кордова, забивший 10 мячей в сезоне. При этом оборона остаeтся уязвимой – 6 пропущенных мячей за 5 последних встреч и в среднем 1.20 пропущенного за игру. На своeм поле команда играет уверенно и способна навязать борьбу фавориту.

«Бешикташ»

«Бешикташ» уверенно движется к финишу, занимает 3-е место и показывает отличную форму: три победы подряд, включая разгром «Адана Демирспора» (4:1). Подопечные ведут активную и агрессивную игру, и главное оружие – Чиро Иммобиле, забивший уже 19 голов за сезон.

Команда стабильно забивает – 11 голов в последних пяти турах (в среднем 2.20 за игру), но и оборона даeт сбои – 5 пропущенных мячей в тех же матчах. При этом «Бешикташ» нестабилен в защите на выезде, и это может сыграть ключевую роль, учитывая мотивацию соперника.

Факты о командах

«Аланьяспор»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.20 пропущенного мяча за игру
  • Победил в 2 из 3 последних домашних матчей
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру

«Бешикташ»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем 2.20 забитых и 1.00 пропущенного гола за игру
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей

Личные встречи
18% (3)
24% (4)
59% (10)
18
Забитых мячей
34
1.06
В среднем за матч
2
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 17 тур
Бешикташ
1 : 1
21.12.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Аланьяспор
1 : 1
12.05.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 17 тур
Бешикташ
1 : 3
21.12.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Бешикташ
3 : 0
27.01.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
3 : 3
14.08.2022
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
4 : 1
09.04.2022
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
2 : 0
20.11.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ
3 : 0
07.04.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Аланьяспор
2 : 1
13.12.2020
Бешикташ
Турция. Суперлига, 24 тур
Аланьяспор
1 : 2
28.02.2020
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Бешикташ
2 : 0
06.10.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
2 : 1
13.05.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор
0 : 0
07.12.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ
1 : 0
31.03.2018
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Аланьяспор
1 : 2
28.10.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
1 : 4
23.01.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
20.08.2016
Аланьяспор
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Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Бешикташ»

Игра обещает быть результативной. «Бешикташ» – явный фаворит, но «Аланьяспор» дома всегда цепляется за очки. Ожидается открытый футбол с голами с обеих сторон. Обороны команд нестабильны, а атакующие линии способны обеспечить зрелищную развязку.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Бешикташа»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Бешикташа» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «Бешикташа» больше 1.5 – коэффициент 1.80

7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Бешикташа»
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Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Бешикташ Аланьяспор
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